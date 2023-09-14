«Газпромбанк» решил выкупить торговые центры «Мега» у компании-владельца IKEA — «Ъ» Статьи редакции
Общая стоимость активов может достигать $2,85 млрд.
- Структура «Газпромбанка» стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres, рассказали «Ъ» два источника на рынке недвижимости. Они утверждают, что стороны уже достигли «некоторых договоренностей».
- В Ingka Centres сказали, что компания «рассматривает разные варианты для ТЦ "Мега" в России, и это процесс, требующий времени». В «Газпромбанке» не комментировали возможную сделку.
- Ingka владеет 14 торговыми центрами «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах общей площадью 2,3 млн м². Она также владеет IKEA, которая занимала большие площади в «Мегах». По подсчётам Forbes, в 2022 году выручка компании от сдачи площадей в российских ТЦ снизилась на 19% год к году, до $285 млн.
- Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценил стоимость торговых центров в $2,85 млрд без учёта скидки от 50%, которую требуют для согласования подобных сделок правительственной комиссией. По его словам, продажа активов может включать опцион обратного выкупа.
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Переименовать в МеГаз (МеГаZ?!), а лучше в ГазМяс и торговать фрикадельками.
Всё ещё больше всего обидно из-за ухода Икеи. Эх, Икеюшка, на кого ж ты нас... На газмяс ты нас 😪
Ну уже будет неплохо, если фрикадельки останутся..
Когда это после покупки становилось лучше?
вот только кошек и собак в округе по убавится.
"Поубавится"
Так-то да, только фрикадельки от газпрома будут (-:
Колбаска от Сечина уже была, теперь очередь за Миллером
Фууу... Колбаски от Сечина и Миллера. Пусть друг друга своими колбасками угощают.
дедушки колбаски друг другу подсовывают
Улюкаеву тоже не понравилось
Ага, по икеевским и так все скучают
Теперь Икеа это Яндекс. Зайди в Яндекс Маркет как-нибудь
Да знаю, распродают всё, что выкупили. Только это ненадолго, товаров у них всё меньше остаётся.
Не, они там вроде на старте писали что наняли тамошних дизайнеров и теперь сами будут барыжить
Только фрикадельками с запахом дымка
Что там по посещаемости у Меги без Икеи? Какой теперь смысл, например, в Москве ехать за МКАД, если там все то же самое, что и в обычном ТЦ?
Хз, но печальная весть. Если продадут без опциона на выкуп, то ждать открытия Икеа в любой перспективе, смысла нет.
При чем никогда
Несмотря на то, что открытие Меги без Икеи - занятие неблагодарное, сейчас эти ТЦ уже раскручены и обладают пуллом арендаторов, которые тоже притягивают трафик, тк там находятся большие сетевые магазины с большим ассортиментом.
+ кинотеатры, вроде, работают
Трафик там - жалкая тень былого.
Может они хотят чтобы им под таким предлогом деньги разрешили переводить
Все плохо. В Меге белая дача одни лица из средней Азии тусуются, т.к. живут рядом. Половина магазинов закрыта.
Якори, ради которых туда ехали (IKEA, ZARA, H&M, UniClo, IMAX, Dechatlon, Nike, Adidas, Puma) закрыты. Жизнь есть только возле фуд-кортов и Ашана
Да, гойдушка там полноценная...
За закроют этот формат и сделают склады просто
Мега Белая Дача стала печальным зрелищем, даже по выходным заметно народа сильно меньше.. В будни - перекати-поле.
Раньше наслаждались отсутствием мест на парковке?
Мне тут все залечивали что вот декатлон выкупили и щас откроют и там все будет тоже самое))))))
С мегой поди тоже будут такое рассказывать, как и хофф/икеей
Самолетопоклонничество в чистом виде
Так они только недавно продали бизнес в РФ. Новые магазины в октябре откроются
Шведы пусть сосут большой Русский болт)))
Очень смешная иллюстрация к данной теме)
Имею мнение, что икеа не продает свои меги на текущий момент просто потому что не хочет создать себе конкурента, который в перспективе может и на страны СНГ расшириться. Имея готовые площади, склады, даже персонал который там работал не составит большого труда сделать что-то похожее. Да, будет хуже , но в каких то местах может стать и лучше.
Непонятно про что вы. Меги принадлежат Ingka Centres. Это не равно "IKEA". В "странах СНГ" где надо уже есть "конкуренты". И даже с таким же названием, Мега. Это там, где вообще есть смысл такое строить. Поэтому про какую конкуренцию идет речь - непонятно.
В конечном счете все эти меги - ангары на периферии больших городов. Построить такие же мог кто угодно.
Единственное, почему Ingka не хочет продавать, как наиболее очевидное, - придется отдать активы, которые потом надо списать в убыток. Потому что заставляют продать за половину стоимости.
Миллер-Центр
Не то, чтобы она раньше была гиперпопулярна, а сейчас так вообще...
Раньше была гиперпопулярна, конечно
Абсолютно не популярна конечно же
Посмотрим, насколько успешно удастся заменить Икею другими якорными арендаторами.
Пока что видно, что ТЦ не загибаются.
Бываю в Меге раз в месяц-два, но, даже когда там была Икея, крайне редко туда заходил, тк покупать из мебели мне там ничего не надо, и я не фанат их фрикаделек. И места на парковке существенно больше.
А вот ход доги пушка 😎
Не пробовал. Хот-дог, в принципе, довольно сложно испортить
Я итак так кроме еды и одежды ничего не брал…. И то одежда выбора нет, а электроника и все остальное уж подавно дорого ….
Держите в курсе
Откроют там цеха по сборке Ланцетов видимо