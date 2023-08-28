Владелец Aperol подал иск к российскому производителю сиропов, который хотел получить права на бренд Статьи редакции
Российская компания хотела выпускать сиропы под брендом Barline Aperol.
- Davide Campari — Milano (материнская компания итальянского производителя алкоголя Campari Group) подала иск в суд по интеллектуальным правам к производителю сиропов «Вкусная жизнь».
- Компания просит признать «актом недобросовестной конкуренции» регистрацию и использование товарного знака Barline Aperol. Иск подан 18 августа 2023 года, его оставили без движения до 12 октября из-за «процессуальных нарушений». До этого срока нужно устранить недостатки.
- «Вкусная жизнь» выпускает сиропы под брендом Barline, всего более 100 вкусов. Ещё в декабре 2022 года компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Barline Aperol — хотела продавать под ним сиропы для коктейлей, напитков, кофе и десертов.
- В апреле 2023 года «Вкусная жизнь» подала иск к Davide Campari — Milano и попросила снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Первое заседание должно было пройти 19 июня, но его перенесли на 31 августа. В Роспатенте заявляли, что иск подан из-за того, что спорные бренды не использовались владельцем в течение трёх лет именно по классу сиропов.
- Как отмечает Shopper's, в интернет-магазинах уже продаются сиропы «Barline апероль». Они есть в Winestyle, Ozon, Wildberries и на других площадках. Например, в карточке на Wildberries говорится, что сироп «повторяет незабываемый вкус своего алкогольного прототипа».
- Campari Group в 2022 году прекратила все инвестиции в России, включая рекламу и продвижение, сократила до минимума бизнес, но из страны компания не уходила и продолжила продажи алкоголя.
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"Российская компания хотела выпускать сиропы под брендом Barline Aperol."
А зачем? Надо было просто Polirol или Полиролъ назвать!
Пока так прет, чего Автоваз не регистрирует бренды Mercedes-Benz, BMW, Audi?
надеюсь хитрожопым напихают
Хотят и рыбку съесть, и на куй сесть
прививка от ухода с российского рынка :)
Скорее- от возвращения в будущем =)
Вернутся, куда денутся.
Зато будет, что обсудить, когда надумают вернуться - за возвращение придется заплатить :)
Денутся на рынки с более адекватным правительством и с платёжеспособным населением.
как-то они пока не торопятся на выход
а с платежеспособностью у нас все нормально, на хороший алкоголь многие денег не жалеют :)
Естественно не будут торопиться, если комиссия при минфине не торопится выдавать разрешения на продажу :)
Самое платежноспособное население Европы и Азии, да?
Конечно. И неважно, что эта самая платежеспособность упала в два раза за год
Кто о чем, а вы все о возвращениях мечтаете
Учитывая, сколько иностранные компании потеряли....
Мотив для возвращения в обозримой перспективе, может быть только в 2х случаях:
- Доход на душу населения приблизится к странам центральной Европы
- стоимость труда приблизится к
Киргизии или вообще к Бангладеш
По-сути вкусно
А чего они за него так бьются, будто он представляет какую то ценность для потребителя? К тому же барлайн это сомнительное качество
Все же название известно....
Не хотят хитрожопые вкладываться в маркетинг в создание и продвижение бренда, с тем учётом, что перспектив для экспорта не очень много, а создание бренда и узнаваемости- долго и дорого.
Сейчас быстренько сменят название и это будет уже совсем другой продукт
В РФ вернулся колхозный бизнесменталитет из 90х. Такое уже даже в Китае полным зашкваром считается.