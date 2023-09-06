ФАС раскритиковала проект стандартов сотрудничества ПВЗ и маркетплейсов — он даёт больше прав последним Статьи редакции
Документ отправили на доработку. Участники рынка рассчитывают подготовить финальную версию до октября 2023 года.
- В августе 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела стандарты взаимодействия между маркетплейсами и владельцами пунктов выдачи (ПВЗ). Участники рынка подготовили их после забастовки сотрудников ПВЗ Wildberries весной 2023 года.
- Среди предложений: уведомлять ПВЗ об изменениях в оферте не менее чем за 14 дней и давать доступ к предыдущим версиям соглашения, разрешить партнёрам предлагать свои изменения, начислять штрафы, только если ПВЗ не оспорил вину за неделю — и другие.
- Регулятор отправил эти стандарты на доработку, пишет Forbes со ссылкой на документ, президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова и председателя Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Алексея Кременскова. Последние две организации участвовали в разработке предложений.
- По словам ФАС, текущая версия документа не гарантирует «равенство сторон» и «даёт риски злоупотреблений со стороны маркетплейсов». Например, 30 дней, которые предлагают отводить на разбор спорных ситуаций, — это слишком долгий срок. Непонятно также, как быстро торговые площадки будут рассматривать претензии в адрес самих себя, в то время как ПВЗ дают лишь семь дней, чтобы опровергнуть штраф.
- Среди стандартов также есть пункт, по которому торговые площадки вправе применить «некие меры реагирования в случае, если действия владельца ПВЗ их дискредитировали». ФАС считает, что интернет-магазины «не обладают компетенцией для признания действий ПВЗ дискредитирующими», и потому не согласна с формулировкой.
- Авторов призвали сделать документ более прозрачным: например, чётче прописать, при каких условиях маркетплейс сможет штрафовать ПВЗ и как и когда вторые будут получать новости об изменениях в оферте, своих нарушениях и удержаниях. Артём Соколов рассказал, что АКИТ согласна со «здоровой критикой» и работает над правками с «Опорой России», АУРЭК и другими участниками рынка.
- Ozon и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев. В Wildberries поблагодарили ФАС за замечания и сообщили, что уже учли часть предложений. При этом, по словам Алексея Кременскова, маркетплейсы по-прежнему не идут навстречу бизнесу в главных вопросах: за что будут вводиться штрафы, как их будут взымать и как их можно оспорить.
- В ноябре 2021 года Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров. В апреле Подольский суд признал, что маркетплейс не имеет права брать с покупателя деньги за возврат товаров с браком.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара, а через несколько дней устроили «забастовку». После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов.
- В мае продавцы Wildberries вышли на митинг сначала у офиса компании в бизнес-центре «Демидов», а потом на станции «Автозаводская» в Москве из-за списания примерно 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги». В Wildberries объясняли: продавцы собрались из-за «выставления счетов за неоплаченные услуги продвижения на площадке». Большинство из них признали, что использовали схему «серого продвижения».
- Тогда же ФАС рекомендовала исключить одностороннее изменение оферты, создать механизм досудебного урегулирования споров и «установить разумные и соразмерные условия для пользователей».
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Алиса…
Ой бой, че по кайфу то и делаю, баля!
Я бы вообще запрещал маркетплейсам НЕ иметь собственных ПВЗ. Чтобы все было по уму как у Озона, ВБ, Яндекса, Ламоды.
Считаю, для wb нужны отдельные стандарты.
У них есть свои стандарты. Но нам их не понять. Да и сами они их не понимают. Но они есть
Короче говоря: у них есть план и они его придерживаются (-:
План
1.Составить план
2.Придерживаться плана
Вы восхитительны!
Скоро будет специальная версия Трудового кодекса для ПВЗ?))
Эти маркетплейсы базары бандитские
Типа Черкизон?
ФАС мало занесли ?))
Ну наконец то,а то маркетплейсы уже беспределят
Ну хоть какие-то правила для них можем появятся. А то сейчас тяжеловато работать исключительно на их условиях.
Ну судя по посту правила создают для взаимодействия между МП и пвз, в то время как между продавцами и МП так и остаётся полная вседозволенность со стороны МП
ПВЗ дают лишь семь %день%, чтобы опровергнуть штраф
@Полина Лааксо
спасибо <3