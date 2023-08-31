Торговля
Полина Лааксо

Ozon повысит комиссии на продажу товаров на 1,5-6% Статьи редакции

И при этом снизит стоимость доставки курьером, в ПВЗ и постаматы на 1,6-2%.

  • С 15 сентября 2023 года комиссия за продажи в большей части категорий вырастет на 1,5-4% от цены товара, рассказал Ozon. Для косметической техники, бытовой химии, а также товаров для гигиены и курения её увеличат на 5-6%. Определяя новые ставки, Ozon учитывал среднюю маржинальность каждой подкатегории товаров.
  • В компании добавили, что совокупные комиссионные расходы при этом останутся «в средних значениях по рынку». Там считают, что продавцы, которые «следуют рекомендациям маркетплейса по распределению товаров согласно спросу», практически не заметят изменений.
  • За отмену отправлений продавцом компания будет взимать 3% от цены товаров в заказе. За просрочку отгрузки тариф останется прежним — 1,5%.
  • С той же даты также изменится стоимость размещения товаров на складах Ozon — для тех продавцов, кто работает по модели FBO, когда за хранение, упаковку и доставку отвечает маркетплейс. За размещение 1 л товара в течение одного дня будут взимать не 15 копеек, а 25 копеек. На вопрос vc.ru о том, с чем связано повышение тарифов, в пресс-службе сослались на необходимость поддерживать выгодные цены для покупателей.

Сегодня для покупателей важны выгодные цены и возможность забрать заказ рядом с домом уже на следующий день. Чтобы сохранить их лояльность и одновременно стимулировать продажи продавцов, мы инвестируем в скидки и предлагаем бесплатную доставку для клиентов по всей стране. Изменения в тарифах позволят нам увеличить эти инвестиции и ускорят рост оборота продавцов.

пресс-служба Ozon
  • Доставка товаров курьером, в пункты выдачи и постаматы станет для продавца, наоборот, дешевле — в среднем на 1,6% от цены товара. Для позиций до 500 рублей стоимость сократится вплоть до 2%.
  • Продавец также сможет получить скидку на логистику до 50%, если значение индекса локализации у него превышает 70%. Индекс локализации — это доля товаров, которые отгружают и доставляют внутри одного кластера (географической зоны). По данным компании, у большинства продавцов этот показатель уже выше 65%.
  • Вдобавок к этому появится единый тариф за межрегиональную перевозку заказов и возвратов небольших товаров объёмом до 1,9 л — это 58 рублей или 70 рублей для тех, кто продаёт со склада Ozon (FBO) или своего склада соответственно (FBS). До этого для позиций объёмом, например, 0,1 л и 0,4 л действовали разные ставки. Тарифы для остальных позиций можно найти в таблице. Все три изменения вступят в силу с 1 октября.
Источник: РБК

#ozon #новость

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36 комментариев
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 Petra Kavalsky

Будем повышать цены, значит 🤷‍♀️

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Артур Маслов

будем меньше покупать

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При себе ничего нет

А хуле ещё делать при такой обстановке ?

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виктор сикрит

Повышать комиссию и бегать

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Wtdw

С 500р 2 % это 10 рублей, а подняли логистику с 40 до 70 норм арифметика, норм озон душит, плюс обратная логистика возросла, добавим сюда повышение комиссии, ну получаем что для покупателей на ozon всё подорожает теперь рублей на 100 минимум, идём на WB.

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LatvianPotato Farmer

Все бы хорошо, но товары из-за рубежа по адекватным ценам только на озоне, на wildberries их по моему нет от слова совсем, только с местных складов с наценкой 20% сверх стоимости

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Catarina0905

Плохо читаете. Стоимость доставки УВЕЛИЧИТСЯ. На небольшие товары - на 30 рублей сразу вверх.

В общем, был товар 355р, станет 415 рублей.

Просто чтобы я получила столько же за этот товар, что и вчера.

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Вадим Д.

Что бы ни случилось — будет подорожание. В любой ситуации повышай стоимость и нормально.

Несмотря на падение стоимости нефти, падения цен на бензин удалось избежать (-:

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Максим Митрюхин

Бензин и нефть разные товары!

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Вадим Д.

