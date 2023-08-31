Ozon повысит комиссии на продажу товаров на 1,5-6% Статьи редакции
И при этом снизит стоимость доставки курьером, в ПВЗ и постаматы на 1,6-2%.
- С 15 сентября 2023 года комиссия за продажи в большей части категорий вырастет на 1,5-4% от цены товара, рассказал Ozon. Для косметической техники, бытовой химии, а также товаров для гигиены и курения её увеличат на 5-6%. Определяя новые ставки, Ozon учитывал среднюю маржинальность каждой подкатегории товаров.
- В компании добавили, что совокупные комиссионные расходы при этом останутся «в средних значениях по рынку». Там считают, что продавцы, которые «следуют рекомендациям маркетплейса по распределению товаров согласно спросу», практически не заметят изменений.
- За отмену отправлений продавцом компания будет взимать 3% от цены товаров в заказе. За просрочку отгрузки тариф останется прежним — 1,5%.
- С той же даты также изменится стоимость размещения товаров на складах Ozon — для тех продавцов, кто работает по модели FBO, когда за хранение, упаковку и доставку отвечает маркетплейс. За размещение 1 л товара в течение одного дня будут взимать не 15 копеек, а 25 копеек. На вопрос vc.ru о том, с чем связано повышение тарифов, в пресс-службе сослались на необходимость поддерживать выгодные цены для покупателей.
- Доставка товаров курьером, в пункты выдачи и постаматы станет для продавца, наоборот, дешевле — в среднем на 1,6% от цены товара. Для позиций до 500 рублей стоимость сократится вплоть до 2%.
- Продавец также сможет получить скидку на логистику до 50%, если значение индекса локализации у него превышает 70%. Индекс локализации — это доля товаров, которые отгружают и доставляют внутри одного кластера (географической зоны). По данным компании, у большинства продавцов этот показатель уже выше 65%.
- Вдобавок к этому появится единый тариф за межрегиональную перевозку заказов и возвратов небольших товаров объёмом до 1,9 л — это 58 рублей или 70 рублей для тех, кто продаёт со склада Ozon (FBO) или своего склада соответственно (FBS). До этого для позиций объёмом, например, 0,1 л и 0,4 л действовали разные ставки. Тарифы для остальных позиций можно найти в таблице. Все три изменения вступят в силу с 1 октября.
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Будем повышать цены, значит 🤷♀️
будем меньше покупать
А хуле ещё делать при такой обстановке ?
Повышать комиссию и бегать
С 500р 2 % это 10 рублей, а подняли логистику с 40 до 70 норм арифметика, норм озон душит, плюс обратная логистика возросла, добавим сюда повышение комиссии, ну получаем что для покупателей на ozon всё подорожает теперь рублей на 100 минимум, идём на WB.
Все бы хорошо, но товары из-за рубежа по адекватным ценам только на озоне, на wildberries их по моему нет от слова совсем, только с местных складов с наценкой 20% сверх стоимости
Плохо читаете. Стоимость доставки УВЕЛИЧИТСЯ. На небольшие товары - на 30 рублей сразу вверх.
В общем, был товар 355р, станет 415 рублей.
Просто чтобы я получила столько же за этот товар, что и вчера.
Что бы ни случилось — будет подорожание. В любой ситуации повышай стоимость и нормально.
Несмотря на падение стоимости нефти, падения цен на бензин удалось избежать (-:
Бензин и нефть разные товары!
Спору нет, это шутка такая (-:
Я точно не знаю, но думаю в текущей цене бензина нефть процентов пять занимает, ну десять от силы
НЕ правильно!!!
Почему за возврат взимается процент от цены заказа, а не стоимости отправки???
Что за с***ьи условия?!
Ну наконец наступил тот переломный момент когда можно нанимать сео и пилить свой сайт, смысл отдавать озону 40% от стоимости товара не вижу .
Новый маркетплейс и точка.
Добро пожаловать
Пи3данулись. Там и так комиссии космос, а теперь ещё повышают
Покупатель проголосует рублем. Весь набор всей китайщины есть в магазинах, в целом. Кот в мешке - пож-та за ваши деньги. Сами несем, сами плачем, но колемся. Ну так и надо, раз привыкли чтобы на блюде все к подъезду, ну так и заплатим за растущие накладные расходы продавца. Все откусят друг у друга немного, а продаван у покупана за всех сразу. Кто последний, тот и продаван. А озон тут не при чем. Вы же смотрите просто на цену, а цену назначает продавец. Значит виноваты во всем последние.
ОЗОН, давай до свидания
Ну что, уважаемые селлеры, вот вам и провели писей по губам.
Не пришлось долго ждать🤗
Селлеры еще от прошлой проводки не отошли
Проглотить не успели?
Главное – в марте 24-го сплотиться. Кто, если не он. Раз уж не добирались до пятерки крупнейших экономик, то и начинать не надо :)
Ну скоро заживем, беспошлинный ввоз снизят, так еще и озон комиссию повысит и будем платить не на 4% больше а на все 20
Россияне очень богатые судя по тому сколько они переплачивают за обычные бытовые вещи, электронику, автомобили, игрушки, велосипеды.
Не знаю что они там про низкие цены, но по-моему толком не поменяется ничего.
И что за индекс локализации?
У озона куча складов по россии.
И что бы клиент не ждал свой заказ во владе из москвы, они хотят что бы продавцы поставляли товар и на склад во владе.
Спецом повышают цены на все и не только
Этому озону я куда больше доверяю
Вот все кричат караул. А вот на живом примере можно все показать. Я допустим продаю книгу. Цена 500 рублей. Сколько с меня озон за такое снимет?
Как покупали у адекватных продавцов, так и будем. Даже если цена поднимется на 10%. Думаю все понимают, что крайне часто выгоднее покупать на Ozon, чем в ТЦ рядом с домом или "магазином у дороги".
*неадекваты и халявщики как были без продаж, так и останутся. Ничего в целом не изменится.
**крестник попросил на 1е сентября подарить ему печатную книгу (скрин ниже). Цена на полках и в других онлайн магазинах вроде Лабиринта, Эксмо, Литресс и пр. около 1500-1800р. Почему некоторые выставляют цену в 4 или 7 000р., на что они надеются и каких умопомрачительных продаж они ждут я не понимаю. Ну значит и дальше будете сидеть с нулём продаж и пл0тить налоги за склады.
Иными словами, чето вы дофига зарабатываете, а с нами мало делитесь)
@Ozon у вас шизофрения? Те повышение цен для покупателей(а именно на них накладные расходы и лягут в итоге) это - "поддерживать выгодные цены для покупателей"?
Все государство в психическом упадке:правительство не хочет продлевать действие лимита в €1000 из-за опасений, что зарубежные товары могут помешать развитию отечественного производства
Хорошо я закупился, получается!