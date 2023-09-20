Российский бренд одежды Lime откроет зоны кафе в магазинах — «Ъ» Статьи редакции
До ухода из России подобный проект планировал запустить Uniqlo.
- Lime планирует оборудовать в своих магазинах зоны кафе, рассказал источник «Ъ» на рынке недвижимости. С начала 2023 года компания открывает магазины площадью по 2-2,5 тысяч м². До этого её объекты занимали 400-500 м². В Lime отказались от комментариев.
- В сентябре 2023 года также было учреждено ООО «Лайм кафе», основным видом деятельности которого указаны услуги общественного питания. В новом юрлице 80% получила Ирина Хохлова, еще 20% принадлежит управляющему Lime ООО «Стиль трейд», которым владеет Дмитрий Хохлов.
- Открытие кофеен, библиотек или арт-пространств довольно популярно у магазинов, ориентированных на узкую аудиторию, но пока не встречается среди массовых сетей одежды, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
- Подобный проект до ухода из России анонсировал Uniqlo: в ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве планировали открыть магазин с кофейней в партнерстве с ABC Coffee Roasters. На зарубежных рыках такой формат развивает сеть Arket, входящая в H&M Group.
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Еще можно картошку там продавать.
Ну и вообще, продуктовый. Народ валом повалит за едой 👍
Реальность..
Я по такому же принципу захожу в КБ чисто за продуктами
Ахаха, ещё над Почтой России смеялись, а ведь именно она была хэдлайнером в диверсификации и сосредотачивании на маленьких площадках почтовых отделений бизнесов самого различного толка.
а в масленицу блинами с лопаты угощать
Для "валом" - гречку + сахар
Проверено временем. Хз почему ТЦ жалуются что траффик уменьшается - просто откройте склад сахара со скидкой на последнем этаже
для этого уже есть почта россии
Мне, пожалуйста, два кг огурцов, кофе и вон те красивые брюки 42 размера
А лучше не картошку, а сахар. Помню какой спрос был во время короны)
Надо идти дальше: открывать LimeБанк, лайм доставку, лайм парикмахерскую и т.д. и т.п.
Чтоб зашел рубашку купить, а вышел с шавухой, подстриженный с кредитом и без рубашки.
LimeЗайм уже есть
о, можно будет жену ждать за чашечкой кофе теперь)
Для мужиков, кстати, хороший вариант. Лучше, чем у примерочных просто полчаса стоять и в потолок плевать
Тема, кстати. Помню, когда ходили в ТЦ (сейчас всё через интернет заказываем), мне больше всего нравился магазиню напротив которого была кофеточка. :)
плойку поставь и будет тебе счастье и женщинам тоже
У нас кафе в Поликлинике открыли... врачей нет, зато можно сожрать булочку. Епанулись все просто
Лайм вообще радует. Единственный наверное на слуху сейчас российский бренд, который пытается что-то делать помимо "нам по знакомству отстегнули бывший юникло/зара/etc и теперь мы пилим хуевого клона", и делает довольно грамотно. Кафешка тоже хорошая идея, люди склонные к походам в магазин чисто чтобы почиллить будут там еще больше времени проводить, и думаю им будет приятно.
https://youtu.be/6U-RY1uaKVo?si=AAFy05mWdiXOGPL5&t=302 (вторая половина, с 5 минут, про лайм)
челу просто за рекламу заплатили
он уже год сидит в Казахстане или где там
а тут начал заливать, какой Lime крутой. На ровном месте.
Брендов не мало, которые пытаются и делают(а точнее делали и ранее) очень крутые вещи, которые даже за рубежом интересны были. Единственное, у этих брендов с массовостью беда.
Gloria Jeans и группа брендов Melon Fashion Group (https://www.melonfashion.ru/) не на слуху?
Нативочка подъехала)
Первый раз слышу про лайм.
Чтобы сразу же обмыть покупку. Кофем
-Зин, они трусы не берут у нас, чо делать будем?
-Давай пловом их кормить!
На 10 миллиардов рублей трусов не взяли.
Есть идея для стартапа. Бутик + Разливайка
Так себе идея. Тут побочный продукт не разливайка
Там, где кофе — надо место поссать!
Лучше арт-выставку какую-нибудь организовали начинающих художников, кафе и так пруд пруди в тц
Привлекают народ любыми возможными и невозможными способами. Лучше бы чуть ассортимент расширили, кофе мы можем и в кофиксе взять :)
Ну неплохой у них ассортимент
"Смешались кони-люди"...
На почте продают продукты, в супермаркетах - одежду, идешь стричься - там нальют и кофе, и покрепче, идешь штаны покупать - там кофе с круассанами
Слышал, в Патайе работала Pump Station. Пьёшь кофе за барной стойкой, а в это время...
Ну так и на VC идёшь про бизнес почитать....
В Arket (h&m group) такая же концепция. В Москве тоже у них была точка с кафе. Разница может быть в том что кроме Arket там рядом были другие их магазины что создавало хороший трафик для их бизнеса. Здесь сложнее, но тоже хорошая идея.
Где купил, там и загомачил )
Нормальная тема, у многих люксовых брендов были кафе, это зона для контента, за попадание в которую клиент еще и платит.
P.s. Что у Лайм с дескрипшн на сайте
По новому стандарту московской поликлиники предусмотрена зона кафе. Вот только лечить лучше не стали...
Логичней было бы открыть рюмочную. Пока жена шопится, мужик к бару.
В H&M Group не только Arket имеет кафе в магазинах, но и сам H&M (Home). Весьма неплохо кстати.
ABC Coffee Roasters больше под формат COS подходят, но у тех всего 2 магазина было, а у Юникло под 50
Найти можно все, от одежды, до еды
Ожидания – модный гастрономический плэйс с мегадисплей атмосфир.
Реальность – суровый пензенский фудкорт.
Крутая контора, поднялись ещё до ухода всяких Зар