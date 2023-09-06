Трафик не вырос, площади перераспределились между новыми игроками, а H&M и Uniqlo не заменить — как живут ТЦ в 2023 году Статьи редакции
Главное из материала Forbes о ситуации в отрасли.
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- Крупные международные ритейлеры массово закрывали магазины в России весной и летом 2022 года, но большинство — с формулировкой «приостановка деятельности» и продолжая платить аренду. Замена арендаторов началась только осенью, поэтому только к концу 2023-го можно оценить, каких результатов «удалось добиться», отмечает Forbes.
- Большую выгоду от ситуации получили новые арендаторы, преимущественно российские ритейлеры. Торговые центры же «бежали изо всех сил, чтобы остаться на месте» — то есть сохранить трафик.
Место иностранных магазинов заняли новые арендаторы
- В марте 2022 года доля закрывшихся магазинов в ТЦ составила 15% по наименованиям и 20% по площадям, подсчитали для Forbes аналитики. Весной и летом управляющие торговыми центрами ожидали решений международных ритейлеров, чтобы понять, что им делать дальше. А осенью ситуация изменилась: потенциальные арендаторы и ТЦ начали работу по наполнению пустующих площадей.
- По данным компании Focus, по итогам 33 недель 2023 года посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге чуть снизилась относительно показателей 2022 года: в Москве — на 3%, в Петербурге — на 2%. Traffic Index компании Rstat показывает, что посещаемость московских торговых центров по состоянию на 35 неделю года была на 5,5% ниже, чем за аналогичный период 2022-го.
- Вакансия (свободные площади — vc.ru) не снизилась, даже наоборот — немного выросла. На конец первой половины 2022 года её доля была 13%, летом 2023-го — 13,5%, по данным Nikoliers. CORE.XP оценивает вакансию в 10,6% (+2,2 п.п.). NF Group же отмечает снижение: с 13,4% в середине 2022-го до 9,5% на середину 2023-го.
- Доля свободных площадей почти не изменилась, так как новые арендаторы занимают так называемую «скрытую вакансию» — площади, которые до последнего момента были заняты приостановившими работу магазинами иностранных брендов. Они перераспределились между российскими игроками и теми зарубежными ритейлерами, что остались на рынке.
- Российские бренды стремятся занять эти площади, так как понимают, что на «семь-десять лет закрывают возможность конкурентам встать обратно», говорят эксперты. Например, если Zara вернётся в ТЦ, откуда ушла, она уже «будет сидеть на втором-третьем этаже либо на месте закрывшихся “Ашана” или “Ленты”».
H&M, Uniqlo и Zara не заменить
- Причин, по которым новые арендаторы не смогли удержать трафик, много. Одна из основных — «не очень удачная работа» тех, кто не ушёл с российского рынка, а провёл ребрендинг. Они сталкиваются с проблемами в логистике и трудностями с ассортиментом.
- Бренды, которые остались «максимально похожи на предшественников» и сохранили ассортимент, работают успешно. Но когда изменения более глобальные — например, пришлось полностью обновить коллекцию, — арендаторы «чувствуют себя не так уж уверенно».
- Другая причина, по которой трафик не растёт — уникальность ушедших брендов. Заменить таких арендаторов, как Uniqlo и H&M, оказалось просто невозможно, признаются собеседники Forbes.
- Ритейлеры формировали вокруг себя «все тренды покупательского спроса», кроме того, в их ценовом сегменте никто не может предложить подобное качество и ассортимент. Другая проблема — спортивные товары: российские бренды «не дотягивают», а «заместители» предлагают слишком скудный ассортимент.
- Также незаименимой оказалась IKEA — так как это «не просто бренд или товар, но и уровень сервиса, уникальная концепция». Можно лишь предложить альтернативу по товарным категориям.
- Некоторые арендаторы после ребрендинга работают неплохо, отмечают собеседники Forbes. Они хвалят Fiba Retail Group (ранее управляла фешен-брендом Marks & Spencer), которая взяла под управление несколько магазинов Mango, оставшихся работать под прежним названием. Она же представила представила рынку новые турецкие бренды: Club, Network, Mudo и Oxxo.
