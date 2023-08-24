Ozon начал принимать заявки на пункты выдачи заказов по франшизе в Армении Статьи редакции
Маркетплейс открыл в стране представительство и сортировочный центр в июле 2023 года.
- Предприниматели в регионе смогут открывать пункты выдачи заказов по франшизе, рассказали в Ozon. Партнёрам компания платит фиксированный процент от оборота — 4,7%, а в приоритетных локациях есть финансовая поддержка в первые полгода с момента открытия.
- Её размер — гарантированные 75 тысяч рублей в месяц первые два месяца, уточнили vc.ru в компании. С третьего по шестой для получения поддержки нужен месячный оборот в 300 тысяч рублей — то есть партнёр должен выдавать заказы на эту сумму. Деньги будут переводить в армянских драмах по курсу ЦБ Армении.
- Сначала партнёры должны будут сами забирать посылки для ПВЗ со склада Ozon, «немного позже» компания организует доставку до пунктов. Все точки будут брендированы в фирменном стиле и оборудованы примерочными, отметили в Ozon. Обязательное условие для партнёров — юрлицо в Армении.
- Если предприниматель уже нашёл подходящее помещение, он может оставить заявку. Для тех, кто пока не подобрал помещение, но хочет обсудить работу в стране, есть другая форма.
- Ozon запустил продажи товаров из России в Армению в начале июля 2023 года с помощью партнёрской компании Omni Logistics. В том же месяце компания открыла в Ереване представительство и сортировочный центр — это позволит местным предпринимателям выйти на российский рынок, рассказывал маркетплейс. Тогда же он анонсировал открытие в стране пунктов приёма и выдачи заказов.
- У маркетплейса также есть своя логистическая компания в Беларуси, сортировочный комплекс в Кыргызстане и центры хранения и сборки в Казахстане. В 2022 году Ozon открыл представительства в Турции и офис в Китае.
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И выдавать там будут только нарды
В лаваше.
В Армении очень популярен WB - ПВ размещены уже буквально через дом в Ереване. В стране много релокантов из РФ, для которых эти сервисы привычны и удобны - поэтому открытия OZON тут ждут: в чатах ТГ сотни обсуждений на тему "когда уже".
Другое дело ассортимент. Например, тот же WB вообще не изобилует товарами, бывает непросто найти нужный лот, некоторых направлений вообще нет (к примеру, не найти китайский чай или проф.косметику). И в этом проблема маркетплейса.
Еще надо понимать, что конкуренцию составляют платформы доставки товаров из западных стран - услуги Globbing и Onex очень востребованы, а это прямой выход на Amazon, IHerb, Ebay и множество прочих.
А в России нет доступа к Ебау через тех же условных посредников что вы указали? Просто всем лень заморачиваться
Насколько мне известно, далеко не во всех регионах есть филиалы этих посредников, что сильно затрудняет возможность заказа.
В Армении, кстати, к этим "нюансам" уже привыкли и пользуются повсеместно. ПВ посредников (вернее Локеры) есть во всех станциях метро, а также в супермаркетах не только в столице, но и в крупных городах.
Учитывая то, что сама страна небольшая, можно подумать, что у большинства населения есть выход на международные маркетплейсы, где представлены товары разных ценовых сегментов.
Клиенты озона/вб и клиенты указанных платформ - совершенно разные страты. Первые - по большей части нищеброды, гонящиеся за дешевизной и постоянно рискующие купить левак, а вторые - ну вы сами должны понимать, кто эти вторые.
Товары масс-маркета есть на обеих "сторонах". Все зависит от аудитории и ее потребностей.
Наблюдала очереди в Onex, например, состоящие из людей разного контингента: кто-то за премиум посылками (электроника, брендовые вещи и прочее), кто-то за товаром для местной реализации (владельцы салонов, магазинов и т.д.), кто-то за мешками дешевой одежды из Shein (видимо, для себя и семьи).
Замечу, что тот же "левак", как вы пишете, на WB и Ozon, вроде бы, пока еще можно вернуть. А вот с заказом через посредника проблема - крайне сложно найти концы, если тебе на руки выдан брак или товар поломан при транспортировке - просто ничего не докажешь и вряд ли сможешь вернуть. В случае с дорогой техникой, например, это мягко говоря деньги на ветер. Много отзывов видела на эту тему, сама не рискую)
и там и там обычный масс маркет и клеить ярлыки "нищебродов" точно не стоит. тем более, мы сейчас все таки говорим про, мягко говоря, не самую богатую Армению. НО можно конечно "гламурно" покупать копеечный шлак на ebay/6pm/amazon и пр., который селлеры тупо перепродают, купив товар на али) + заплатить посредникам.
Вместо того чтобы пустить себе Амазон, аллегро и прочие, еще больше ложатся под рф экономически и политически. Недальновидно. Пойдут на дно за ней
Звучит так же, как «инвестиции в NFT»
Местный бренд будет называться ARzon
Или Anzor
Комментарий удален модератором
AR занят как бренд. Так что армяне опоздали)
Странная компания какая-то, че они делают
крупнейший аэропортовый холдинг РФ
Шутки за 300 подъехали.
Эта на все 500 тянет
Да даже на все 282
ПВЗ с владельцами Озомянами — спецусловия?
Озомяне? Я бы обиделась на такое название.
"партнёры должны будут сами забирать посылки для ПВЗ со склада Ozon"
и при этом еще и оборот делать с третьего месяца (да и в первые два с таким "забирать со склада самим" непонятно окупится ли этими 75+75 подъемными)
Выплаты в рублях будут партнёрам?
Ахахах! Армянский Озон! Это как армянское радио!