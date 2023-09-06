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Торговля
Евгения Евсеева

Трафик не вырос, площади перераспределились между новыми игроками, а H&M и Uniqlo не заменить — как живут ТЦ в 2023 году Статьи редакции

Главное из материала Forbes о ситуации в отрасли.

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ТЦ «Авиапарк» в Москве
  • Крупные международные ритейлеры массово закрывали магазины в России весной и летом 2022 года, но большинство — с формулировкой «приостановка деятельности» и продолжая платить аренду. Замена арендаторов началась только осенью, поэтому только к концу 2023-го можно оценить, каких результатов «удалось добиться», отмечает Forbes.
  • Большую выгоду от ситуации получили новые арендаторы, преимущественно российские ритейлеры. Торговые центры же «бежали изо всех сил, чтобы остаться на месте» — то есть сохранить трафик.

Место иностранных магазинов заняли новые арендаторы

  • В марте 2022 года доля закрывшихся магазинов в ТЦ составила 15% по наименованиям и 20% по площадям, подсчитали для Forbes аналитики. Весной и летом управляющие торговыми центрами ожидали решений международных ритейлеров, чтобы понять, что им делать дальше. А осенью ситуация изменилась: потенциальные арендаторы и ТЦ начали работу по наполнению пустующих площадей.
Торговля
Таня Боброва
Торговые центры в России оказались в кризисе — из-за исхода брендов, высоких ставок по кредитам и падения трафика Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes о ситуации в отрасли.

  • По данным компании Focus, по итогам 33 недель 2023 года посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге чуть снизилась относительно показателей 2022 года: в Москве — на 3%, в Петербурге — на 2%. Traffic Index компании Rstat показывает, что посещаемость московских торговых центров по состоянию на 35 неделю года была на 5,5% ниже, чем за аналогичный период 2022-го.
  • Вакансия (свободные площади — vc.ru) не снизилась, даже наоборот — немного выросла. На конец первой половины 2022 года её доля была 13%, летом 2023-го — 13,5%, по данным Nikoliers. CORE.XP оценивает вакансию в 10,6% (+2,2 п.п.). NF Group же отмечает снижение: с 13,4% в середине 2022-го до 9,5% на середину 2023-го.
  • Доля свободных площадей почти не изменилась, так как новые арендаторы занимают так называемую «скрытую вакансию» — площади, которые до последнего момента были заняты приостановившими работу магазинами иностранных брендов. Они перераспределились между российскими игроками и теми зарубежными ритейлерами, что остались на рынке.

На площадке бывших магазинов Inditex в ТЦ «Авиапарк» теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (вместо Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY (вместо Zara Men), магазины женской одежды российских брендов — Emka, 2MOOD, Mavelty и Charuel (вместо Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (вместо Stradivarius).

Магазин Gloria Jeans в ТРЦ «Европейский» переехал с третьего этажа (занимал около 840 м²) на площадку на первом этаже (около 4000 м²), Lime занял пространства, ранее занимаемые Uniqlo, в ТРЦ Columbus и ТРЦ «Павелецкая Плаза», и уровень его товарооборота сопоставим с H&M.

из исследования NF Group
  • Российские бренды стремятся занять эти площади, так как понимают, что на «семь-десять лет закрывают возможность конкурентам встать обратно», говорят эксперты. Например, если Zara вернётся в ТЦ, откуда ушла, она уже «будет сидеть на втором-третьем этаже либо на месте закрывшихся “Ашана” или “Ленты”».

H&M, Uniqlo и Zara не заменить

  • Причин, по которым новые арендаторы не смогли удержать трафик, много. Одна из основных — «не очень удачная работа» тех, кто не ушёл с российского рынка, а провёл ребрендинг. Они сталкиваются с проблемами в логистике и трудностями с ассортиментом.
  • Бренды, которые остались «максимально похожи на предшественников» и сохранили ассортимент, работают успешно. Но когда изменения более глобальные — например, пришлось полностью обновить коллекцию, — арендаторы «чувствуют себя не так уж уверенно».
  • Другая причина, по которой трафик не растёт — уникальность ушедших брендов. Заменить таких арендаторов, как Uniqlo и H&M, оказалось просто невозможно, признаются собеседники Forbes.

ТЦ сейчас становятся похожи друг на друга, так как состав арендаторов примерно одинаковый: примерно 20 ключевых игроков, представленных в большинстве магазинов. В этих условиях задача ТЦ — отстроиться наполнением и привлечь посетителей именно в свой объект. Но самая большая проблема сейчас — заменить арендаторов типа Zara, H&M, Uniqlo и так далее. На российском рынке подобных арендаторов пока ещё нет.