Как любитель тряпок, скажу что сейчас в российских ТЦ делать нечего.
Тот же H&M предлагал таким как я дешевые джинсы за 2-2.5к из нормального за эти деньги денима. Я их носил сезон и выбрасывал, т.к. широкие бедра протирали штаны. То же самое касается дешевых базовых футболок из Uniqlo. А уж про уход middle-сегмента и люкса говорить не приходится — вещей подобных им в рознице сейчас просто нет. Большинство российских брендов это копирование трендов а-ля Zara по цене х3-х5 от нее. Про ценовую политику "типа люкса" 12Storeez вообще молчу — в ЕС за те же деньги уже можно искать, пусть и не свежие коллекции, те же Prada, AMI, Gucci.
С кроссовками вообще беда — либо поиск на Lamoda, либо брать у баеров, либо заказывать с Poizon, надеясь что придет не паль.
По люксу есть серые баеры. Плюс доставка вещей, купленных на зарубежных маркетрлейсах типа Farfetch (стоимость заказа + 20% комса), но это все равно дешевле, чем в ЦУМе. Хотя с учетом текущего курса большого преимущества такая схема не даст.
В Maag недавно нашел джинсу с денимом оч хорошего качества, цена вопроса 3-3,5 руб
ну да.. как наши отцы в СССР покупали настоящий левайс у барыг, так и сейчас серые баеры все доставят. Вернули великую страну
в москве все еще продаются настоящие new balance и найки в оффлайн магазинах в центре. но цены 20-30тр за пару, сложно сказать сколько в этом курс виноват а сколько наценка барыг которые их тащат (возможно как личные покупки)
Я на Lamoda брал себе 2002R за 19к, в Париже они стоили 170 евро. Был готов переплатить 2к, что б не везти через всю Европу в чемодане. Но это скорей исключение и везение.
А так да, все в целом даже по курсу 100 в 1.5-2 раза дороже, чем в ЕС. Как пример, обычные пары Air Jordan в Париже 110-130 евро, у нас это 20-25 тысяч рублей, а за 15 будет какой-нибудь неходовой унылый цвет.
Джинсы довольно хорошого качества есть у LC Waikiki. Живут дольше, чем h&m/zara
У меня Levi's, Lee, Lacoste, Karl Lagerfeld, CK, H&M, Zara живут одинаково — от 3 до 8 месяцев. А у Waikiki еще и сомнительные лекала.
Не, брат, с таким названием ты слона не продашь.
С таким берут, интересно?
Курица — название с юмором, начинали как магазин очков. Mudo — "А что, надо было делать адаптацию для российского рынка?"
Меня, честно, такой юмор бесит.
Очкарик, слепая курица, три толстяка и т.д.
А как вам«Слепая курица shoes»
А как же «незаменимых нет» и знаменитое «они вернутся»?
Приходит осознание, видимо.
Скорее всего тц сразу все понимали.
А знаменитые фразы сказаны совсем другими людьми.
Да я про этих других и говорю.
написали что Uniqlo, IKEA и H&M оказалось заменить не возможно
Помещения забрали, а как работать забыли спросить?
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
Посещение забрали, привезли китайское и турецкое говно за копейки, а народ нос воротит, нече, скоро побегут как миленькие
Турецкое и китайского может быть хотя бы среднего качества, закрыть потребности. Но это надо искать и выбирать. Но да, оказывается, сшить футболку из качественной ткани и прости привезти на место это сложно
Качественно сшить
Это всё можно взять на рынках, маркетплейсах и в палатках у метро. ТЦ для этого не нужны.
«Слепая курица shoes»
Если уж хотели шуткануть, зачем вот это "shoes" на латинице добавлять? Назвали бы тогда «Слепая курица в сапогах», например.
Нормально шутканули с shoes
В российских New Yorker и H&M можно было купить по-настоящему качественные футболки, если кто-то сомневается. При условии, что страна экспортер не Бангладеш, а Турция, например, где качество текстиля и труда выше. А теперь угадайте, чью продукцию предпочитают российские магазины сегодня. И так везде. Формула закупок и продаж теперь простая и понятная – мусор для нищих из стран третьего мира за прежнюю сумму, прежний уровень качества за Х2/Х3.
