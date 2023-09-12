Торговля
Таня Боброва

«Магнит» будет производить сыры в одном из магазинов в Туле Статьи редакции

Компания планирует закупать молоко у местных фермеров.

  • Ритейлер открыл сыроварню в одном из своих суперсторов «Магнит Экстра». В «Магните» объяснили vc.ru выбор региона наличием в нём сырья «для производства сыров в достаточном объёме и стабильного качества», а также востребованностью продукции у покупателей. Кроме того, сыграла роль подходящая площадь магазина.
  • На начальном этапе сыроварня будет выпускать 12 позиций мягких сортов — моцареллу, качотту, рикотту, буррату, страчателлу и другие. Объём производства составит до 1 тонны в месяц. В будущем компания планирует увеличить ассортимент.
  • Продукция будет продаваться под собственным брендом «М Кухня» в магазине, где находится сыроварня, и в ближайших торговых точках «Магнита». В продаже она появится в середине октября 2023 года.
  • В компании считают, что запуск собственных производств, в том числе внутри магазинов, — одно из конкурентных преимуществ. Продукция сыроварни будет в среднем на 20% дешевле сопоставимых товаров крупных производителей, говорят в «Магните». По итогам работы компания решит, масштабировать ли проект.
  • В 2022 году «Магнит» открыл свою первую небольшую пивоварню в одном из магазинов в Краснодаре, которая планировала выпускать до 6000 литров пива в месяц. В марте 2023-го ритейлер рассказывал, что пивоварня выпускает классическое и янтарное пиво в бутылках объёмом 1 и 1,5 литра, всего более 2 тонн в месяц. Оно продаётся на месте и отгружается в 15 гипермаркетов.

#новость #магнит

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25 комментариев
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 Ирина Власова

Прикольно, не как у многих пекарни, а сыроварня

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Cargo

Да тут в комментах шабаш либерах которые соревнуются у кого "остроумнее" их тупорылые комменты ))

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Вася Пражкин

Пока Вы - победитель.

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Степан Немура

Интересно, а руководство контейнерного терминала знает, что ты от имени компании пытаешься разводить здесь копеечные политосрачи?)

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jobisdone

сча потрет, но скрин не удалить

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Gollut

Сразу с начинкой из тараканов

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Muvandr

С начинкой из идиотских комментариев)

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Andrey Kulakov

Камамбер, Стилтон, Дор Блю, Горгонзолу))

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Leonid Bushuev

блин, захотел пиццу с с грушей и горгонзолой :(

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Иван Серик
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Артур Маслов

а брынзу с работников собирать под конец рабочего дня

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Максим Горький

эдак мы сейчас дойдем до того из чего на самом деле сделаны знаменитые творожки во Вкусвилле.

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jobisdone

они чем знамениты, пожалуйста напомните

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Cargo

Послушаем икспердов VC о том что это тоже плохо ))

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jobisdone

Сергей Сергеевич, у вас штрафы неоплаченные в гибдд висят, оплатите потом поговорим

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рэджон рондо
12 позиций мягких сортов — моцареллу, качотту, рикотту, бурратту, страчателлу и другие.

Если услышите тонкий, но знакомы аромат в магазине, то знайте, там у них ферма буйволов в подвале.
п.с. Да, я знаю, что его можно купить.

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Аглалия Фурс

Хорошо, если это будет не как масло из Светофора

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Алекс Р

А что не так с маслом из светофора, может мне с регионом повезло, но в Татарстане масло только местного производства и ближайших соседей, вполне съедобно.

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Сергей Синицын

Потому что у вас хрен что продашь из другого региона. Своё барахло типа пива из Татспиртпрома раскидали по всей стране, а к себе никого не пускают.

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Сергей Синицын

Что там покупать я вообще не представляю. Магазины все хрен знает где, цены такие же, а внутри как в гараже у дяди Васи.

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Влад Борщ

В менеджменте магнита видимо не подозревают, что нормальные люди ничего не едят приготовленное в самом магазине кроме хлеба?

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Владислав Федоров

Ну тебе со стороны то виднее)
Доли собственного производства в магазинах доходят до 30% от оборота объекта)

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Вася Пражкин

Удобно. Чуть полежал на полке - вот и сыр с плесенью.

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Сергей Синицын

Сначала слизали тему пекарен у Пятерки (а может ещё у кого), теперь решили стать Олегом Сиротой))) Дорогой Магнит стал, давно туда не хожу.

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Владислав Федоров

Мини-пекарни в Магните, насколько я мог заметить, сначала появились в супермаркетах и гипермакетах именно у краснодарских, а потом как раз таки слизал пятак и потом уже толькл магнитовские магазины у дома начали ставить

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22 комментария
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