коммерческий директор ТРЦ «Весна» Лариса Черкасова
  • Ритейлеры формировали вокруг себя «все тренды покупательского спроса», кроме того, в их ценовом сегменте никто не может предложить подобное качество и ассортимент. Другая проблема — спортивные товары: российские бренды «не дотягивают», а «заместители» предлагают слишком скудный ассортимент.
  • Также незаименимой оказалась IKEA — так как это «не просто бренд или товар, но и уровень сервиса, уникальная концепция». Можно лишь предложить альтернативу по товарным категориям.
  • Некоторые арендаторы после ребрендинга работают неплохо, отмечают собеседники Forbes. Они хвалят Fiba Retail Group (ранее управляла фешен-брендом Marks & Spencer), которая взяла под управление несколько магазинов Mango, оставшихся работать под прежним названием. Она же представила представила рынку новые турецкие бренды: Club, Network, Mudo и Oxxo.

#новость #торговыецентры

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43 комментария
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 John Smith

Как любитель тряпок, скажу что сейчас в российских ТЦ делать нечего.
Тот же H&M предлагал таким как я дешевые джинсы за 2-2.5к из нормального за эти деньги денима. Я их носил сезон и выбрасывал, т.к. широкие бедра протирали штаны. То же самое касается дешевых базовых футболок из Uniqlo. А уж про уход middle-сегмента и люкса говорить не приходится — вещей подобных им в рознице сейчас просто нет. Большинство российских брендов это копирование трендов а-ля Zara по цене х3-х5 от нее. Про ценовую политику "типа люкса" 12Storeez вообще молчу — в ЕС за те же деньги уже можно искать, пусть и не свежие коллекции, те же Prada, AMI, Gucci.
С кроссовками вообще беда — либо поиск на Lamoda, либо брать у баеров, либо заказывать с Poizon, надеясь что придет не паль.

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Boyko

По люксу есть серые баеры. Плюс доставка вещей, купленных на зарубежных маркетрлейсах типа Farfetch (стоимость заказа + 20% комса), но это все равно дешевле, чем в ЦУМе. Хотя с учетом текущего курса большого преимущества такая схема не даст.
В Maag недавно нашел джинсу с денимом оч хорошего качества, цена вопроса 3-3,5 руб

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Беженцы с TJ

ну да.. как наши отцы в СССР покупали настоящий левайс у барыг, так и сейчас серые баеры все доставят. Вернули великую страну

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Беженцы с TJ

в москве все еще продаются настоящие new balance и найки в оффлайн магазинах в центре. но цены 20-30тр за пару, сложно сказать сколько в этом курс виноват а сколько наценка барыг которые их тащат (возможно как личные покупки)

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John Smith

Я на Lamoda брал себе 2002R за 19к, в Париже они стоили 170 евро. Был готов переплатить 2к, что б не везти через всю Европу в чемодане. Но это скорей исключение и везение.
А так да, все в целом даже по курсу 100 в 1.5-2 раза дороже, чем в ЕС. Как пример, обычные пары Air Jordan в Париже 110-130 евро, у нас это 20-25 тысяч рублей, а за 15 будет какой-нибудь неходовой унылый цвет.

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Андрей Лютостанский

Джинсы довольно хорошого качества есть у LC Waikiki. Живут дольше, чем h&m/zara

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John Smith

У меня Levi's, Lee, Lacoste, Karl Lagerfeld, CK, H&M, Zara живут одинаково — от 3 до 8 месяцев. А у Waikiki еще и сомнительные лекала.

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Griby Lenina
Mudo

Не, брат, с таким названием ты слона не продашь.

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Император Нолимоций
мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (вместо Zara Home)

С таким берут, интересно?

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Griby Lenina

Курица — название с юмором, начинали как магазин очков. Mudo — "А что, надо было делать адаптацию для российского рынка?"

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Фоксик

Меня, честно, такой юмор бесит.
Очкарик, слепая курица, три толстяка и т.д.

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Балкон.Ру

А как вам

«Слепая курица shoes»
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Вадим Д.

А как же «незаменимых нет» и знаменитое «они вернутся»?
Приходит осознание, видимо.

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Дрюс Уилис

Скорее всего тц сразу все понимали.
А знаменитые фразы сказаны совсем другими людьми.

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Вадим Д.

Да я про этих других и говорю.

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KICK-ASS SPB

написали что Uniqlo, IKEA и H&M оказалось заменить не возможно

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Степан Беленький
Они сталкиваются с проблемами в логистике и трудностями с ассортиментом.

Помещения забрали, а как работать забыли спросить?

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Император Нолимоций

«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»

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Pavel Chernev

Посещение забрали, привезли китайское и турецкое говно за копейки, а народ нос воротит, нече, скоро побегут как миленькие

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Степан Беленький

Турецкое и китайского может быть хотя бы среднего качества, закрыть потребности. Но это надо искать и выбирать. Но да, оказывается, сшить футболку из качественной ткани и прости привезти на место это сложно

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Фоксик

Качественно сшить

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Pushkareva Ekaterina

Это всё можно взять на рынках, маркетплейсах и в палатках у метро. ТЦ для этого не нужны.

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Слегка Придурковатый

«Слепая курица shoes»

Если уж хотели шуткануть, зачем вот это "shoes" на латинице добавлять? Назвали бы тогда «Слепая курица в сапогах», например.

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Юрий Б.

