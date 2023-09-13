Торговля
Таня Боброва

Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российского бизнеса Статьи редакции

Компания управляла в России около 150 магазинами.

  • Американская PVH (бренды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и другие) в августе 2023 года вышла из капитала ООО «Пивиэйч Сторс Рус», следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратил «Ъ».
  • Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».
  • Согласно профилю Щукина в LinkedIn, с 2018 года он занимает должность директора розничной сети Calvin Klein и Tommy Hilfiger в России, а до этого работал в московском офисе Adidas.
  • В PVH на вопросы не ответили, связаться с Щукиным газета не смогла. Под какими брендами будут теперь работать магазины, неясно.
  • В России PVH развивала собственные сети магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein, а также имела франчайзинговую сеть (согласно профилю компании на HeadHunter — всего 150 торговых точек в России и СНГ). В марте 2022-го компания заявила о приостановке работы на местном рынке. В стране работали около 550 сотрудников, писал «Интерфакс».
  • Бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России также развивает по франшизе дистрибутор BNS Group, пишет «Ъ». Газета указывает, что он управляет 21 магазином. При этом в сентябре 2023 года на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в Пулково.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что сделка с PVH, вероятно, была безденежной, в неё могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами. Подобная схема позволяет иностранным компаниям формально уйти c российского рынка и сохранить возможность для возврата.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #tommyhilfiger #calvinklein #ритейл

3.3K показов
2K открытий
0
41 комментарий
Написать комментарий...
 Тимон

Эххх...были времена... заходишь в Мегу, покупаешь юникло майки, идешь в mark&spencer за джинсами, потом в икею сначала покушать и после купить любимую подушку. И финалочка - идешь на премьеру Интерстеллар в огромный зал. Шел 2014 год...

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Так сейчас не хуже. Заходишь в Мегу, покупаешь майку в ТВОЁ, идёшь в 5КармаNов за джинсами, потом во вкусно и точку покушать и после в Hoff купить нелюбимую подушку. И финалочка - идешь на премьеру Чебурашки в огромный зал, ну или на запоздалую "премьеру" БЫСТРЫХ СВИДАНИЙ или ДУБАКА в уже зал поменьше. Шел 2023 год...

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Вудман

И платишь за все такой штукой с айфона

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Владимирович

Ты это всё сейчас описал и че-то плакать захотелось, пойду займусь..

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Между Вкусно и точкой и Hoff не исключен заход в туалет.

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Вудман

На островках в ТК можно записаться в добровольцы, бесплатно взять колорадскую ленту или купить футболку "я русский"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Или в лазарет, тут как повезёт.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Проблемы москвичей в основном, в регионах не было такого, а то что было сменило вывеску и продает тот же ширпотреб

Ответить
Развернуть ветку
Sam Greenwood

москвичи вообще кайфовали на максимум тогда

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Колесников

Начинаешь ценить только когда потеряешь

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и муравьеды

Ах ИКЕА, мон амур ))) Хотя, справедливости ради, тефтели у них были зашкварные, и с оверпрайсом.

Ответить
Развернуть ветку
Перламутрово-Мышиный

Теперь будут котлетки с пюрешкой

Ответить
Развернуть ветку
Rinat

Что то на богатом

Ответить
Развернуть ветку
Олег Самойлов

Жизнь, которой я боюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

В принципе все это осталось в любом крупном ТЦ за пределами России. Например - в Дубай Молл. Там еще и айфон 15 можно по хорошему прайсу взять.

Ответить
Развернуть ветку
Док

А сейчас просто заходишь на ЛаМоду и все быстрее и удобнее. Научно-технический прогресс, мать его

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Потребительский рай

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Chernev

Надеюсь сделают бренд трусы и точка

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«В трусах и ладно» (-:

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова

Без трусов и ладно

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana Borisova

😆😂🤣👏

Ответить
Развернуть ветку
Мох

Надеюсь, вы научитесь шутить

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Chernev

Надеюсь ты под бахмутом окажешься

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Куликов

В Портках и Точка

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и муравьеды

Трусы или Крестик

Ответить
Развернуть ветку
Semen

Трусы и дырка

Ответить
Развернуть ветку
Alchakov Developer

Как теперь будем жить без футболки за 500₽ и шильдика Томми за 5 тыс

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Сейчас футболки от Томми 2 тыс всего)))

Ответить
Развернуть ветку
Мох

От 5

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

Вообще в секонде надо одеваться - у меня футболки noname или каких-то школ, регбийных команд из Австралии и Новой зеландии - им сносу нет. Покупались или на вес, или по доллару. Доллар он и в Африке доллар.

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana Borisova
в секонде надо одеваться

Отличный вариант 👍🏻 Сразу с дырами и клопами 👌🏻

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

Ни того ни другого не было! Бросьте предрассудки, вы же психолог!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ждать бельё и одежду «Степан Сигизмундович»/«Евдокия Карловна»?

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Теперь в них всякий ноунейм хлам по космическим ценам продавать будут?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Каляев

Только деньгу отложил на труселя и вот те здрасьте

Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

Новые название магазинов- тома нифига и Кальве клеев

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Все го хоро ше го

Ответить
Развернуть ветку
Олег Самойлов

Покупаю Карла Лагерфельда и в ус не дую

Ответить
Развернуть ветку
Пишущий незнакомцам

Согласен, правильно делаете)

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Я его всегда читал как Tommy Halfinger. Томми Полпальца (что и изображено на логотипе). Сразу чувствуется начало от старого умелого мастера)

Ответить
Развернуть ветку
Semen

Работа на 4,5 пальца из 5

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
38 комментариев
Раскрывать всегда
null