«Авито» начнёт доставлять заказы в пункты выдачи «Яндекс Маркета» Статьи редакции
Их можно будет отслеживать в приложении «Яндекс Go».
- Пользователи «Авито» с октября 2023 года смогут получать заказы в более чем 8000 пунктах самовывоза «Яндекс Маркета» в 100 городах России, рассказали в компаниях.
- Через ПВЗ «Маркета» можно будет отправлять и получать посылки до 12 кг. Максимальная стоимость заказа составит 15 тысяч рублей, но в будущем лимит планируют расширить до 150 тысяч рублей.
- Процесс организуют с помощью сервиса «Яндекс Доставка», а отслеживать заказы пользователи смогут через приложение «Яндекс Go». Срок хранения посылок в ПВЗ составит семь дней, при необходимости его можно будет продлить ещё на неделю.
- Чтобы отправить товар через пункт выдачи «Яндекс Маркета» продавцу потребуется паспорт и номер телефона. Для получения покупателю нужно будет назвать код выдачи и свой номер телефона. На проверку заказа отводится 15 минут, в течение которых от него можно будет отказаться.
1.8K показов
944 открытия
И только почта россии вместо того чтобы что-то делать, просто сказала что ей все должны.
Вообще-то получать товары с Авито на почте можно достаточно давно, год как минимум.
Правда сервис там как был никакой, так и остался.
Что там не так с сервисом? Показал штрих-код, сказал код из СМС - получил посылку.
Что тебе еще на почте должны сделать?
Например не пихать по полу ногой коробку с принтером, потому что она тяжёлая, поломав лоток.
Так это не сервис, это долбоёбы. Их везде хватает
Так сервис как раз и включает нормальный персонал в том числе.
Если в кафе вам официант нахамит и плюнет в блюдо, вы продолжите в кафе ходить, сказав: кафе нормальное, просто официанты там придурки?
Где все эти 8 миллионов пунктов находятся?
В мечтах автора статьи )
не придирайтесь. Просто статью писал гуманитарий
Урыл
А вот это крайне удобно, куда лучше чем на почту: их больше и нет таких адовых очередей.
Все кто открыл пункты выдачи авито очень рады этой новости
Все равно авито доставкой нормальный человек пользоваться не будет
шапочку из фольги уже сделала?
Я пользуюсь. Можете объяснить, почему я не прав?
Из-за того что тут постоянно труться маркетологи которые рассказывают как круто с 10 учеток запостить весь свой мебельный магазин.
Не очень улавливаю связь между авито-доставкой и трущимися маркетологами.
Сайт частных объявлений заваливают спамом магазины
Народ же богатеет ага, ещё как будет
Намедни продал барахлишко на Авито, так с меня лупанули комиссию
Так у них в правилах написано, что при отправке авито-доставкой они комиссию берут. Недавно её увеличили, кстати.
Фактически, вы пользуетесь услугой маркет-плейса, где-то их оказывают бесплатно для продавцов?
и стоимость доставки конская, проще напрямую отправлять
Хм. Регулярно пользуюсь авито-доставкой.
Стоимость от 150 до 250 рублей. При этом мои деньги блокируются и перечисляются продавцу только после того, как я вскрыл упаковку, проверил товар и подтвердил, что меня всё устроило.
При отправке напрямую стоимость будет около 200 рублей, плюс куча рисков, как продавцу, так и покупателю. Экономия 50 рублей точно того стоит?
Дорогой пиарщик авито
А что авито пофиксило баг когда благодаря вашей безопасной доставке деньги списывались потом на продавца писали жалобы его банили и деньги спустя месяц возвращались жулику?
Как там отказ и возврат продавцу муляжа или поврежденного товара ведь авито доставка без риска не несёт никакой ответственности)
так сложилось, что я каждый день не перечитываю правила Авито, поэтому это бы для меня неожиданостью
Коллаборация двух говен.
Обоснуй
8000 пунктах в 100 городах России? В среднем по городу в регионе и из них половина в Москве?
Лимит маленький сделали, как будто у них курс 30 до сих пор