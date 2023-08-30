Торговля
Артур Томилко

РБК: в правительстве начали обсуждать снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок — до €500 или €200 Статьи редакции

В марте 2022 года он был временно увеличен до €1000.

  • О начале обсуждений рассказали источники РБК на рынке интернет-торговли. По словам одного из них, за снижение лимита до €500 выступают Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС, за порог в €200 — Минфин и Федеральная таможенная служба.
  • Ещё один источник издания утверждает, что ФАС пока не приняла окончательного решения, но её представители опасаются сокращения количества товаров и снижения конкуренции на рынке. Другой собеседник сообщил, что Минпромторг «не определился с позицией», но склоняется к постепенному снижению сначала до €500, а затем до €200.
  • В Минпромторге и ФАС сообщили, что пока не сформировали окончательных позиций по этому вопросу. В Минфине заявили, что «идут экспертные обсуждения и проводится анализ влияния порога беспошлинной торговли в €1000 на наполняемость внутреннего рынка товарами и экономическую эффективность».
  • Представители Ozon и «Яндекс Маркета», а также собеседник РБК на рынке отметили, что снижение порога беспошлинной торговли вызовет рост цен на товары и отпугнёт покупателей. В «Почте России», Wildberries и Aliexpress отказались от комментариев.
Фото ТАСС
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных».
  • Действие лимита в €1000 продлевалось дважды. Последний раз — до 1 октября 2023 года. После этого срока он автоматически вернётся к уровню в €200.
  • В июне 2023-го источники «Ведомостей» сообщали, что правительство не хочет продлевать действие лимита в €1000 из-за опасений, что зарубежные товары могут помешать развитию отечественного производства.
  • 29 августа в распоряжении «Ъ» оказались результаты опроса ВЦИОМ о снижении порога беспошлинного ввоза иностранных товаров. Около 42% опрошенных считают, что это ухудшит положение покупателей. Ещё 38% — что никак на них не повлияет.

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 КакЦапля

могут помешать развитию отечественного производства

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Вадим Д.

Да €2 и нормально. Откуда у скрепных россиян валюта, да ещё €200?

Таких раскулачивать или отправлять на покупку броников/коптеров/ложек, нужное подчеркнуть.

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Неуловимый Кабачок

Поддержка бизнеса топового уровня

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John Smith
В «Почте России», Wildberries и Aliexpress отказались от комментариев.

Ну еще бы. Бакальчиха может только произволом заниматься, да статейки о себе красивые заказывать.

правительство не хочет продлевать действие лимита в €1000 из-за опасений, что зарубежные товары могут помешать развитию отечественного производства

И тут точно попрет, смартфоны Samsung и Apple, телевизоры LG — все заменим, ага.

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Dimitri

Просто мужик перепутал производство и ритейл. С машинами еще можно логику понять, но где производство отечественный электроники вообще не понятно.

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Andrei Tsay

опять за макбуком в дубай ехать...

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A V

Могут помешать отечественному производству чего? Айфонов или Сяоми?

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НаряднаяШайга

На Али ру отказались от комментариев, потому шо после скачка валюты лета прошлого года, там электронику уже не покупают😂 не выдержала конкуренции алишеровская прокладка +10-15% к цене

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Владимир Бычко

Вообще перестал что-либо покупать на Али. Цены вполне сопоставимы с Озоновскими, а из Озона значительно легче забирать.

Если только какие-то специфические китайские штучки, не продающиеся у нас.

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quaitiz

Вот только специфических китайских штучек почти нет на Али. После того как русский Али отдали мейлу, ассортимент очень сильно уменьшился и теперь вообще не ясно зачем это нужно

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Minosya Asanova

вот заняться нечем, лучше бы поменяли что-то другое да новые идеи, возможности для граждан 🤣

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Кирилл Фотькин

Например? :)

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Minosya Asanova

как мило наблюдать, что их всех комментаторов вы выбрали именно меня)) хотите послушать мои жалобы и предложения?😉

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Кирилл Фотькин

Увидел наконец-то в море нытья и сарказма призыв к созиданию! Да, хочу.

Я на самом деле депутат госдумы инкогнито, только никому ни слова. Собираю идеи для офигительных законопроектов.

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Minosya Asanova

🤣🤣🤣 отправьте за мной самолет, привезите к себе, а там поговорим. могу на трех языках написать свои идеи и даже оформить в презентацию😉

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Кирилл Фотькин

Девушка, вы видели, сколько соляра для самолета нынче стоит? А дыру в бюджете? Вначале идеи, потом должность помощницы. В качестве бонуса билет на елку в Кремле.

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Anton Maslow

Критикуешь - предлагай )

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Minosya Asanova

Антон, если я свои идеи и предложения напишу в виде рапорта, гарантируете, что мои пожелания дойдут до верхушки? ;)

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Ivan Mart

А жалобы доходят?)

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Артур Маслов

Узнаешь брата Колю??!!!

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debil
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Нейрослав Жепетеев

Многие сейчас прочитают и напишут: "Было низко, теперь ещё ниже", по факту просто вернули к прошлому состоянию. Давно же про импорт говорят, что послабления убрать хотят.
Неудивительно даже.

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НаряднаяШайга

Такой лимит пошлины это единственный способ покупки лояльности населения. То-есть можно позволить себе например собрать игровой ПК за полторы тысячи долларов, по +- ценам, приближенным к американскому рынку. Америка по расстоянию в разы дальше от китайских заводов по производству электроники, но цены почему-то ниже чем у нас, плюс минимальная оплата труда 8 баксов в час, что в восемь раз выше чем на периметре

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Сергей Я

Самое время да, клоуны🤡 Когда рубль на дне, а покупают из-за рубежа более половины населения.

500 уйро ладно ещё, но 200 - мелочь.

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Kiss1nger

К сожалению это еще не дно....

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Uzabila

Занавес еще немного подопустился

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Павел

Как обыватель я рад лимиту в 1000 и им пользуюсь. Но и правительство понять могу в плане снижения порога до 500 или 200, т.к. если взять один и тот же товар в РФ и например на tradeinn , то на tradeinn будет он дешевле хотя бы потому что при отправке в РФ они не берут с покупателя НДС, и в РФ из за порога в 1000 пошлину не берут. А при продаже такого же товара в РФ продавец НДС 20% заплатит. Сразу скажу и про УСН. и при УСН за этот товар платится НДС 20% только не в момент продажи, а в момент прохождения таможни.

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неформат

вовремя походу телефончик прикупил

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