Торговля
Артур Томилко

Российский бренд одежды Lime откроет зоны кафе в магазинах — «Ъ» Статьи редакции

До ухода из России подобный проект планировал запустить Uniqlo.

  • Lime планирует оборудовать в своих магазинах зоны кафе, рассказал источник «Ъ» на рынке недвижимости. С начала 2023 года компания открывает магазины площадью по 2-2,5 тысяч м². До этого её объекты занимали 400-500 м². В Lime отказались от комментариев.
  • В сентябре 2023 года также было учреждено ООО «Лайм кафе», основным видом деятельности которого указаны услуги общественного питания. В новом юрлице 80% получила Ирина Хохлова, еще 20% принадлежит управляющему Lime ООО «Стиль трейд», которым владеет Дмитрий Хохлов.
  • Открытие кофеен, библиотек или арт-пространств довольно популярно у магазинов, ориентированных на узкую аудиторию, но пока не встречается среди массовых сетей одежды, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
  • Подобный проект до ухода из России анонсировал Uniqlo: в ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве планировали открыть магазин с кофейней в партнерстве с ABC Coffee Roasters. На зарубежных рыках такой формат развивает сеть Arket, входящая в H&M Group.
Фото Shopandmall
  • Бренд модной одежды Lime создан в 2008 году. В России открыто более 90 магазинов, есть точки в Армении, Беларуси и Казахстане. По данным «Контур Фокуса», выручка «Стиль Трейд» за 2022 год увеличилась на 50% и достигла 10,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей.

#новость #lime

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68 комментариев
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 Невероятный Блондин

Еще можно картошку там продавать.

Ну и вообще, продуктовый. Народ валом повалит за едой 👍

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S.Capusta

Реальность..

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1 комментарий
Дмитрий Куприянов

Я по такому же принципу захожу в КБ чисто за продуктами

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1 комментарий
Put in High Low

Ахаха, ещё над Почтой России смеялись, а ведь именно она была хэдлайнером в диверсификации и сосредотачивании на маленьких площадках почтовых отделений бизнесов самого различного толка.

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15 комментариев
Albert Torkhov

а в масленицу блинами с лопаты угощать

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2 комментария
ilia

Для "валом" - гречку + сахар

Проверено временем. Хз почему ТЦ жалуются что траффик уменьшается - просто откройте склад сахара со скидкой на последнем этаже

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Никита

для этого уже есть почта россии

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1 комментарий
Максим Ц.

Мне, пожалуйста, два кг огурцов, кофе и вон те красивые брюки 42 размера

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Константин Яломов

А лучше не картошку, а сахар. Помню какой спрос был во время короны)

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Бубоник

Надо идти дальше: открывать LimeБанк, лайм доставку, лайм парикмахерскую и т.д. и т.п.
Чтоб зашел рубашку купить, а вышел с шавухой, подстриженный с кредитом и без рубашки.

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Pushkareva Ekaterina

LimeЗайм уже есть

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1 комментарий
Vasiliy

о, можно будет жену ждать за чашечкой кофе теперь)

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Владимир Владимирович

Для мужиков, кстати, хороший вариант. Лучше, чем у примерочных просто полчаса стоять и в потолок плевать

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Valentin Dombrovsky

Тема, кстати. Помню, когда ходили в ТЦ (сейчас всё через интернет заказываем), мне больше всего нравился магазиню напротив которого была кофеточка. :)

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Кузя

плойку поставь и будет тебе счастье и женщинам тоже

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Тоже хочу

У нас кафе в Поликлинике открыли... врачей нет, зато можно сожрать булочку. Епанулись все просто

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Qnoc

Лайм вообще радует. Единственный наверное на слуху сейчас российский бренд, который пытается что-то делать помимо "нам по знакомству отстегнули бывший юникло/зара/etc и теперь мы пилим хуевого клона", и делает довольно грамотно. Кафешка тоже хорошая идея, люди склонные к походам в магазин чисто чтобы почиллить будут там еще больше времени проводить, и думаю им будет приятно.

https://youtu.be/6U-RY1uaKVo?si=AAFy05mWdiXOGPL5&t=302 (вторая половина, с 5 минут, про лайм)

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Кирилл Макеев

челу просто за рекламу заплатили
он уже год сидит в Казахстане или где там
а тут начал заливать, какой Lime крутой. На ровном месте.

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Ivan Mart

Брендов не мало, которые пытаются и делают(а точнее делали и ранее) очень крутые вещи, которые даже за рубежом интересны были. Единственное, у этих брендов с массовостью беда.

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Valentin Dombrovsky

Gloria Jeans и группа брендов Melon Fashion Group (https://www.melonfashion.ru/) не на слуху?

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1 комментарий
Serge Tikhonenko

Нативочка подъехала)

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Garmonbon

Первый раз слышу про лайм.

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Artem Chernov

Чтобы сразу же обмыть покупку. Кофем

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Роман

-Зин, они трусы не берут у нас, чо делать будем?
-Давай пловом их кормить!

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Valentin Dombrovsky

На 10 миллиардов рублей трусов не взяли.

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under construction

Есть идея для стартапа. Бутик + Разливайка

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Инженер-душнила

Так себе идея. Тут побочный продукт не разливайка

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Валет Дикпик

Там, где кофе — надо место поссать!

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Никита Борисов

Лучше арт-выставку какую-нибудь организовали начинающих художников, кафе и так пруд пруди в тц

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Борис Шувалов

Привлекают народ любыми возможными и невозможными способами. Лучше бы чуть ассортимент расширили, кофе мы можем и в кофиксе взять :)

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Nikita Lyutov

Ну неплохой у них ассортимент

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ilia

"Смешались кони-люди"...

На почте продают продукты, в супермаркетах - одежду, идешь стричься - там нальют и кофе, и покрепче, идешь штаны покупать - там кофе с круассанами

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Serge Tikhonenko

Слышал, в Патайе работала Pump Station. Пьёшь кофе за барной стойкой, а в это время...

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3 комментария
Байд Джонов

Ну так и на VC идёшь про бизнес почитать....

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Vlad K

В Arket (h&m group) такая же концепция. В Москве тоже у них была точка с кафе. Разница может быть в том что кроме Arket там рядом были другие их магазины что создавало хороший трафик для их бизнеса. Здесь сложнее, но тоже хорошая идея.

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Andrey Yukin

Где купил, там и загомачил )

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Перламутрово-Мышиный

Нормальная тема, у многих люксовых брендов были кафе, это зона для контента, за попадание в которую клиент еще и платит.
P.s. Что у Лайм с дескрипшн на сайте

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Sergei Timofeyev

По новому стандарту московской поликлиники предусмотрена зона кафе. Вот только лечить лучше не стали...

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Улюлю Карабас

Логичней было бы открыть рюмочную. Пока жена шопится, мужик к бару.

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Oleg Akchurin

В H&M Group не только Arket имеет кафе в магазинах, но и сам H&M (Home). Весьма неплохо кстати.
ABC Coffee Roasters больше под формат COS подходят, но у тех всего 2 магазина было, а у Юникло под 50

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Полина Кузьмина

Найти можно все, от одежды, до еды

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Citizen X

Ожидания – модный гастрономический плэйс с мегадисплей атмосфир.
Реальность – суровый пензенский фудкорт.

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Иван Саблин

Крутая контора, поднялись ещё до ухода всяких Зар

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65 комментариев
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