Wildberries ввёл тестовый рейтинг перевозчиков и курьеров — ПВЗ смогут пожаловаться на повреждённые упаковки Статьи редакции
Так он рассчитывает повысить качество сервиса одновременно и для предпринимателей, и для клиентов.
- Wildberries в тестовом режиме предоставил менеджерам собственных и партнёрских пунктов выдачи заказов возможность оценивать качество услуг, которые им оказывают перевозчики, рассказали vc.ru в компании.
- Сразу после доставки работники ПВЗ смогут в личном кабинете оценить состояние коробок, целостность упаковки, а также корректность отметки о выполненном маршруте и адресе назначения. Если менеджер чем-то недоволен и хочет поставить партнёру оценку ниже пяти баллов, он должен будет в свободной форме указать на недостатки доставки — так Wildberries рассчитывает исключить беспричинное занижение рейтинга.
- В компании полагают, что новая система позволит повысить ответственность перевозчиков перед ПВЗ. В будущем эти оценки также смогут учитывать при расчёте «дополнительной финансовой мотивации» и, например, предлагать партнёрам с высокими баллами более «выгодные маршруты».
- 1 сентября 2023 года Wildberries также разрешил покупателям решать вопросы по возврату бракованных товаров напрямую через продавца, чтобы последний мог использовать эту возможность как инструмент для повышения лояльности.
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нужен рейтинг покупателей
И на озоне тоже
А покупатели смогут жаловаться на повреждённые упаковки? Если, скажем, ПВЗ недожаловался.
Ладно покупатели, а курьеры/доставка сможет жаловаться на повреждённые упаковки?
Тоже верно 👍🏻
Больше штрафов всем подряд!