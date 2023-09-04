Онлайн-ритейлеры предложили правительству отказаться от законопроекта о платеже «Почте России» в 0,5% от оборота Статьи редакции
Он приведёт к повышению цен, а у некоторых компаний либо будет сопоставим с прибылью, либо приведёт к убыткам, уверены ритейлеры.
- Руководители десяти крупнейших компаний интернет-торговли, среди которых Ozon, «Сбермаркет», Wildberries, «М.Видео», «Авито», DNS, Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и «Ситилинк», направили коллективное письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина, пишет Forbes.
- Отправку письма подтвердили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс Маркет» и другие). По информации издания, его также направили в Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.
- В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые отделения в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
- Взамен «Почта России»предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.
- Как утверждают онлайн-ритейлеры, подготовленный Минцифры законопроект «с отраслью не обсуждался». Цель платежа — преодоление убыточности почты, убеждены авторы документа. А его предпосылка — зафиксированный в 2022 году убыток «Почты России» в 27 млрд рублей.
- Компании отмечают неэффективность такого решения и вред инициативы для экономики. Среди аргументов — несоразмерность платежа для компаний, для некоторых он сопоставим с чистой прибылью. Например, у Wildberries чистая прибыль за 2022 год составила 10,1 млрд рублей, а взнос исходя из оборота составил бы 8 млрд рублей.
- Также он «не учитывает фактическую способность лиц к его уплате»: у Ozon к убыткам в 58 млрд рублей в 2022 году добавился бы платеж в пользу «Почты России» в размере 4,2 млрд рублей.
- Принятие законопроекта приведёт к «негативным социальным последствиям». Авторы документа считают, что расходы могут переложить на продавцов путём повышения комиссий, что в итоге приведёт к повышению цен на товары. Тарифы могут вырасти на 10-20%, цены — на 3-5%. И возложенный на компании «налог» в итоге уплатит потребитель.
- Компании предлагают рассмотреть альтернативные способы сократить убыточность оператора. Так, они сообщают «о готовности оказать содействие в увеличении интенсивности использования сервисов “Почты России” на рыночных условиях при условии выполнения оператором требований интернет-магазинов к условиям доставки».
- В «Почте России» отказались от комментариев. В аппарате правительства заявили, что письмо «пока не пришло». В Минцифры отметили, что письмо к ним не поступало, а закон «в проработке». В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге не ответили на запрос Forbes.
Что говорят в компаниях
- Взимание с частного бизнеса оборотного сбора в пользу конкурента — государственной коммерческой компании — неприемлемо, уверены в АКИТ. В «Авито» рассказали, что «до настоящего времени диалога с инициаторами законопроекта не сложилось», поэтому компании и подготовили обращение. Предложение «не учитывает реальную экономическую ситуацию», добавили в «М.Видео-Эльдорадо».
- В Wildberries назвали инициативу «нелогичной и вредной для экономики страны», а «практику спасать финансовое положение бизнеса за счёт другого бизнеса» — «порочной».
- Возможный законопроект уже не раз критиковали: против него высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. В августе 2023-го «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота.
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