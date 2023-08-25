Торговля
Маша Цепелева

Heineken продала семь пивоваренных заводов и другие активы в России производителю лака «Прелесть» Статьи редакции

Сумма сделки — €1 и погашение долга в €100 млн, нидерландская компания оценила убыток в €300 млн.

  • Heineken продала активы в России группе «Арнест», сделку одобрили регуляторы. 100% ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» продали за €1, но сделка обязывает покупателя погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken на €100 млн.
  • Ожидаемый совокупный убыток Heineken оценила в €300 млн. Сделка не предусматривает право обратного выкупа активов. Нидерландская компания больше не будет производить или поставлять товары для российского рынка, юридический процесс по смене названия может занять несколько месяцев.
  • «Арнест» получит все оставшиеся активы Heineken в России, в том числе семь пивоваренных заводов. В течение полугода на них прекратят производство пива под брендом Amstel. Но у покупателя на три года останется лицензия для нескольких региональных брендов, которые «необходимы для обеспечения непрерывности бизнеса и одобрения сделки».
  • Группа «Арнест» гарантировала занятость 1800 сотрудникам предприятий на ближайшие три года и обещала расширить штат. Это было одним из условий для одобрения сделки правительственной комиссией. Топ-менеджеры российского бизнеса продолжат работу. Также покупатель обязан инвестировать в развитие предприятий.
  • «Арнест» производит парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию в аэрозольной упаковке. Например, лак для волос под брендом «Прелесть», средства от насекомых «Дихлофос» и Picnic, антиперспиранты Deonica и другую. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2022 году составила 11,2 млрд рублей, чистая прибыль — 259,4 млн рублей.
  • Heineken объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В апреле 2023 года компания сообщила, что нашла покупателя для своего бизнеса в России, не раскрыв подробностей. Но в августе списала активы, потому что «стало ещё сложнее получить разрешение на уход из страны». По данным «Контур.Фокуса», её чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млрд рублей, выручка — 42 млрд рублей.
Фото «РИА Новости»

#новость #heineken

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78 комментариев
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 S.Capusta
«Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет 1€ за 100% акций.

В России был запущен особый тикающий механизм, где с каждой секундой, с каждой минутой, с каждым днём, жизнь россиянина становится чуток хуже. А он этого даже не замечает. Как та лягушка..
Это не свет в конце тоннеля, это лампочка проктолога.

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Многодетный отец Илья

Хз как у вас ухудшилось. Но вот в моей семье всё норм. Работы стало больше, планирую на следующий год постройку дома, расширяю хозяйство. В общем хз как у вас.

Продукция на %30 своя. Военком не кошмарит , коммуналка минимальная. За границу не ездим , так как в России еще мест дохера👍. 4 детей до 7 лет .

Как по мне херово у тех кто вечно чем то недоволен.

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31 комментарий
Mista

Ничего, зато остались права на бренд "Охота крепкая".

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Сергей Д.

За всех Россиян говорить будешь? смерд:)

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Рома Толстенков

Согласен это полный звиздец

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Muvandr

Сколько раз писали это и всегда удивляюсь почему у меня все норм :-)

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dss

Для тебя без мочи Heineken жизнь не жизнь?

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Ale K

Теперь новый сорт пива - со вкусом лака

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Леонид Бережной

Все новое, хорошо забытое старое! Рецепт коктейля от Венечки Ерофеева:

"Ингредиенты:

Духи "Белая сирень" — 50 г.
Средство от потливости ног — 50 г.
Пиво "Жигулевское" — 200 г.
Лак спиртовой – 150 г.

Несмотря на то, что поэма "Москва – Петушки" была написана Ерофеевым более 40 лет назад (в 1969-1970 годах), все ингредиенты для "Духа Женевы" можно отыскать и сейчас. Правда, за духи "Белая сирень", которые полвека назад стоили в прямом смысле копейки – 4 руб. 50 коп., а теперь попали в категорию "винтаж", придется выложить от 8 до 14 тысяч рублей. Зато пузырек, коробочка и запах будут самыми что ни на есть аутентичными.

Способ приготовления: смешать, но не взбалтывать – даже "Жигулевское" пиво пенится." https://ria.ru/20131024/972285644.html

И немедленно выпил: 5 коктейлей по рецепту…
В честь 75-летия со дня рождения Венедикта Ерофеева, автора поэмы "Москва - Петушки", проект…
ria.ru
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Дмитрий Богачев

Это уже просто коктейль по рецепту Венедикта Ерофеева

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Нейрослав Жепетеев

Да лучше даже будет по вкусу, чем Heineken.
Факт.

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1 комментарий
неформат

дихлофоса и дезика 3 в 1

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Николай Краснов

Слоган рекламной компании : забудьте про боярышник))

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Со всем уважением

В обиход входит новое слово - "налачился".

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Руслан Кцоев

Тогда уж лучше НаЛАКался

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Дмитрий Веселов

Лучшее Безалкагольное пиво было😕

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John Smith

Безалкогольное это не пиво, а моча.

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3 комментария
Равшик

Прелесть...

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Alex Melnikoff

прелость

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Altec Lansing

Из 100 миллионов сортов на 1 стало меньше. Просто забудем.

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Кирилл Таран
на 1 стало меньше

Марки, выпускаемые российскими предприятиями «Heineken» — «Heineken», «Amstel», «Edelweiss», «Guinness Original», «Gösser», «Buckler», «Zlatý Bažant», «Desperados», «Калинкинъ», «Königsberg», «Бочкарёв», «ПИТ», «Охота», «Степан Разин», «Три медведя», «Doctor Diesel», «Шихан», «Седой Урал», «Окское», «Жигулёвское Хейнекен», «Патра», «Стрелец», «Остмарк», «Вольная Сибирь», «Крепкое», «Берег Байкала»

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1 комментарий
Black7

Хайнекен был как хайнц стандартом. То есть твердый середняк и от его ухода в качестве потеряют все.

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1 комментарий
Ale K

Ушла эпоха

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Stas Sokolov

Моя Прелесть - новый нейминг для пиваса.

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Аккаунт отморожен
производителю лака «Прелесть»

Теперь и вместо пива стекломой начнут разливать? Ой, простите, лак конечно же!

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Murat Oshroev

Компания, выпускающая Дихлофос купила пивоваренную компанию ) жизнь абсурдна до безобразия

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layokes141

только русский квас - пиво это западная отрава

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Altec Lansing

Да и русское пиво есть, и найти не сложно. Букет Чувашии например.

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1 комментарий
Василий Колодин
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Энтони Лавджой

Я «жигу» беру в основном

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Вадим Д.

Ну прелестно же. Пиво и правда стало прелестью (-:

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debil
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Вячеслав Пустохин

То что у владельца конторы Сагала жена в СовФеде понятно, но только один вопрос: чей они кошелек? Кто реальный владелец всех этих активов?

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Blisk

Пущай россияне пьют китайское пиво...

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Виктор Шаманов

Новость просто "прелесть"))

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Супер Олег

Пожалуй, самый неожиданный новостной заголовок на сегодня

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Robert RSM

Производителю диклофоса!!! Приятного аппетита)))

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Тимур Устинов

пиво продали производителю лака, на этом все

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Unknown

Я может ничего не понял , сумма сделки за 7 заводов какая ? ( без погашения долгов )

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Надое ло

Новости, которые мы заслужили

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75 комментариев
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