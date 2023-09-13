«Вкусвилл» установил первый торговый автомат для своего проекта «Индилавка» — в нём продают только благовония Статьи редакции
На полках их размещать нельзя из-за стойкого запаха, объяснил ритейлер.
- О появлении экспериментального вендингового аппарата рассказало издание Retail.ru. Он располагается в московском магазине сети на улице Профсоюзной, 128.
- Автомат с индийскими благовониями — часть проекта «Индилавка», через который «Вкусвилл» продаёт товары из Индии: специи, сладости, семена, чай, косметику. Компания тестировала витрину с 2022 года и запустила её для всех в августе 2023-го.
- Ароматические палочки оказались востребованными среди покупателей интернет-магазина, но открыть их продажи на полках розницы ритейлер не может — те слишком сильно пахнут, пояснила руководительница сети вендинговых аппаратов «Вкусвилла» Электра Силина.
- Пока что это единственный аппарат «Индилавки». «Если проект будет масштабироваться, компания поделится деталями», — заявили vc.ru в пресс-службе на вопрос о планах по развитию. Среди возможных идей на будущее, которые озвучила Силина, — установить небольшие автоматы в студиях йоги с высоким трафиком.
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Как перестать видеть "Индивидуалку"?
а хороший был бы аппарат
Кидаешь палку, вылетает баран.
Кидаешь рупий, а палку в незнакомый аппарат кидать вам не советую)
Кидаешь доллар, вылетает 100 рублей
Жениться Вам надо, барин..
Прекрати ей платить
это уже давно придумали :)) и наверное закрыли уже https://megapolisonline.ru/v-peterburge-otkrylsya-legalnyj-bordel-s-seks-kuklami/
https://gazeta.spb.ru/2281474-bordel-s-seks-kuklami-zakrylsya-v-peterburge-spustya-god-raboty/
И дизайн автомата у них похож на оформление интим сайта))
Вот этого дерьма закупили на застрявшие нефтяные рупии?
зато много) вкус виллу надолго хватит
Страшно представить как они все скопом пахнут, хотя по отдельности, конечно, есть довольно приятные ароматы.
Хорошо что отдельно упаковали, там, где их продают, за 30-50 метров сложно находиться.
Еще и шрифт похож на индилайт. Это индейка же.
Но в целом понятно, почему Индия. Рупии надо куда-то тратить, да?
это первое, о чем я подумала, кстати) про индилайт)))
Я думал что самый остроумный, слыш черт
Интересно насколько это востребовано, если даже решили аппараты содержать и расширяться
Ни на сколько, рупии застряли, галя у нас отмена
По сабжу: гостиница Севастопольская, если охота окунуться в Индуисткий мир (москва)
p.s блин дядь, ну реально, у нас люди ради еды закладки делают, ну какие в жопу ароматы…
В гостинице Севастополь пакистанцы в основном обитают, хотя это не отменяет того, что место интересное.
Я про восприятие, когда попадаешь думаешь вот они, ароматы ванили у у, ассоциация мгновенная
А так, да.
Во время конфликта в афгане, там у них был hq для беженцев
У них наценка неплохая. Вендинговый аппарат особо ресурсов не потребляет. Возможно где-то рядом с йога центрами и будет востребовано, хотя они сами любители устраивать небольшие магазинчики у себя.
Уже с десяток лет идет массовая пропаганда благовоний для дома, начиная от свечей и автоматических распылителей, заканчивая ароматными подушечками для белья и диффузорами с палочками.
Все пытаются скрыть запах своего пердежа?
Индейка от инди лайт ????
Индилавка напоминает мне раздел с категорией продажи индейки
немного необычно видеть подобный автомат с благовониями ,на первый взгляд думается, что там находится продуктовый ассортимент либо же напитки
БЛАГОвония "слишком пахнут" в магазине у них...
А в магазине "не должно приятно пахнуть!" что ли?
в магазине тоже должно приятно пахнуть ,но об этом должно позаботиться руководство ,чтобы аромат был не от самого товара для продажи ,а от аэрогиверов или же освежителей
А на кой черт какие-то освежители, если аромат стоит на полке вот - и в помещении приятно, и товар сам себя рекламирует?
«Индилавка» — в нём продают только благовония и... карри!
Вкусвилл, ты приболел? Какие нафиг благовония?
Электра Силина.