Производители хлеба допустили рост цен на 7-10% до конца 2023 года Статьи редакции
Среди причин называют подорожание муки, рост расходов на логистику и зарплаты.
- Хлебозаводам становится всё сложнее сдерживать цены на хлеб из-за роста себестоимости производства, заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет комбинаты «Коломенский» и СМАК, завод «Каравай» и других производителей) Рустам Айдиев.
- По его словам, до конца 2023 года отпускные цены на хлеб могут увеличиться на 7-10%. В последний раз производители поднимали стоимость весной 2022 года из-за «непрогнозируемого скачкообразного роста всех составляющих затрат», но затем частично снизили её. Сейчас «соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет».
- Рост себестоимости производства в первую очередь обусловлен подорожанием муки, а также увеличением затрат на логистику и зарплаты. Например, услуги транспортных компаний подорожали почти на 30% с 2022 года, утверждает Айдиев. Кроме того, отрасль испытывает кадровый дефицит и вынуждена увеличивать расходы на персонал.
- Несмотря на то, что Россия полностью обеспечивает себя зерном, это напрямую не влияет на стоимость хлеба. На фоне роста цен на зерно «аграрии стали придерживать продажи, а тот объём, что поступает на рынок, в том числе из нового урожая, по классу и качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов».
- При этом в Минсельхозе заверяют, что российский рынок в полном объёме обеспечен зерном и мукой «высокого качества», но признают, что производители хлеба сталкиваются с ростом затрат на логистику, электроэнергию и зарплаты сотрудников.
- В июле 2023 «Ъ» узнал, что о повышении цен на напитки из-за падения курса рубля ритейлеров предупредили «Очаково», PepsiCo и «Сады Придонья». В начале августа газета сообщила, что рост цен допустили производители чая и соусов.
- 23 августа источники «Ъ» рассказали, что Nestle предупредила ритейлеров о повышении цен на детское питание, сухие завтраки и какао на 9% из-за падения рубля и роста мировых цен на сырьё.
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Зато зерно бесплатно Африке.
Как же они такое допустили, негодяи? (-:рост расходов на логистику и зарплаты
Особенно забавно рост расходов на з/п выглядит. Сколько туда заложили, 0,01% или просто, чтобы «показать», что они растут?
Да как так-то? Зерно и баксы для жителей Африки есть, а для народа нет.
Так всё правильно, сколько раз уже чиновники жаловались, что им с народом не повезло, ну вот, нашли себе новый народ.
Ну раз цены вырастут, значит, и хлеб станет более лучше у нас. Хорошая новость.
Чет судя по новостям с нормальных источников за последнее время средний чек вообще на все уползет вверх на 29-32%🤨
Уже уполз.
Ясна панятна. Что там кста по переделу зерна с Эрдоганом?
Так звучит, как будто они могли не допускать, но решили все-таки допустить. Ну, допустим.
Особенно забавно рост расходов наhttps://gitlab.com/growth8423835/growthproject/-/issues/1