Сегодня для покупателей важны выгодные цены и возможность забрать заказ рядом с домом уже на следующий день. Чтобы сохранить их лояльность и одновременно стимулировать продажи продавцов, мы инвестируем в скидки и предлагаем бесплатную доставку для клиентов по всей стране. Изменения в тарифах позволят нам увеличить эти инвестиции и ускорят рост оборота продавцов.