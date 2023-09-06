Торговля
Полина Лааксо

ФАС раскритиковала проект стандартов сотрудничества ПВЗ и маркетплейсов — он даёт больше прав последним Статьи редакции

Документ отправили на доработку. Участники рынка рассчитывают подготовить финальную версию до октября 2023 года.

  • В августе 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела стандарты взаимодействия между маркетплейсами и владельцами пунктов выдачи (ПВЗ). Участники рынка подготовили их после забастовки сотрудников ПВЗ Wildberries весной 2023 года.
  • Среди предложений: уведомлять ПВЗ об изменениях в оферте не менее чем за 14 дней и давать доступ к предыдущим версиям соглашения, разрешить партнёрам предлагать свои изменения, начислять штрафы, только если ПВЗ не оспорил вину за неделю — и другие.
  • Регулятор отправил эти стандарты на доработку, пишет Forbes со ссылкой на документ, президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова и председателя Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Алексея Кременскова. Последние две организации участвовали в разработке предложений.
  • По словам ФАС, текущая версия документа не гарантирует «равенство сторон» и «даёт риски злоупотреблений со стороны маркетплейсов». Например, 30 дней, которые предлагают отводить на разбор спорных ситуаций, — это слишком долгий срок. Непонятно также, как быстро торговые площадки будут рассматривать претензии в адрес самих себя, в то время как ПВЗ дают лишь семь дней, чтобы опровергнуть штраф.
  • Среди стандартов также есть пункт, по которому торговые площадки вправе применить «некие меры реагирования в случае, если действия владельца ПВЗ их дискредитировали». ФАС считает, что интернет-магазины «не обладают компетенцией для признания действий ПВЗ дискредитирующими», и потому не согласна с формулировкой.
  • Авторов призвали сделать документ более прозрачным: например, чётче прописать, при каких условиях маркетплейс сможет штрафовать ПВЗ и как и когда вторые будут получать новости об изменениях в оферте, своих нарушениях и удержаниях. Артём Соколов рассказал, что АКИТ согласна со «здоровой критикой» и работает над правками с «Опорой России», АУРЭК и другими участниками рынка.
  • Ozon и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев. В Wildberries поблагодарили ФАС за замечания и сообщили, что уже учли часть предложений. При этом, по словам Алексея Кременскова, маркетплейсы по-прежнему не идут навстречу бизнесу в главных вопросах: за что будут вводиться штрафы, как их будут взымать и как их можно оспорить.

Во всём в конечном счете оказывается виноват ПВЗ. Главное, за что штрафуют ПВЗ, — это подмены и брак. Маркетплейс только штрафует, а ПВЗ должен искать и предоставлять доказательства своей невиновности.

Почему именно мы постоянно должны доказывать, что мы не верблюды? Мы малый бизнес. У маркетплейсов гораздо больше возможностей, программного оборудования и других инструментов, чтобы проследить проблему по цепочке и наказать виновного. Но зачастую штраф просто накладывают коллективно.

Алексей Кременсков, президент АУРЭК
Источник: «РИА Новости»
  • В ноябре 2021 года Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров. В апреле Подольский суд признал, что маркетплейс не имеет права брать с покупателя деньги за возврат товаров с браком.
  • В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара, а через несколько дней устроили «забастовку». После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов.
  • В мае продавцы Wildberries вышли на митинг сначала у офиса компании в бизнес-центре «Демидов», а потом на станции «Автозаводская» в Москве из-за списания примерно 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги». В Wildberries объясняли: продавцы собрались из-за «выставления счетов за неоплаченные услуги продвижения на площадке». Большинство из них признали, что использовали схему «серого продвижения».
  • Тогда же ФАС рекомендовала исключить одностороннее изменение оферты, создать механизм досудебного урегулирования споров и «установить разумные и соразмерные условия для пользователей».

#новость #маркетплейсы

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17 комментариев
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 Слегка Придурковатый
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Невероятный Блондин

Алиса…

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Ник К.

Ой бой, че по кайфу то и делаю, баля!

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Сергей Я

Я бы вообще запрещал маркетплейсам НЕ иметь собственных ПВЗ. Чтобы все было по уму как у Озона, ВБ, Яндекса, Ламоды.

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Вадим Д.

Считаю, для wb нужны отдельные стандарты.

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Степан Беленький

У них есть свои стандарты. Но нам их не понять. Да и сами они их не понимают. Но они есть

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Вадим Д.

Короче говоря: у них есть план и они его придерживаются (-:

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jobisdone

План
1.Составить план
2.Придерживаться плана
Вы восхитительны!

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Стартапер-пессимист

Скоро будет специальная версия Трудового кодекса для ПВЗ?))

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dru dru

Эти маркетплейсы базары бандитские

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Alex R

Типа Черкизон?

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Водяной

ФАС мало занесли ?))

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Talib Shiriev

Ну наконец то,а то маркетплейсы уже беспределят

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Елена Попова

Ну хоть какие-то правила для них можем появятся. А то сейчас тяжеловато работать исключительно на их условиях.

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Wtdw

Ну судя по посту правила создают для взаимодействия между МП и пвз, в то время как между продавцами и МП так и остаётся полная вседозволенность со стороны МП

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Платон Щукин

ПВЗ дают лишь семь %день%, чтобы опровергнуть штраф
@Полина Лааксо

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Полина Лааксо
Автор

спасибо <3

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14 комментариев
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