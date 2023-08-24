Торговля
Маша Цепелева

Lamoda откроет сеть магазинов спортивной одежды и обуви Статьи редакции

Первые 50 точек появятся до конца 2023 года.

  • Ритейлер Lamoda откроет сеть магазинов под собственным брендом в разных городах России, рассказали в компании.
  • За три года она решила запустить 300 магазинов, первые 50 — до конца 2023-го. Компания ведёт переговоры об аренде торговых площадей более чем в 20 городах России (каких именно — не раскрывает). Несколько точек будут располагаться на месте бывших магазинов Adidas.
  • В ассортименте будут популярные на Lamoda модели от крупных международных брендов, товары российских и азиатских марок. Ритейлер уточнил, что спортивная одежда и обувь — одна из самых крупных категорий на маркетплейсе, самые популярные бренды — Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans.
  • Розничная сеть поможет Lamoda «расширить присутствие на рынке спортивных товаров», а также улучшить сервис «за счёт объединения преимуществ онлайна и офлайна». Инвестиции в запуск сети компания не раскрывает.
  • В 2019 году Lamoda открывала аутлет в ТЦ «Атриум» в Москве и продавала там старые коллекции с большими скидками. Позже он закрылся. В Lamoda уточнили РБК, что запуск был «экспериментальным» и компания учтёт этот опыт в новом проекте.
Фото «Коммерсантъ»

#новость #lamoda

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18 комментариев
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 John Smith

Если будут актуальные модели зарубежных марок, то хорошо
А то сейчас в российских ТЦ выбирать толком не из чего.

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Kiss1nger

Конечно будут. В 3-4 раза дороже.

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John Smith

Чем где?

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Зеленый самолетик

МКАД 14 км, 30, Москва, 109429. Вещевой рынок Садовод

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Kiss1nger

Если оригинал, то чем на "недружественном западе".

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Nikita Lyutov

Только из того, что продается на Ламода, выбор ограничен. Но возможно, там что-то интересное будут подбирать, потому что самое популярное такое себе.

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Demyan Belakov

Еще одни обосруться.

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user0564335

почему? сейчас в магазинах практически не из чего выбирать: либо шлак, либо маленький, устаревший и оверпрайснутый ассортимент. у ламоды уже налажены поставки и логистика, вполне может что-то получиться

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Александр Мельников

Сомнительно что ла мода пойдет по другому пути

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Евгений Стагис

"Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans."-а разве эти бренды не ушли ?

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Центр принятия решений

Ну и на вайлдберриз они тоже есть, но есть один нюанс...

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user0564335

а кто говорит что это официальные прямые поставки?

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Саша Прохоренко

Судя по их актуальному каталогу Адидас это будет сеть ларьков

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Roman

Надеюсь магазинам будет получше, чем пвз

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Даниил Слесарчук
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Центр принятия решений

Странно что они только сейчас раздуплились, а то ушедшие бренды давно уже обещали заменить. Ну-с...посмотрим...

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Mark Marsh

в такой обуви и одежде очень удобно летать на самолетах бизнес класса

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dimaworldboy

Если ASICS, Adidas, Uniqlo, Levi’s будет то уже здорово 🙌🏻

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