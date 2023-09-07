Ozon начал показывать покупателям рейтинг пунктов самовывоза Статьи редакции
А также число примерочных в каждом из них.
- Клиенты могут увидеть оценку любого пункта выдачи заказа (ПВЗ) при оформлении покупки на сайте или в приложении, рассказали в Ozon. До этого маркетплейс сообщал о рейтинге только владельцам пунктов.
- Поставить свою оценку ПВЗ покупатель может после получения заказа. Рейтинг определяется на основе средней оценки клиентов за последние 30 дней и обновляется каждую неделю.
- В первый месяц после открытия нового пункта самовывоза маркетплейс устанавливает ему фиксированную оценку «5» — чтобы партнёр мог «наладить работу, не переживая о рейтинге».
- Если средняя оценка ПВЗ опускается ниже «4», значок с рейтингом пропадает с карты клиентов, но сам пункт остаётся доступен для получения заказов. Оспорить оценки не получится, уточняют в Ozon.
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Ещё можно показывать, пришли ли уже самые неадекватные огромные тётки с целью поорать на сотрудников ПВЗ. Это был бы огонь просто.
Рейтинг тоже неплохо (хотя он часто необъективен), а вот количество кабинок может пригодиться.
Причем отслеживать их по чипам, которые вместе со Спутником вводили
Для некоторых в этом состоит смысл жизни. Она у них настолько бездарна и неинтересна, что на*рать кому-то в душу для них считается за счастье.
Вот и надо даундетекторы ставить. Сотрудник жмёт тревожную кнопку "идиотизм детектед" и когда открываешь приложение, по геолокации видно — красный тревожный знак на ПВЗ (-:
Комментарий удален модератором
Эм, ну зная, какие отзывы ушлые клиенты оставляют в 2ГИСе (типа 1* за то, что сотрудница недостаточно широко улыбнулась или была одета не в ту кофточку), то такая себе идея.
Короч хрень получится думаю. Конкуренты (типа ближайшие ПВЗ) будут оставлять друг другу плохие отзывы, те же ушлые и душные клиенты будут оставлять плохие отзывы, и т.д., и т.п. Надеюсь они будут хорошо модерироваться, хотя бы.
Что мешает модерировать отзывы и удалять эти неадекватные? Ничего не мешает, так и надо делать.
Не знаю, спросите у 2ГИСа.
Так по теории вероятности, есть равные шансы, что такой клиент зайдет к конкуренту и обрушит его рейтинг, а не твой.
и ещё предлагать пакетик. причём пакетик по дефолту стоит, чтобы отказаться надо выбрать из меню
М - маркетинг👽
не видел ни одного комфортного ПФЗ у Ozon.. клетушки.. узкие примерочные, все завалено коробками.
WB давно, вроде, показывает