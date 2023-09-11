«Яндекс Маркет» раскрыл принцип ранжирования товаров в поиске — самое большое значение имеет описание Статьи редакции
На втором месте — предпочтения покупателей.
- «Яндекс Маркет» раскрыл факторы ранжирования, которые влияют на место товаров разных продавцов в поисковой выдаче маркетплейса. Наибольшее значение имеет точное описание (даёт 27,5% из 100%), персональные предпочтения покупателя на основе истории просмотров, добавления в корзину и покупок — на втором месте (25,5%).
- На третьем месте — цена (18%). Она должна быть такой же или ниже, чем на других площадках, чтобы товар был выше в поиске. Также влияет популярность товара на площадке (17%), рейтинг товара и продавца, срок доставки (последние три пункта вместе — 12%).
- По данным «Маркета», более половины товаров в корзине покупатели нашли через поисковые запросы на маркетплейсе. Остальные — в рекомендательной ленте, персональных подборках или на главной странице сервиса.
43 показа
444 открытия
на втором месте — предпочтения покупателей
Но решающий голос у секретного ингридиента.
Не тот ли, что использовался для стекла из https://www.kinopoisk.ru/film/57738/
ШОК! Яндекс раскрыл секрет Полишинеля! ВИДЕО без регистрации и СМС!
Не пользуюсь Яндекс Маркета, но недавно в такси дали купон. Ну я решил им воспользоваться. Так и не смог, там условия использования такие, что можно использовать только на лютом оверпрайсе.
Вот у конкурентов бывают хорошие акации, три тыщи скидки при покупке от шести. Причем не в качестве компенсации,та просто так, в подарок.
А про поиск не хотят рассказать? Особенно про высокие позиции сервисов яндекса в нем.
Тоже не пользуюсь там ценысконские