На площадке бывших магазинов Inditex в ТЦ «Авиапарк» теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (вместо Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY (вместо Zara Men), магазины женской одежды российских брендов — Emka, 2MOOD, Mavelty и Charuel (вместо Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (вместо Stradivarius).

Магазин Gloria Jeans в ТРЦ «Европейский» переехал с третьего этажа (занимал около 840 м²) на площадку на первом этаже (около 4000 м²), Lime занял пространства, ранее занимаемые Uniqlo, в ТРЦ Columbus и ТРЦ «Павелецкая Плаза», и уровень его товарооборота сопоставим с H&M.