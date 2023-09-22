Торговля
Артур Томилко

«Авито» начнёт доставлять заказы в пункты выдачи «Яндекс Маркета» Статьи редакции

Их можно будет отслеживать в приложении «Яндекс Go».

  • Пользователи «Авито» с октября 2023 года смогут получать заказы в более чем 8000 пунктах самовывоза «Яндекс Маркета» в 100 городах России, рассказали в компаниях.
  • Через ПВЗ «Маркета» можно будет отправлять и получать посылки до 12 кг. Максимальная стоимость заказа составит 15 тысяч рублей, но в будущем лимит планируют расширить до 150 тысяч рублей.
  • Процесс организуют с помощью сервиса «Яндекс Доставка», а отслеживать заказы пользователи смогут через приложение «Яндекс Go». Срок хранения посылок в ПВЗ составит семь дней, при необходимости его можно будет продлить ещё на неделю.
  • Чтобы отправить товар через пункт выдачи «Яндекс Маркета» продавцу потребуется паспорт и номер телефона. Для получения покупателю нужно будет назвать код выдачи и свой номер телефона. На проверку заказа отводится 15 минут, в течение которых от него можно будет отказаться.

#новость #авито #яндексмаркет

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29 комментариев
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 ЯжПрограммист

И только почта россии вместо того чтобы что-то делать, просто сказала что ей все должны.

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Александр С

Вообще-то получать товары с Авито на почте можно достаточно давно, год как минимум.
Правда сервис там как был никакой, так и остался.

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Dima Alexeev

Что там не так с сервисом? Показал штрих-код, сказал код из СМС - получил посылку.
Что тебе еще на почте должны сделать?

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Александр С

Например не пихать по полу ногой коробку с принтером, потому что она тяжёлая, поломав лоток.

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Dima Alexeev

Так это не сервис, это долбоёбы. Их везде хватает

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Александр С

Так сервис как раз и включает нормальный персонал в том числе.
Если в кафе вам официант нахамит и плюнет в блюдо, вы продолжите в кафе ходить, сказав: кафе нормальное, просто официанты там придурки?

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radioair
8000 тысячах пунктах

Где все эти 8 миллионов пунктов находятся?

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Евгений В.

В мечтах автора статьи )

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Куртуазный маньерист

не придирайтесь. Просто статью писал гуманитарий

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Dmitry Drozdov

Урыл

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Вадим Д.

А вот это крайне удобно, куда лучше чем на почту: их больше и нет таких адовых очередей.

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Денис Лазарев

Все кто открыл пункты выдачи авито очень рады этой новости

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Lina ninnen

Все равно авито доставкой нормальный человек пользоваться не будет

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Павел Кондратьев

шапочку из фольги уже сделала?

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Александр С

Я пользуюсь. Можете объяснить, почему я не прав?

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Случайные фотографии

Из-за того что тут постоянно труться маркетологи которые рассказывают как круто с 10 учеток запостить весь свой мебельный магазин.

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Александр С

Не очень улавливаю связь между авито-доставкой и трущимися маркетологами.

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Случайные фотографии

Сайт частных объявлений заваливают спамом магазины

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Vitaly Ya

Народ же богатеет ага, ещё как будет

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Куртуазный маньерист

Намедни продал барахлишко на Авито, так с меня лупанули комиссию

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Александр С

Так у них в правилах написано, что при отправке авито-доставкой они комиссию берут. Недавно её увеличили, кстати.
Фактически, вы пользуетесь услугой маркет-плейса, где-то их оказывают бесплатно для продавцов?

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Hrundel

и стоимость доставки конская, проще напрямую отправлять

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Александр С

Хм. Регулярно пользуюсь авито-доставкой.

Стоимость от 150 до 250 рублей. При этом мои деньги блокируются и перечисляются продавцу только после того, как я вскрыл упаковку, проверил товар и подтвердил, что меня всё устроило.

При отправке напрямую стоимость будет около 200 рублей, плюс куча рисков, как продавцу, так и покупателю. Экономия 50 рублей точно того стоит?

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Случайные фотографии

Дорогой пиарщик авито
А что авито пофиксило баг когда благодаря вашей безопасной доставке деньги списывались потом на продавца писали жалобы его банили и деньги спустя месяц возвращались жулику?
Как там отказ и возврат продавцу муляжа или поврежденного товара ведь авито доставка без риска не несёт никакой ответственности)

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Куртуазный маньерист

так сложилось, что я каждый день не перечитываю правила Авито, поэтому это бы для меня неожиданостью

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Слегка Придурковатый

Коллаборация двух говен.

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abubas//

Обоснуй

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Вованыч

8000 пунктах в 100 городах России? В среднем по городу в регионе и из них половина в Москве?

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Vitaly Ya

Лимит маленький сделали, как будто у них курс 30 до сих пор

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