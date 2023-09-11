Компания, выкупившая у американской Ball заводы алюминиевых банок в России, предупредила клиентов о повышении цен — «Ъ» Статьи редакции
Предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, заявил производитель.
- «Арнест упаковочные решения» сообщила клиентам о повышении цен на алюминиевые банки для пива и безалкогольных напитков с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года, пишет «Ъ» со ссылкой на копию письма.
- В сентябре 2022 года «Арнест» (выпускает бытовую химию и косметику под брендами Deonica, «Прелесть», «Дихлофос» и другими) выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В 2021-м эти предприятия занимали около 70% рынка в России, сообщала группа.
- Согласно письму, переход заводов на автономную работу потребовал локализации ИТ-инфраструктуры — это «сложный и дорогостоящий процесс». Из-за повышения ключевой ставки увеличилась стоимость заёмных средств для строительства завода в Ульяновске. На проект повлияли также рост курса доллара и цен на оборудование.
- На сколько вырастут цены на отдельные позиции, компания сообщит дополнительно. По мнению источника газеты на рынке, компания может повысить цены на уровне от 10%.
- В «Арнест упаковочные решения» заявили, что предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами. Компания «предпринимает максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка».
- Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отметил, что у компании на алюминиевую банку приходится около 15-17% себестоимости. У крупных пивоваров доля упаковки в структуре затрат ниже. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавил, что для пива массового сегмента любое повышение цен может привести к снижению спроса.
- При этом сама «Арнест» в августе 2023-го выкупила бизнес Heineken в России — «Объединённые пивоварни Хейнекен» (ОПХ). В обеих компаниях заверили, что поставки банок для ОПХ продолжаются «на рыночных принципах и равных условиях с другими игроками».
1.8K показов
2.4K открытий
Отлично, теперь папа будет меньше пить.
Нет, теперь ты будешь меньше есть
Папа теперь будет сдавать бутылки и банки
Теперь у сына будет меньше игрушек
Перейдёт на что-нибудь покрепче
Если бы от этого унылых комментов на ВЦ было меньше...
Само название статьи уже об'ясняет повышение цен, ребятки потратились и нужно компенсировать убытки
Почему Вы не используете ь знак?
а че не пацанчики? или чувачки? Вообще такая манера обращения очень много говорит о человеке, его круге общения и самоидентификации.
Не забудьте скачать мой комментарий =))
Блэт, ежегодно цена на банку росла в пределах 10%. Вне зависимости от курса на алюминий. Алюминиевая банка является самой дорогой тарой для газированных напитков.
Но нужно притянуть, натянуть и смокавать. Уровень комментарев, как зеркало общества.
Странно, что производитель счел нужным акцентрировать на "внешние факторы", если повышение стоимости алюминивых банок "обычное".
Так сам производитель сказал, что виноваты все вокруг, ну кроме него.
Очередной свидетель секты «наша власть никогда ни в чем не виновата». Будь добр, статью осиль, прежде, чем комментировать, и вопросы отпадут.
А куда делся алюминий? Мы его импортируем?
Как там недра самой богатой ресурсами страны которой все завидуют?
Работала с этими заводами. Это действительно так.
Простите уж комментаторов, народ специфика производства не знает))))
Зря ты так. Здесь по делу не принято комментировать.
Это от украинского слова "кава"?
Вот так я себе и представлял банковский кризис.
Тут столько тупого нытья от полуботов в комментах, что я чуть не пропустил хорошую шутку :)
Ничего, проявим смекалочку - будем в полторашках/трёшках пивас покупать. Не в первой!
Уже есть дешевое решение
Ничего, нам не жалко, заплатим.
Первый раз что ли? Скоро в банках только "илитные" напитки будут.
Ну и правильно, это ж уже не клятые омериканцы, своим можно и побольше платить на благо развития России!
@Dima Alexeev вы не хотите развития России?
Что скажет на это ФАС?
Предлагаю набутылить хитрожопых баночников (в смысле перейти на стекло)
там в другом месте (логистика) дороже станет: больше масса, меньше КПД объема перевозки, выше потери при перевозке за счёт боя
+ повышенная нагрузка на утилизацию, если значимую часть объема алюминиевой тары заменить на стекло
Можно вернуться к лучшему.
Алюминий ценный металл, и еще и на упаковку. Нужно на отечественный macbook пустить.
Зачем, можно его сделать из банок
Супер. Начали зарабатывать еще в момент покупки🤣
Клас! Теперь наделаем из банки антенны и будем принимать свободный интернет от Илона Маска.
Теперь пластик в глазах!
Приметил повышение цен на алюминиевые банки в последнее время.
особенно на чешское с немецким, да? :)
Соединенные Штаты ввели 200-процентный налог на импорт алюминия и его производных из России. Иными словами, экспорт алюминия из России снизился.
Рост цен обусловлен всеобщим эмбарго. И они полны решимости идти до конца. Согласно этому плану, Европа и Америка продолжают уничтожать корпоративные бренды и миллиарды долларов инвестиций.
Значит, цена в России должна снизиться?
"Курс доллара меня не волнует, я в России живу"
Прошу заметить, что у коллег на лавочке тара не алюминиевая ;)
Ну год-полтора назад, когда была возможность работать программистом из России на американские компании, и спокойно получать деньги, эта фраза и правда имела смысол :)
Живу в рф в мск. Давно таких персонажей не видел. А вот в Берлине и санфране полно видел. Видимо дело в курсе доллара...
Решение найдено - многоразовая банка. Я с таким в детстве ходил за квасом.
https://static.beloris.ru/content/catalog_image/316383/tmp/1280_1280compress_700-nw.jpg
Ну хотя бы предупреждают...