Нормально шутканули с shoes

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Citizen X

В российских New Yorker и H&M можно было купить по-настоящему качественные футболки, если кто-то сомневается. При условии, что страна экспортер не Бангладеш, а Турция, например, где качество текстиля и труда выше. А теперь угадайте, чью продукцию предпочитают российские магазины сегодня. И так везде. Формула закупок и продаж теперь простая и понятная – мусор для нищих из стран третьего мира за прежнюю сумму, прежний уровень качества за Х2/Х3.

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Юрий Б.
cтрана экспортер не Бангладеш, а Турция

Производитель, может быть?

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Премудрый пискарь

Не так!
Теперь мусор для нищих из стран третьего мира за Х2/Х3...
Прежний уровень качества скорее всего нет вообще...

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Citizen X

Где-то посередине. Потому что прежний уровень и ассортимент действительно исчез, но доступен к покупке за рубежом. Пока что. Caterpillar Raider и Intruder, к примеру, некогда возимые Спортмастером и оцененные в 8-10К, сегодня недоступны нигде в России. Вообще. Абсолютно. Дождался вчера из UK по 18К за пару. В 2021-ом обходились в 9К. Модели может и не нравятся кому-то фасоном, у всех разные предпочтения, но качество у них шокирующе высокое в носке. Сегодня в Спортмастере продают вдвое дороже абсолютный пиздец, за который хочется в ебальник плюнуть тем, кто занимается закупками. Лучше пустые полки видеть и заказывать с ожиданием, чем с лопаты слизывать китайские помои. Хочется верить, что Спортмастер зарабатывает ноль с таких продаж.

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St Olezhka
как живут ТЦ в 2023 году

Плохо живут, и дальше будет тоже не очень.

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Антон Зайцев

А почему никто не возит товары Юникло по серому импорту?

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AleTem

На ламоде давно есть юникло

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Иван

Давно нет Юникло на Ламоде. Все распродали. Вероятно, Ламода продавала остатки. В марте 2023 месяце каталог Ламоды был полон товарами Юникло. Но в августе 2023 года там ничего не осталось, карточки товаров есть , только размеров нет, или осталось одно изделие в одном размере.

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Беженцы с TJ

возможно потому что юникло продает свой товар лишь в своих магазинах, а не отгружает на сторону тому кто замтем может барыжить им в другой стране

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Со всем уважением

"Большую выгоду от ситуации получили новые арендаторы"
Ну вот, есть же польза!
И явно наблюдается рост вакансии, что тоже..

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Mik Petrov

Вообще не понимаю проблемы, идёшь к на рынок к перекупам турецким, берешь нормальные вещи. Весь Питер ходит в одинаковой одежде с ТЦ, а у перекупов можно взять красивые и оригинальные шмотки.

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SOFI Я

В Питере всегда блекло одевались подстать погоде, можно вообще не париться где одеваться и там это будет модно)

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Pushkareva Ekaterina

В Питере по статистике солнечных дней больше, чем в Москве. И странно одетых людей там тоже больше)

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Юрий

А как же ДЛТ и ЦУМ? Бабочка в конце концов))

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Премудрый пискарь

А кто это?

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SOFI Я

Все образуется, когда вырастит новое поколение не знавшее этих марок, они вырастут на новых китайских марках)))

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Юрий Б.

Да уж конечно. Будут смотреть западные клипы музыкальные (или другим способом получать информацию) и будут хотеть такую же одежду. Китайские марки будут как бы второго сорта в этом смысле.

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Фоксик

Что-то в СССР не прокатило

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Алeкcандр Блoxин

Я делаю ставку на сценарий, когда успешные продавцы маркетплейсов займут места в торговых центрах.

Шаг 1. Якорные одёжные арендаторы уходят из торговых центров.
Шаг 2. Торговые центры ищут альтернативу там, где её нет — аналогов H&M, ZARA и Uniqlo не найти.
Шаг 3. Выручка и трафик торговых центов падают, торговые центры меняют подход: снижают арендные ставки, привлекают средний бизнес.
Шаг 4. Успешные продавцы маркетплейсов хотят диверсифицировать источники выручки. Условия аренды в торговых центрах становятся доступными для малого и среднего бизнеса. Успешные продавцы маркетплейсов открывают свои магазины в торговых центрах.

Пока рынок на шаге 2.

Разумеется, есть риск, что сценарий и не случится. Но не за счёт того, что торговые центры не адаптируются — им деваться некуда, а за счёт того, что успешные торговцы маркетплейсов не захотят лезть в «оффлайн». Всё же это непростой бизнес со своими особенностями, а в маркетплейсах всё знакомо.

Но есть риск, что сценарий и случится, особенно, если маркетплейсы продолжат менять комиссии и правила игры каждый квартал и бизнес устанет жить на американских горках.

Подробнее пишу в канале про стратегии присутствия на маркетплейсах: https://t.me/mpstrategy

Стратегия на маркетплейсах
Стратегический консалтинг про маркетплейсы и e-com. Развиваю D2C-бренд Кофтёнышей…
t.me
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