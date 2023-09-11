Торговля
Таня Боброва

Компания, выкупившая у американской Ball заводы алюминиевых банок в России, предупредила клиентов о повышении цен — «Ъ» Статьи редакции

Предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, заявил производитель.

  • «Арнест упаковочные решения» сообщила клиентам о повышении цен на алюминиевые банки для пива и безалкогольных напитков с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года, пишет «Ъ» со ссылкой на копию письма.
  • В сентябре 2022 года «Арнест» (выпускает бытовую химию и косметику под брендами Deonica, «Прелесть», «Дихлофос» и другими) выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В 2021-м эти предприятия занимали около 70% рынка в России, сообщала группа.
  • Согласно письму, переход заводов на автономную работу потребовал локализации ИТ-инфраструктуры — это «сложный и дорогостоящий процесс». Из-за повышения ключевой ставки увеличилась стоимость заёмных средств для строительства завода в Ульяновске. На проект повлияли также рост курса доллара и цен на оборудование.
  • На сколько вырастут цены на отдельные позиции, компания сообщит дополнительно. По мнению источника газеты на рынке, компания может повысить цены на уровне от 10%.
  • В «Арнест упаковочные решения» заявили, что предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами. Компания «предпринимает максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка».
  • Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель отметил, что у компании на алюминиевую банку приходится около 15-17% себестоимости. У крупных пивоваров доля упаковки в структуре затрат ниже. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавил, что для пива массового сегмента любое повышение цен может привести к снижению спроса.
  • При этом сама «Арнест» в августе 2023-го выкупила бизнес Heineken в России — «Объединённые пивоварни Хейнекен» (ОПХ). В обеих компаниях заверили, что поставки банок для ОПХ продолжаются «на рыночных принципах и равных условиях с другими игроками».
Источник: «Арнест»

#новость #арнест

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76 комментариев
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 Griby Lenina

Отлично, теперь папа будет меньше пить.

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Alex R

Нет, теперь ты будешь меньше есть

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Вася Пражкин

Папа теперь будет сдавать бутылки и банки

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2 комментария
Кирилл Садовой

Теперь у сына будет меньше игрушек

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3 комментария
ЯжПрограммист

Перейдёт на что-нибудь покрепче

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Muvandr

Если бы от этого унылых комментов на ВЦ было меньше...

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sunblade

Само название статьи уже об'ясняет повышение цен, ребятки потратились и нужно компенсировать убытки

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Мистер Твистер

Почему Вы не используете ь знак?

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3 комментария
Wittgenstein
ребятки

а че не пацанчики? или чувачки? Вообще такая манера обращения очень много говорит о человеке, его круге общения и самоидентификации.

Не забудьте скачать мой комментарий =))

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Pavel Voronkov

Блэт, ежегодно цена на банку росла в пределах 10%. Вне зависимости от курса на алюминий. Алюминиевая банка является самой дорогой тарой для газированных напитков.
Но нужно притянуть, натянуть и смокавать. Уровень комментарев, как зеркало общества.

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Labeling

Странно, что производитель счел нужным акцентрировать на "внешние факторы", если повышение стоимости алюминивых банок "обычное".

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2 комментария
Степан Фадеев

Так сам производитель сказал, что виноваты все вокруг, ну кроме него.

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Продюсер душнила

Очередной свидетель секты «наша власть никогда ни в чем не виновата». Будь добр, статью осиль, прежде, чем комментировать, и вопросы отпадут.

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3 комментария
Случайные фотографии

А куда делся алюминий? Мы его импортируем?

Как там недра самой богатой ресурсами страны которой все завидуют?

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1 комментарий
Наталья Ченцова

Работала с этими заводами. Это действительно так.
Простите уж комментаторов, народ специфика производства не знает))))

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Dima Alexeev

Зря ты так. Здесь по делу не принято комментировать.

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2 комментария
Василий Петров
смокавать

Это от украинского слова "кава"?

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Stanislav Lem

Вот так я себе и представлял банковский кризис.

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Roman Orlov

Тут столько тупого нытья от полуботов в комментах, что я чуть не пропустил хорошую шутку :)

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Ничего, проявим смекалочку - будем в полторашках/трёшках пивас покупать. Не в первой!

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sunblade

Уже есть дешевое решение

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3 комментария
Мистер Лох

Ничего, нам не жалко, заплатим.

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Вадим Д.

Первый раз что ли? Скоро в банках только "илитные" напитки будут.

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ьесь

Ну и правильно, это ж уже не клятые омериканцы, своим можно и побольше платить на благо развития России!

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ьесь

@Dima Alexeev вы не хотите развития России?

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Roman Orlov

Что скажет на это ФАС?

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Леонид Бережной
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Zloy Marketolog

Предлагаю набутылить хитрожопых баночников (в смысле перейти на стекло)

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Roman Orlov

там в другом месте (логистика) дороже станет: больше масса, меньше КПД объема перевозки, выше потери при перевозке за счёт боя

+ повышенная нагрузка на утилизацию, если значимую часть объема алюминиевой тары заменить на стекло

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4 комментария
Sith Bender

Можно вернуться к лучшему.

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1 комментарий
Андрей Хворов

Алюминий ценный металл, и еще и на упаковку. Нужно на отечественный macbook пустить.

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ЯжПрограммист

Зачем, можно его сделать из банок

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Leech 59

Супер. Начали зарабатывать еще в момент покупки🤣

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Arc

Клас! Теперь наделаем из банки антенны и будем принимать свободный интернет от Илона Маска.

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Тимон

Теперь пластик в глазах!

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Оля Попутная

Приметил повышение цен на алюминиевые банки в последнее время.

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Roman Orlov

особенно на чешское с немецким, да? :)

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новый участник

Соединенные Штаты ввели 200-процентный налог на импорт алюминия и его производных из России. Иными словами, экспорт алюминия из России снизился.

Рост цен обусловлен всеобщим эмбарго. И они полны решимости идти до конца. Согласно этому плану, Европа и Америка продолжают уничтожать корпоративные бренды и миллиарды долларов инвестиций.

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Ivan Boldyrev

Значит, цена в России должна снизиться?

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5 комментариев
Пьер Вудман

"Курс доллара меня не волнует, я в России живу"

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sunblade

Прошу заметить, что у коллег на лавочке тара не алюминиевая ;)

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Горделивый Сербский Патриот

Ну год-полтора назад, когда была возможность работать программистом из России на американские компании, и спокойно получать деньги, эта фраза и правда имела смысол :)

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1 комментарий
Muvandr

Живу в рф в мск. Давно таких персонажей не видел. А вот в Берлине и санфране полно видел. Видимо дело в курсе доллара...

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Wittgenstein

Решение найдено - многоразовая банка. Я с таким в детстве ходил за квасом.
https://static.beloris.ru/content/catalog_image/316383/tmp/1280_1280compress_700-nw.jpg

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Жопэ Депардье

Ну хотя бы предупреждают...

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73 комментария
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