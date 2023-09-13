Торговля
Полина Лааксо

«Вкусвилл» установил первый торговый автомат для своего проекта «Индилавка» — в нём продают только благовония Статьи редакции

На полках их размещать нельзя из-за стойкого запаха, объяснил ритейлер.

  • О появлении экспериментального вендингового аппарата рассказало издание Retail.ru. Он располагается в московском магазине сети на улице Профсоюзной, 128.
  • Автомат с индийскими благовониями — часть проекта «Индилавка», через который «Вкусвилл» продаёт товары из Индии: специи, сладости, семена, чай, косметику. Компания тестировала витрину с 2022 года и запустила её для всех в августе 2023-го.
  • Ароматические палочки оказались востребованными среди покупателей интернет-магазина, но открыть их продажи на полках розницы ритейлер не может — те слишком сильно пахнут, пояснила руководительница сети вендинговых аппаратов «Вкусвилла» Электра Силина.
  • Пока что это единственный аппарат «Индилавки». «Если проект будет масштабироваться, компания поделится деталями», — заявили vc.ru в пресс-службе на вопрос о планах по развитию. Среди возможных идей на будущее, которые озвучила Силина, — установить небольшие автоматы в студиях йоги с высоким трафиком.
Источник: «Вкусвилл»
  • Ритейлер начал продавать продукты через автоматы в 2018 году. На начало 2022-го у компании работало свыше 400 таких устройств по всей стране.

#новость #вкусвилл

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32 комментария
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 Роман Кулаков

Как перестать видеть "Индивидуалку"?

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Кузя

а хороший был бы аппарат

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Цукер Блин

Кидаешь палку, вылетает баран.

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Gregory

Кидаешь рупий, а палку в незнакомый аппарат кидать вам не советую)

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Albert Torkhov

Кидаешь доллар, вылетает 100 рублей

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Вася Пражкин

Жениться Вам надо, барин..

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Федор Русаков

Прекрати ей платить

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Nikolay Skidanov

это уже давно придумали :)) и наверное закрыли уже https://megapolisonline.ru/v-peterburge-otkrylsya-legalnyj-bordel-s-seks-kuklami/

В Петербурге открылся легальный бордель с…
В Петербурге открылся легальный бордель с секс-куклами — Мегаполис
megapolisonline.ru
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Станислав

https://gazeta.spb.ru/2281474-bordel-s-seks-kuklami-zakrylsya-v-peterburge-spustya-god-raboty/

В Петербурге спустя год работы закрылся Dolls…
Петербуржцы не особо заинтересовались этой идеей. Оператор московского Dolls Hotel заявил, что…
gazeta.spb.ru
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Борис Интеграторов

И дизайн автомата у них похож на оформление интим сайта))

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Хозяин

Вот этого дерьма закупили на застрявшие нефтяные рупии?

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Кузя

зато много) вкус виллу надолго хватит

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Вадим Д.

Страшно представить как они все скопом пахнут, хотя по отдельности, конечно, есть довольно приятные ароматы.
Хорошо что отдельно упаковали, там, где их продают, за 30-50 метров сложно находиться.

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Рулон Обоев
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Аглалия Фурс

Еще и шрифт похож на индилайт. Это индейка же.
Но в целом понятно, почему Индия. Рупии надо куда-то тратить, да?

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Анастасия Чернова

это первое, о чем я подумала, кстати) про индилайт)))

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jobisdone

Я думал что самый остроумный, слыш черт

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Юрий Кузьмин

Интересно насколько это востребовано, если даже решили аппараты содержать и расширяться

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jobisdone

Ни на сколько, рупии застряли, галя у нас отмена
По сабжу: гостиница Севастопольская, если охота окунуться в Индуисткий мир (москва)
p.s блин дядь, ну реально, у нас люди ради еды закладки делают, ну какие в жопу ароматы…

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Ivan Mart

В гостинице Севастополь пакистанцы в основном обитают, хотя это не отменяет того, что место интересное.

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jobisdone

Я про восприятие, когда попадаешь думаешь вот они, ароматы ванили у у, ассоциация мгновенная
А так, да.
Во время конфликта в афгане, там у них был hq для беженцев

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Axel Denisenko

У них наценка неплохая. Вендинговый аппарат особо ресурсов не потребляет. Возможно где-то рядом с йога центрами и будет востребовано, хотя они сами любители устраивать небольшие магазинчики у себя.
Уже с десяток лет идет массовая пропаганда благовоний для дома, начиная от свечей и автоматических распылителей, заканчивая ароматными подушечками для белья и диффузорами с палочками.

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jobisdone

Все пытаются скрыть запах своего пердежа?

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jobisdone

Индейка от инди лайт ????

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Monica Wright

Индилавка напоминает мне раздел с категорией продажи индейки

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Aleksandra Campbell

немного необычно видеть подобный автомат с благовониями ,на первый взгляд думается, что там находится продуктовый ассортимент либо же напитки

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ilia

БЛАГОвония "слишком пахнут" в магазине у них...

А в магазине "не должно приятно пахнуть!" что ли?

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Aleksandra Campbell

в магазине тоже должно приятно пахнуть ,но об этом должно позаботиться руководство ,чтобы аромат был не от самого товара для продажи ,а от аэрогиверов или же освежителей

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ilia

А на кой черт какие-то освежители, если аромат стоит на полке вот - и в помещении приятно, и товар сам себя рекламирует?

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Федор Русаков

«Индилавка» — в нём продают только благовония и... карри!

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Иван Анонимус

Вкусвилл, ты приболел? Какие нафиг благовония?

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Boris Ishkin
руководительница сети вендинговых аппаратов «Вкусвилла» Электра Силина.
Электра Силина.
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29 комментариев
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