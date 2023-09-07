Торговля
Маша Цепелева

Fix Price запланировала открыть магазины в ОАЭ в 2024 году Статьи редакции

Компания уже работает в Латвии, Монголии, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других странах.

  • О планах выйти на рынок Объединённых Арабских Эмиратов Fix Price сообщила в финансовом отчёте за первое полугодие 2023-го. Компания уже работает над запуском и надеется открыть первые магазины в 2024 году.
  • Выручка сети за полугодие составила 135,7 млрд рублей, чистая прибыль — 19,6 млрд рублей. За это время компания открыла первые магазины по франшизе в Армении и две первые точки в Монголии.
  • В конце декабря 2022 года «Ъ» нашёл новые вакансии Fix Price на Headhunter — для менеджеров, руководителя отдела розничных продаж и логистов. В их обязанности входило управление магазинами в ОАЭ, разработка ассортиментной и ценовой политики, работа с местными поставщиками. Тогда компания не комментировала информацию.
  • По данным на 30 июня 2023 года, в сети Fix Price 6039 магазинов. За первую половину текущего года компания открыла 333 точки сама и 43 по франшизе.
Fix Price, фото компании

#новость #fixprice

780 показов
882 открытия
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17 комментариев
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 Melissa Mata

У меня ОАЭ всегда ассоциировались с богатством и роскошью... "Fix Price", ну, зачем ты так?

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Федор Русаков

Вот зачем

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John Golt

странно, что мы пока не видим 50 метровую стену между этими 2 районами

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умный человек

Там будут фиксированные высокие ценники

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Pavel Loginov

Это для нищих релакантов, им негде купить кильку в томате

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ctqwa

Пошел смотреть, все сложно…

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Ware Wow

Богатство и роскошь там всего пара клочков земли.
А весь город очень нищий, там африканские гетто целые.
Даже в ЮВА нет такого как в их метро например, визуально очень бедные пассажиры.

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Вадим Д.

Ну хоть не рестораны в России, и на том спасибо.

Посмотрев на успехи в Монголии, решили "повторить" в Эмиратах? О-хо-хо...

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Борис Латкин

попытка не пытка ,в Дубае сейчас многие открывают бизнес ,пока есть возможность следует пробовать

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Леонид Белый

Звучит как новость из Панорамы

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ЯжПрограммист

Тоже погнались за своими релоцировавшимися клиентами. Скоро Чижика и КБ подвезут.

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Васисуалий Лоханкин

Ложь, Мишустин сказал, что все вернулись.
Релокантов нет.

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Родитель 1

Вернулись 146%

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Байд Джонов

Ждём Светофор

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Денис Денисыч

До попадания под санкции 3...2...1

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Радегаст Верижников

Эм, ну ладно

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Anton Katerin

фикспрайс покоряет новые горизонты

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14 комментариев
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