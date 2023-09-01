Торговля
Полина Лааксо

Wildberries разрешил решать вопросы по возврату бракованных товаров напрямую через продавца Статьи редакции

Пока инструмент работает в тестовом режиме.

  • Если клиент обнаружил брак ещё до оплаты покупки, он по-прежнему может отказаться от него при получении. Платить за товар и обратную доставку не нужно.
  • Если дефект обнаружен при использовании — в том числе по истечении 14 «гарантийных» дней, — покупатель может написать продавцу напрямую: через чат с ним в разделе «Покупки» в личном кабинете, рассказала компания.
  • Продавец вправе принять или отклонить обращение. Если он согласен с дефектом и хочет повысить лояльность клиента, стороны могут обсудить формат компенсации. Это возврат денег, которые автоматически спишут с баланса продавца, полная замена вещи или доставка недостающей детали — например, пуговицы.
  • Вернуть заказ можно в ПВЗ Wildberries бесплатно или напрямую продавцу за его или за свой счёт — в зависимости от личных договорённостей.
  • Так компания рассчитывает «стереть барьер» между партнёрами сервиса и потребителями и упростить взаимодействие между ними.
Источник: Sputnik
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12 комментариев
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 Вадим Д.

Казалось бы, молодцы, только вот НЕ оплачивать брак и его возврат — это нормально и так и должно быть всегда. А wb как шубу с барского плеча презентует. Да ещё в тестовом, то есть могут и на помойку гипотезу отправить.

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Stas Vetrov

От ВБ уже большего и не ожидаешь из-за такого скотского отношения по всем фронтам

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Вадим Д.

Когда уже товарищ Б прекратит пользоваться поддержкой кого-то влиятельного, чтобы на ней и всю семейку разом опрокинулось корыто того дерьма, которое они творят? Крайне любопытно было бы посмотреть.

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Ирина Чикарева

У меня пока так и стоит по всем товарам платный возврат... Два раза сняли деньги... Один раз пришла бракованные, вскрытая бутыль с антисептиком, второй раз пришла лампа не ту что заказала.... Обещали типа вернуться деньги как на склад вернется товар, так ничего и не вернули

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bsatou

Хватит рекламить эту помойку

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Елена Баркалова

👎👎👎

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Никита Иванов

Единица в отзывах с цитатой «Верните сотку, п****», никуда не пропадет, а покупатели даже не знают про этот чат с продавцов, а продавцам никакие уведомления не приходят.

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Татьяна Г.

"Разрешил"- очень смешно. ВБ сам должен отвечать перед покупателями по всем обязательствам, связанным с покупкой. Недомагазин, возомнивший себя агрегатором.

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Иван Серик

Презентую шаблоны для подачи исковых заявления к WB..

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debil
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Алексей Тарасов

Интересно, что будет продавцу ,если он откажется возмещать/менять бракованный товар? И как это вообще будет регулироваться

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xgod3d

а если продавец Вайлдберриз?

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