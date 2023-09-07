Fix Price запланировала открыть магазины в ОАЭ в 2024 году Статьи редакции
Компания уже работает в Латвии, Монголии, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других странах.
- О планах выйти на рынок Объединённых Арабских Эмиратов Fix Price сообщила в финансовом отчёте за первое полугодие 2023-го. Компания уже работает над запуском и надеется открыть первые магазины в 2024 году.
- Выручка сети за полугодие составила 135,7 млрд рублей, чистая прибыль — 19,6 млрд рублей. За это время компания открыла первые магазины по франшизе в Армении и две первые точки в Монголии.
- В конце декабря 2022 года «Ъ» нашёл новые вакансии Fix Price на Headhunter — для менеджеров, руководителя отдела розничных продаж и логистов. В их обязанности входило управление магазинами в ОАЭ, разработка ассортиментной и ценовой политики, работа с местными поставщиками. Тогда компания не комментировала информацию.
- По данным на 30 июня 2023 года, в сети Fix Price 6039 магазинов. За первую половину текущего года компания открыла 333 точки сама и 43 по франшизе.
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У меня ОАЭ всегда ассоциировались с богатством и роскошью... "Fix Price", ну, зачем ты так?
Вот зачем
странно, что мы пока не видим 50 метровую стену между этими 2 районами
Там будут фиксированные высокие ценники
Это для нищих релакантов, им негде купить кильку в томате
Пошел смотреть, все сложно…
Богатство и роскошь там всего пара клочков земли.
А весь город очень нищий, там африканские гетто целые.
Даже в ЮВА нет такого как в их метро например, визуально очень бедные пассажиры.
Ну хоть не рестораны в России, и на том спасибо.
Посмотрев на успехи в Монголии, решили "повторить" в Эмиратах? О-хо-хо...
попытка не пытка ,в Дубае сейчас многие открывают бизнес ,пока есть возможность следует пробовать
Звучит как новость из Панорамы
Тоже погнались за своими релоцировавшимися клиентами. Скоро Чижика и КБ подвезут.
Ложь, Мишустин сказал, что все вернулись.
Релокантов нет.
Вернулись 146%
Ждём Светофор
До попадания под санкции 3...2...1
Эм, ну ладно
фикспрайс покоряет новые горизонты