Спору нет, это шутка такая (-:

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osernovsky

Я точно не знаю, но думаю в текущей цене бензина нефть процентов пять занимает, ну десять от силы

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Артур А.

НЕ правильно!!!
Почему за возврат взимается процент от цены заказа, а не стоимости отправки???
Что за с***ьи условия?!

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Wtdw

Ну наконец наступил тот переломный момент когда можно нанимать сео и пилить свой сайт, смысл отдавать озону 40% от стоимости товара не вижу .

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виктор сикрит

Новый маркетплейс и точка.

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Зеленый самолетик

Добро пожаловать

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Султанов Андрей

Пи3данулись. Там и так комиссии космос, а теперь ещё повышают

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Cеpгей Фeдотов

Покупатель проголосует рублем. Весь набор всей китайщины есть в магазинах, в целом. Кот в мешке - пож-та за ваши деньги. Сами несем, сами плачем, но колемся. Ну так и надо, раз привыкли чтобы на блюде все к подъезду, ну так и заплатим за растущие накладные расходы продавца. Все откусят друг у друга немного, а продаван у покупана за всех сразу. Кто последний, тот и продаван. А озон тут не при чем. Вы же смотрите просто на цену, а цену назначает продавец. Значит виноваты во всем последние.

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Макс Мартин

ОЗОН, давай до свидания

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Аккаунт отморожен

Ну что, уважаемые селлеры, вот вам и провели писей по губам.
Не пришлось долго ждать🤗

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Фоксик

Селлеры еще от прошлой проводки не отошли

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Аккаунт отморожен

Проглотить не успели?

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Citizen X

Главное – в марте 24-го сплотиться. Кто, если не он. Раз уж не добирались до пятерки крупнейших экономик, то и начинать не надо :)

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LatvianPotato Farmer

Ну скоро заживем, беспошлинный ввоз снизят, так еще и озон комиссию повысит и будем платить не на 4% больше а на все 20

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Zloy Marketolog

Россияне очень богатые судя по тому сколько они переплачивают за обычные бытовые вещи, электронику, автомобили, игрушки, велосипеды.

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Нейрослав Жепетеев

Не знаю что они там про низкие цены, но по-моему толком не поменяется ничего.
И что за индекс локализации?

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Фоксик

У озона куча складов по россии.
И что бы клиент не ждал свой заказ во владе из москвы, они хотят что бы продавцы поставляли товар и на склад во владе.

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P TM GLADIATOR

Спецом повышают цены на все и не только

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Антон Калашников
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debil
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Sokol

Этому озону я куда больше доверяю

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Станислав

Вот все кричат караул. А вот на живом примере можно все показать. Я допустим продаю книгу. Цена 500 рублей. Сколько с меня озон за такое снимет?

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Axel Denisenko

Как покупали у адекватных продавцов, так и будем. Даже если цена поднимется на 10%. Думаю все понимают, что крайне часто выгоднее покупать на Ozon, чем в ТЦ рядом с домом или "магазином у дороги".
*неадекваты и халявщики как были без продаж, так и останутся. Ничего в целом не изменится.

**крестник попросил на 1е сентября подарить ему печатную книгу (скрин ниже). Цена на полках и в других онлайн магазинах вроде Лабиринта, Эксмо, Литресс и пр. около 1500-1800р. Почему некоторые выставляют цену в 4 или 7 000р., на что они надеются и каких умопомрачительных продаж они ждут я не понимаю. Ну значит и дальше будете сидеть с нулём продаж и пл0тить налоги за склады.

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Zloy Marketolog
Определяя новые ставки, Ozon учитывал среднюю маржинальность каждой подкатегории товаров

Иными словами, чето вы дофига зарабатываете, а с нами мало делитесь)

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Old Car Raffle
На вопрос vc.ru о том, с чем связано повышение тарифов, в пресс-службе сослались на необходимость поддерживать выгодные цены для покупателей

@Ozon у вас шизофрения? Те повышение цен для покупателей(а именно на них накладные расходы и лягут в итоге) это - "поддерживать выгодные цены для покупателей"?

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Citizen X

Все государство в психическом упадке:

правительство не хочет продлевать действие лимита в €1000 из-за опасений, что зарубежные товары могут помешать развитию отечественного производства
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Алесей Кожевников

Хорошо я закупился, получается!

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