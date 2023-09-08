Wildberries с 11 сентября начнёт выплачивать компенсации продавцам за товар, повреждённый из-за ливня Статьи редакции
Общая сумма компенсаций — 13,6 млн рублей.
- Wildberries завершил инвентаризацию товаров, которые пострадали из-за дождя 20 августа 2023 года. Тогда сильный ливень повредил крышу склада маркетплейса в Электростали, часть помещения затопило.
- Общая сумма выплат составит 13,6 млн рублей, компенсации будут выплачивать с 11 сентября 2023 года. Суммы будут складываться из розничной стоимости товара за вычетом услуг маркетплейса.
- Детализацию выплат продавцы смогут посмотреть в еженедельном отчёте за период с 4 по 10 сентября 2023 года.
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Потом штрафами всё доберут обратно. Потому так спокойно на компенсации пошли.
Могли бы и за это штрафануть. А че они там товар хранят?
Действительно, че другого места не могли найти?!
Да они и рекламой могут, там цены треш
Комиссия за перевод компенсации..
Вам положено 300 тысяч компенсации, но сначала оплатите комиссию и штраф 400 тысяч в личном кабинете
Вайлдберриз, ты ли это?!
Чтобы лох повелся, нужно ему иногда проигрывать - народная наперсточная мудрость
Шевченко ?
Онищенко.
Вам опять на О.
13 млн руб для склада Маркетплейса как то маловато.
За вычетом услуг же.
Услуги по мойке
Радуемся, что хотя бы 13, могло бы быть 0
Хочется пошутить, но не буду 🤡
Ну хоть так кто-то "продаст" что-нибудь...
Шок, было ощущение, что они найдут выход и не захотят ничего компенсировать