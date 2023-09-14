Торговля
Маша Цепелева

«Газпромбанк» решил выкупить торговые центры «Мега» у компании-владельца IKEA — «Ъ» Статьи редакции

Общая стоимость активов может достигать $2,85 млрд.

  • Структура «Газпромбанка» стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres, рассказали «Ъ» два источника на рынке недвижимости. Они утверждают, что стороны уже достигли «некоторых договоренностей».
  • В Ingka Centres сказали, что компания «рассматривает разные варианты для ТЦ "Мега" в России, и это процесс, требующий времени». В «Газпромбанке» не комментировали возможную сделку.
  • Ingka владеет 14 торговыми центрами «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах общей площадью 2,3 млн м². Она также владеет IKEA, которая занимала большие площади в «Мегах». По подсчётам Forbes, в 2022 году выручка компании от сдачи площадей в российских ТЦ снизилась на 19% год к году, до $285 млн.
  • Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов оценил стоимость торговых центров в $2,85 млрд без учёта скидки от 50%, которую требуют для согласования подобных сделок правительственной комиссией. По его словам, продажа активов может включать опцион обратного выкупа.
ТЦ «Мега» в Химках, фото компании 

#новость #мега #газпромбанк

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 Вадим Д.
«Газпромбанк» решил выкупить торговые центры «Мега»

Переименовать в МеГаз (МеГаZ?!), а лучше в ГазМяс и торговать фрикадельками.
Всё ещё больше всего обидно из-за ухода Икеи. Эх, Икеюшка, на кого ж ты нас... На газмяс ты нас 😪

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Гора Жора

Ну уже будет неплохо, если фрикадельки останутся..

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Случайные фотографии

Когда это после покупки становилось лучше?

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вот только кошек и собак в округе по убавится.

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Dima Alexeev

"Поубавится"

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Вадим Д.

Так-то да, только фрикадельки от газпрома будут (-:

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James Bomond

Колбаска от Сечина уже была, теперь очередь за Миллером

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Вадим Д.

Фууу... Колбаски от Сечина и Миллера. Пусть друг друга своими колбасками угощают.

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дедушки колбаски друг другу подсовывают

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James Bomond

Улюкаеву тоже не понравилось

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Строганов Иван

Ага, по икеевским и так все скучают

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Евгений Рябченко

Теперь Икеа это Яндекс. Зайди в Яндекс Маркет как-нибудь

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Вадим Д.

Да знаю, распродают всё, что выкупили. Только это ненадолго, товаров у них всё меньше остаётся.

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Евгений Рябченко

Не, они там вроде на старте писали что наняли тамошних дизайнеров и теперь сами будут барыжить

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Строганов Иван

Только фрикадельками с запахом дымка

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Бублик static void

Что там по посещаемости у Меги без Икеи? Какой теперь смысл, например, в Москве ехать за МКАД, если там все то же самое, что и в обычном ТЦ?

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Ivan. Zakladka

Хз, но печальная весть. Если продадут без опциона на выкуп, то ждать открытия Икеа в любой перспективе, смысла нет.

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Ale K

При чем никогда

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Dima Alexeev

Несмотря на то, что открытие Меги без Икеи - занятие неблагодарное, сейчас эти ТЦ уже раскручены и обладают пуллом арендаторов, которые тоже притягивают трафик, тк там находятся большие сетевые магазины с большим ассортиментом.
+ кинотеатры, вроде, работают

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Andrew Simon

Трафик там - жалкая тень былого.

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Случайные фотографии

Может они хотят чтобы им под таким предлогом деньги разрешили переводить

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Мох

Все плохо. В Меге белая дача одни лица из средней Азии тусуются, т.к. живут рядом. Половина магазинов закрыта.
Якори, ради которых туда ехали (IKEA, ZARA, H&M, UniClo, IMAX, Dechatlon, Nike, Adidas, Puma) закрыты. Жизнь есть только возле фуд-кортов и Ашана

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Andrew Simon

Да, гойдушка там полноценная...

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Semen

За закроют этот формат и сделают склады просто

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Protein Wars

Мега Белая Дача стала печальным зрелищем, даже по выходным заметно народа сильно меньше.. В будни - перекати-поле.

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Dima Alexeev

Раньше наслаждались отсутствием мест на парковке?

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Мне тут все залечивали что вот декатлон выкупили и щас откроют и там все будет тоже самое))))))

С мегой поди тоже будут такое рассказывать, как и хофф/икеей
Самолетопоклонничество в чистом виде

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Ivan Mart

Так они только недавно продали бизнес в РФ. Новые магазины в октябре откроются

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Dimm Debrov

Шведы пусть сосут большой Русский болт)))

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Влад Светлый
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Светлана Завацкая

Очень смешная иллюстрация к данной теме)

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Вадим Владимирович

Имею мнение, что икеа не продает свои меги на текущий момент просто потому что не хочет создать себе конкурента, который в перспективе может и на страны СНГ расшириться. Имея готовые площади, склады, даже персонал который там работал не составит большого труда сделать что-то похожее. Да, будет хуже , но в каких то местах может стать и лучше.

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AlSh

Непонятно про что вы. Меги принадлежат Ingka Centres. Это не равно "IKEA". В "странах СНГ" где надо уже есть "конкуренты". И даже с таким же названием, Мега. Это там, где вообще есть смысл такое строить. Поэтому про какую конкуренцию идет речь - непонятно.

В конечном счете все эти меги - ангары на периферии больших городов. Построить такие же мог кто угодно.

Единственное, почему Ingka не хочет продавать, как наиболее очевидное, - придется отдать активы, которые потом надо списать в убыток. Потому что заставляют продать за половину стоимости.

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Владислав Куликов

Миллер-Центр

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Кирилл Вихров

Не то, чтобы она раньше была гиперпопулярна, а сейчас так вообще...

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Dima Alexeev

Раньше была гиперпопулярна, конечно

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Monkey Do

Абсолютно не популярна конечно же

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Dima Alexeev

Посмотрим, насколько успешно удастся заменить Икею другими якорными арендаторами.
Пока что видно, что ТЦ не загибаются.
Бываю в Меге раз в месяц-два, но, даже когда там была Икея, крайне редко туда заходил, тк покупать из мебели мне там ничего не надо, и я не фанат их фрикаделек. И места на парковке существенно больше.

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Юрий Пепперони

А вот ход доги пушка 😎

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Dima Alexeev

Не пробовал. Хот-дог, в принципе, довольно сложно испортить

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Asatur Gukasyan

Я итак так кроме еды и одежды ничего не брал…. И то одежда выбора нет, а электроника и все остальное уж подавно дорого ….

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Dima Alexeev

Держите в курсе

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osernovsky

Откроют там цеха по сборке Ланцетов видимо

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