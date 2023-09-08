Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries с 11 сентября начнёт выплачивать компенсации продавцам за товар, повреждённый из-за ливня Статьи редакции

Общая сумма компенсаций — 13,6 млн рублей.

  • Wildberries завершил инвентаризацию товаров, которые пострадали из-за дождя 20 августа 2023 года. Тогда сильный ливень повредил крышу склада маркетплейса в Электростали, часть помещения затопило.
  • Общая сумма выплат составит 13,6 млн рублей, компенсации будут выплачивать с 11 сентября 2023 года. Суммы будут складываться из розничной стоимости товара за вычетом услуг маркетплейса.
  • Детализацию выплат продавцы смогут посмотреть в еженедельном отчёте за период с 4 по 10 сентября 2023 года.

#новость #wildberries

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Потом штрафами всё доберут обратно. Потому так спокойно на компенсации пошли.

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Степан Беленький

Могли бы и за это штрафануть. А че они там товар хранят?

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Silver Surfer

Действительно, че другого места не могли найти?!

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Нина К.

Да они и рекламой могут, там цены треш

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Иван Серик

Комиссия за перевод компенсации..

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oleg.pimenov

Вам положено 300 тысяч компенсации, но сначала оплатите комиссию и штраф 400 тысяч в личном кабинете

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Александр Пустовалов

Вайлдберриз, ты ли это?!

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Вася Пражкин

Чтобы лох повелся, нужно ему иногда проигрывать - народная наперсточная мудрость

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Михаил Житарь

Шевченко ?

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Марат Шайхутдинов

Онищенко.
Вам опять на О.

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Name Surname

13 млн руб для склада Маркетплейса как то маловато.

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Случайные фотографии

За вычетом услуг же.

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Олег Самойлов

Услуги по мойке

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Платон

Радуемся, что хотя бы 13, могло бы быть 0

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Анна Мысник

Хочется пошутить, но не буду 🤡

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Максим Гроссман

Ну хоть так кто-то "продаст" что-нибудь...

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Илья Заводов

Шок, было ощущение, что они найдут выход и не захотят ничего компенсировать

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14 комментариев
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