Lamoda откроет сеть магазинов спортивной одежды и обуви Статьи редакции
Первые 50 точек появятся до конца 2023 года.
- Ритейлер Lamoda откроет сеть магазинов под собственным брендом в разных городах России, рассказали в компании.
- За три года она решила запустить 300 магазинов, первые 50 — до конца 2023-го. Компания ведёт переговоры об аренде торговых площадей более чем в 20 городах России (каких именно — не раскрывает). Несколько точек будут располагаться на месте бывших магазинов Adidas.
- В ассортименте будут популярные на Lamoda модели от крупных международных брендов, товары российских и азиатских марок. Ритейлер уточнил, что спортивная одежда и обувь — одна из самых крупных категорий на маркетплейсе, самые популярные бренды — Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans.
- Розничная сеть поможет Lamoda «расширить присутствие на рынке спортивных товаров», а также улучшить сервис «за счёт объединения преимуществ онлайна и офлайна». Инвестиции в запуск сети компания не раскрывает.
- В 2019 году Lamoda открывала аутлет в ТЦ «Атриум» в Москве и продавала там старые коллекции с большими скидками. Позже он закрылся. В Lamoda уточнили РБК, что запуск был «экспериментальным» и компания учтёт этот опыт в новом проекте.
1.3K показов
1.8K открытий
Если будут актуальные модели зарубежных марок, то хорошо
А то сейчас в российских ТЦ выбирать толком не из чего.
Конечно будут. В 3-4 раза дороже.
Чем где?
МКАД 14 км, 30, Москва, 109429. Вещевой рынок Садовод
Если оригинал, то чем на "недружественном западе".
Только из того, что продается на Ламода, выбор ограничен. Но возможно, там что-то интересное будут подбирать, потому что самое популярное такое себе.
Еще одни обосруться.
почему? сейчас в магазинах практически не из чего выбирать: либо шлак, либо маленький, устаревший и оверпрайснутый ассортимент. у ламоды уже налажены поставки и логистика, вполне может что-то получиться
Сомнительно что ла мода пойдет по другому пути
"Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans."-а разве эти бренды не ушли ?
Ну и на вайлдберриз они тоже есть, но есть один нюанс...
а кто говорит что это официальные прямые поставки?
Судя по их актуальному каталогу Адидас это будет сеть ларьков
Надеюсь магазинам будет получше, чем пвз
Странно что они только сейчас раздуплились, а то ушедшие бренды давно уже обещали заменить. Ну-с...посмотрим...
в такой обуви и одежде очень удобно летать на самолетах бизнес класса
Если ASICS, Adidas, Uniqlo, Levi’s будет то уже здорово 🙌🏻