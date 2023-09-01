Wildberries разрешил решать вопросы по возврату бракованных товаров напрямую через продавца Статьи редакции
Пока инструмент работает в тестовом режиме.
- Если клиент обнаружил брак ещё до оплаты покупки, он по-прежнему может отказаться от него при получении. Платить за товар и обратную доставку не нужно.
- Если дефект обнаружен при использовании — в том числе по истечении 14 «гарантийных» дней, — покупатель может написать продавцу напрямую: через чат с ним в разделе «Покупки» в личном кабинете, рассказала компания.
- Продавец вправе принять или отклонить обращение. Если он согласен с дефектом и хочет повысить лояльность клиента, стороны могут обсудить формат компенсации. Это возврат денег, которые автоматически спишут с баланса продавца, полная замена вещи или доставка недостающей детали — например, пуговицы.
- Вернуть заказ можно в ПВЗ Wildberries бесплатно или напрямую продавцу за его или за свой счёт — в зависимости от личных договорённостей.
- Так компания рассчитывает «стереть барьер» между партнёрами сервиса и потребителями и упростить взаимодействие между ними.
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Казалось бы, молодцы, только вот НЕ оплачивать брак и его возврат — это нормально и так и должно быть всегда. А wb как шубу с барского плеча презентует. Да ещё в тестовом, то есть могут и на помойку гипотезу отправить.
От ВБ уже большего и не ожидаешь из-за такого скотского отношения по всем фронтам
Когда уже товарищ Б прекратит пользоваться поддержкой кого-то влиятельного, чтобы на ней и всю семейку разом опрокинулось корыто того дерьма, которое они творят? Крайне любопытно было бы посмотреть.
У меня пока так и стоит по всем товарам платный возврат... Два раза сняли деньги... Один раз пришла бракованные, вскрытая бутыль с антисептиком, второй раз пришла лампа не ту что заказала.... Обещали типа вернуться деньги как на склад вернется товар, так ничего и не вернули
Хватит рекламить эту помойку
👎👎👎
Единица в отзывах с цитатой «Верните сотку, п****», никуда не пропадет, а покупатели даже не знают про этот чат с продавцов, а продавцам никакие уведомления не приходят.
"Разрешил"- очень смешно. ВБ сам должен отвечать перед покупателями по всем обязательствам, связанным с покупкой. Недомагазин, возомнивший себя агрегатором.
Презентую шаблоны для подачи исковых заявления к WB..
Интересно, что будет продавцу ,если он откажется возмещать/менять бракованный товар? И как это вообще будет регулироваться
а если продавец Вайлдберриз?