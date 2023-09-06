Во всём в конечном счете оказывается виноват ПВЗ. Главное, за что штрафуют ПВЗ, — это подмены и брак. Маркетплейс только штрафует, а ПВЗ должен искать и предоставлять доказательства своей невиновности.

Почему именно мы постоянно должны доказывать, что мы не верблюды? Мы малый бизнес. У маркетплейсов гораздо больше возможностей, программного оборудования и других инструментов, чтобы проследить проблему по цепочке и наказать виновного. Но зачастую штраф просто накладывают коллективно.