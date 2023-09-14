Торговля
Полина Лааксо

Wildberries ввёл тестовый рейтинг перевозчиков и курьеров — ПВЗ смогут пожаловаться на повреждённые упаковки Статьи редакции

Так он рассчитывает повысить качество сервиса одновременно и для предпринимателей, и для клиентов.

  • Wildberries в тестовом режиме предоставил менеджерам собственных и партнёрских пунктов выдачи заказов возможность оценивать качество услуг, которые им оказывают перевозчики, рассказали vc.ru в компании.
  • Сразу после доставки работники ПВЗ смогут в личном кабинете оценить состояние коробок, целостность упаковки, а также корректность отметки о выполненном маршруте и адресе назначения. Если менеджер чем-то недоволен и хочет поставить партнёру оценку ниже пяти баллов, он должен будет в свободной форме указать на недостатки доставки — так Wildberries рассчитывает исключить беспричинное занижение рейтинга.
  • В компании полагают, что новая система позволит повысить ответственность перевозчиков перед ПВЗ. В будущем эти оценки также смогут учитывать при расчёте «дополнительной финансовой мотивации» и, например, предлагать партнёрам с высокими баллами более «выгодные маршруты».
Источник: «РИА Новости»
  • 1 сентября 2023 года Wildberries также разрешил покупателям решать вопросы по возврату бракованных товаров напрямую через продавца, чтобы последний мог использовать эту возможность как инструмент для повышения лояльности.

#новость #wildberries

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6 комментариев
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 Тау Техно Механикус

нужен рейтинг покупателей

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Винсент Вега

И на озоне тоже

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Вадим Д.

А покупатели смогут жаловаться на повреждённые упаковки? Если, скажем, ПВЗ недожаловался.

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Александр Ненадо

Ладно покупатели, а курьеры/доставка сможет жаловаться на повреждённые упаковки?

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Вадим Д.

Тоже верно 👍🏻

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КакЦапля

Больше штрафов всем подряд!

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