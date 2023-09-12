«Яндекс Лавка» начала заполнять карточки товаров по фотографиям этикеток с помощью нейросети YandexGPT Статьи редакции
Это позволит втрое увеличить скорость обновления информации о продуктах, считают в компании.
- Нейросеть обучили на 16 тысячах готовых карточек товаров. Исправлять ошибки ей помогают контент-менеджеры, которые проверяют сгенерированные описания, рассказали в компании.
- Чтобы добавить информацию о товаре, специалисты «Лавки» загружают фотографию упаковки в контент-систему сервиса. Технология распознавания текста анализирует изображение, а YandexGPT заполняет карточку, используя характеристики с этикетки.
- В компании рассчитывают, что это позволит увеличить скорость обновления информации о товарах в три раза по сравнению с ручным заполнением и упростить работу контент-менеджеров. В будущем YandeхGPT планируют использовать для создания подробных описаний продуктов и советов, с чем их можно сочетать.
- «Яндекс» добавил в «Алису» YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. В июне нейросеть начала поддерживать контекст беседы. Тогда же Yandex Cloud начала принимать заявки на тесты YandexGPT для бизнеса, а «Яндекс Маркет» позволил продавцам использовать технологию для описания товаров.
- В сентябре компания выпустила новую версию нейросети — YandexGPT 2. По собственным оценкам «Яндекса», она справляется с задачами лучше предыдущей в 67% случаев.
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Разумно, у всех прочих это уже давно есть, хотя работает всё ещё очень нестабильно. Возможно, получится что-то вроде:
Не, это просто тот самый перевод с китайского, как нейрочеловек должны знать)
Да знаю, конечно, но люблю такие забавные ... сочетания (-:
Это можно поправить в браузере; писать любую херню и скринить
У них до этого была новость, что описание товара это почти 30 процентов успеха. А как потом нейронке предъявить, что конкуренту она описание лучше сделала?
Самокритично конечно, но это их личный выбор, не могу осуждать.
Вот кстати, Яндексу так нравится пользоваться ИИ, что в подсказках поиска начали появляться не реальные запросы, а хз что. Додумывание и придумывание ИИ окончания слова, которое вводят миллион раз.
В чем профит?