Производитель, может быть?
Не так!
Теперь мусор для нищих из стран третьего мира за Х2/Х3...
Прежний уровень качества скорее всего нет вообще...
Где-то посередине. Потому что прежний уровень и ассортимент действительно исчез, но доступен к покупке за рубежом. Пока что. Caterpillar Raider и Intruder, к примеру, некогда возимые Спортмастером и оцененные в 8-10К, сегодня недоступны нигде в России. Вообще. Абсолютно. Дождался вчера из UK по 18К за пару. В 2021-ом обходились в 9К. Модели может и не нравятся кому-то фасоном, у всех разные предпочтения, но качество у них шокирующе высокое в носке. Сегодня в Спортмастере продают вдвое дороже абсолютный пиздец, за который хочется в ебальник плюнуть тем, кто занимается закупками. Лучше пустые полки видеть и заказывать с ожиданием, чем с лопаты слизывать китайские помои. Хочется верить, что Спортмастер зарабатывает ноль с таких продаж.
Плохо живут, и дальше будет тоже не очень.
А почему никто не возит товары Юникло по серому импорту?
На ламоде давно есть юникло
Давно нет Юникло на Ламоде. Все распродали. Вероятно, Ламода продавала остатки. В марте 2023 месяце каталог Ламоды был полон товарами Юникло. Но в августе 2023 года там ничего не осталось, карточки товаров есть , только размеров нет, или осталось одно изделие в одном размере.
возможно потому что юникло продает свой товар лишь в своих магазинах, а не отгружает на сторону тому кто замтем может барыжить им в другой стране
"Большую выгоду от ситуации получили новые арендаторы"
Ну вот, есть же польза!
И явно наблюдается рост вакансии, что тоже..
Вообще не понимаю проблемы, идёшь к на рынок к перекупам турецким, берешь нормальные вещи. Весь Питер ходит в одинаковой одежде с ТЦ, а у перекупов можно взять красивые и оригинальные шмотки.
В Питере всегда блекло одевались подстать погоде, можно вообще не париться где одеваться и там это будет модно)
В Питере по статистике солнечных дней больше, чем в Москве. И странно одетых людей там тоже больше)
А как же ДЛТ и ЦУМ? Бабочка в конце концов))
А кто это?
Все образуется, когда вырастит новое поколение не знавшее этих марок, они вырастут на новых китайских марках)))
Да уж конечно. Будут смотреть западные клипы музыкальные (или другим способом получать информацию) и будут хотеть такую же одежду. Китайские марки будут как бы второго сорта в этом смысле.
Что-то в СССР не прокатило
Я делаю ставку на сценарий, когда успешные продавцы маркетплейсов займут места в торговых центрах.
Шаг 1. Якорные одёжные арендаторы уходят из торговых центров.
Шаг 2. Торговые центры ищут альтернативу там, где её нет — аналогов H&M, ZARA и Uniqlo не найти.
Шаг 3. Выручка и трафик торговых центов падают, торговые центры меняют подход: снижают арендные ставки, привлекают средний бизнес.
Шаг 4. Успешные продавцы маркетплейсов хотят диверсифицировать источники выручки. Условия аренды в торговых центрах становятся доступными для малого и среднего бизнеса. Успешные продавцы маркетплейсов открывают свои магазины в торговых центрах.
Пока рынок на шаге 2.
Разумеется, есть риск, что сценарий и не случится. Но не за счёт того, что торговые центры не адаптируются — им деваться некуда, а за счёт того, что успешные торговцы маркетплейсов не захотят лезть в «оффлайн». Всё же это непростой бизнес со своими особенностями, а в маркетплейсах всё знакомо.
Но есть риск, что сценарий и случится, особенно, если маркетплейсы продолжат менять комиссии и правила игры каждый квартал и бизнес устанет жить на американских горках.
Подробнее пишу в канале про стратегии присутствия на маркетплейсах: https://t.me/mpstrategy