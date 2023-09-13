Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса Статьи редакции
Компания управляла в России около 150 магазинами.
- Американская PVH (бренды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и другие) в августе 2023 года вышла из капитала ООО «Пивиэйч Сторс Рус», следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратил «Ъ».
- Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».
- Согласно профилю Щукина в LinkedIn, с 2018 года он занимает должность директора розничной сети Calvin Klein и Tommy Hilfiger в России, а до этого работал в московском офисе Adidas.
- В PVH на вопросы не ответили, связаться с Щукиным газета не смогла. Под какими брендами будут теперь работать магазины, неясно.
- В России PVH развивала собственные сети магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein, а также имела франчайзинговую сеть (согласно профилю компании на HeadHunter — всего 150 торговых точек в России и СНГ). В марте 2022-го компания заявила о приостановке работы на местном рынке. В стране работали около 550 сотрудников, писал «Интерфакс».
- Бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России также развивает по франшизе дистрибутор BNS Group, пишет «Ъ». Газета указывает, что он управляет 21 магазином. При этом в сентябре 2023 года на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в Пулково.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что сделка с PVH, вероятно, была безденежной, в неё могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами. Подобная схема позволяет иностранным компаниям формально уйти c российского рынка и сохранить возможность для возврата.
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Эххх...были времена... заходишь в Мегу, покупаешь юникло майки, идешь в mark&spencer за джинсами, потом в икею сначала покушать и после купить любимую подушку. И финалочка - идешь на премьеру Интерстеллар в огромный зал. Шел 2014 год...
Так сейчас не хуже. Заходишь в Мегу, покупаешь майку в ТВОЁ, идёшь в 5КармаNов за джинсами, потом во вкусно и точку покушать и после в Hoff купить нелюбимую подушку. И финалочка - идешь на премьеру Чебурашки в огромный зал, ну или на запоздалую "премьеру" БЫСТРЫХ СВИДАНИЙ или ДУБАКА в уже зал поменьше. Шел 2023 год...
И платишь за все такой штукой с айфона
Ты это всё сейчас описал и че-то плакать захотелось, пойду займусь..
Между Вкусно и точкой и Hoff не исключен заход в туалет.
На островках в ТК можно записаться в добровольцы, бесплатно взять колорадскую ленту или купить футболку "я русский"
Или в лазарет, тут как повезёт.
Проблемы москвичей в основном, в регионах не было такого, а то что было сменило вывеску и продает тот же ширпотреб
москвичи вообще кайфовали на максимум тогда
Начинаешь ценить только когда потеряешь
Ах ИКЕА, мон амур ))) Хотя, справедливости ради, тефтели у них были зашкварные, и с оверпрайсом.
Теперь будут котлетки с пюрешкой
Что то на богатом
Жизнь, которой я боюсь.
В принципе все это осталось в любом крупном ТЦ за пределами России. Например - в Дубай Молл. Там еще и айфон 15 можно по хорошему прайсу взять.
А сейчас просто заходишь на ЛаМоду и все быстрее и удобнее. Научно-технический прогресс, мать его
Потребительский рай
Надеюсь сделают бренд трусы и точка
«В трусах и ладно» (-:
Без трусов и ладно
😆😂🤣👏
Надеюсь, вы научитесь шутить
Надеюсь ты под бахмутом окажешься
В Портках и Точка
Трусы или Крестик
Трусы и дырка
Как теперь будем жить без футболки за 500₽ и шильдика Томми за 5 тыс
Сейчас футболки от Томми 2 тыс всего)))
От 5
Вообще в секонде надо одеваться - у меня футболки noname или каких-то школ, регбийных команд из Австралии и Новой зеландии - им сносу нет. Покупались или на вес, или по доллару. Доллар он и в Африке доллар.
Отличный вариант 👍🏻 Сразу с дырами и клопами 👌🏻
Ни того ни другого не было! Бросьте предрассудки, вы же психолог!
Ждать бельё и одежду «Степан Сигизмундович»/«Евдокия Карловна»?
Теперь в них всякий ноунейм хлам по космическим ценам продавать будут?
Только деньгу отложил на труселя и вот те здрасьте
Новые название магазинов- тома нифига и Кальве клеев
Все го хоро ше го
Покупаю Карла Лагерфельда и в ус не дую
Согласен, правильно делаете)
Я его всегда читал как Tommy Halfinger. Томми Полпальца (что и изображено на логотипе). Сразу чувствуется начало от старого умелого мастера)
Работа на 4,5 пальца из 5