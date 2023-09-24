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Торговля
Полина Лааксо

Не нужно «впаривать» Samsung за 300 тысяч рублей, но придётся потаскать холодильники: как работают продавцы в DNS Статьи редакции

Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.

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Трудоустройство и договор

  • Собеседования в основном проходят в формате видеозвонка — задают общие вопросы, отвечают на встречные и интересуются, когда кандидат сможет приступить к работе. После этого приглашают с документами в сам магазин и проводят очередную ознакомительную беседу.
  • Если в розничной точке рядом с домом соискателя требуется сотрудник, его смогут трудоустроить туда. В остальном — распределят в зависимости от потребностей магазинов, но, как заметил блогер, компания, в отличие от многих других, и не обещает работу у дома.
  • В среднем трудоустройство занимает до пяти дней. По мнению автора ролика, договор стандартный, но есть несколько нюансов: сотрудник соглашается нести ответственность за материальные потери, установку нелицензионного ПО и «публичное исполнение в помещении магазина и на прилегающей территории музыкальных произведений».

Форма и электроника для работы

  • Поло и толстовку, положенные по дресс-коду, выдают бесплатно, правда, новых кофт хватает не на всех, поэтому некоторые «ходят в старых — двухлетней-трёхлетней давности». Чёрные брюки и чёрную обувь нужно покупает сам продавец.
  • При выходе на работу сотрудника просят установить корпоративное приложение, где руководство размещает всю документацию, каталоги, графики смен и адреса сервисных центров, а работники отмечаются в случае обеда, переписываются по рабочим вопросам, проходят курсы.
  • Один из собеседников блогера говорит, что само по себе приложение многофункциональное, удобное и «упрощает жизнь». Но оно работает не на всех смартфонах, а компания подходящие не выдаёт.

Электронное обучение требует достаточно неплохих навыков, так как используется санкционный «софт». Далеко не каждый понимает, как этим пользоваться. Нужно обходными путями всё это ставить. <...>

Я много раз слышал, что люди недовольны тем, что их в общем-то обязывают купить себе новый телефон, потому что на их телефончике 2016 года просто ничего не работает.

продавец в разговоре с редакцией «Все работы хороши»

Стажировка и обучение

  • Часто новичков просят перед обучением выйти на один-два неполных пробных дня. «Агенту», который устроился в DNS для ролика, эти часы оплатили, но многие продавцы рассказали, что отработали их бесплатно.
  • По словам некоторых сотрудников, дальнейшего обучения нет. Но большинство сообщило, что были и вводные лекции о компании, и специализированные уроки — например, о сборке компьютеров. На корпоративном сайте также есть библиотека с книгами по психологии, ведению бизнеса и проверочные опросники.
Скриншот одной из обучающих страниц
  • Испытательный срок может растянуться на два месяца и более, говорят продавцы. По его итогам они должны пройти тест из нескольких десятков вопросов. Сдать его нелегко, но могут помочь коллеги.

Тест проходит на компьютере. Я в выходной приходил на работу и несколько раз сдавал. С первого раза его никто не может сдать. Мне помогали и управляющий магазина, и его заместитель (ЗУМ). Тоже не могли. По итогу, после четырёх дней попыток, за меня его сдал ЗУМ.

продавец в разговоре с редакцией «Все работы хороши»

Зарплата и бонусы

  • Зарплата складывается из выплат за часы и премии. Почасовая ставка разнится от города к городу: в Москве это 129 рублей, в Санкт-Петербурге — 86 рублей, в некоторых других городах — 75 и 65 рублей. По словам сотрудников, раньше зарплаты были выше — больше 50 тысяч рублей в месяц, а то и 80 тысяч, «если помучиться». Сейчас в среднем это 40-50 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Премия — это проценты от продаж. 20% — за продажу и оказание услуги: например, продать и наклеить плёнку на смартфон. 10% — за оказание: саму плёнку не продавали, но наклеили чужую. 10% — за оформление страховок и дополнительных гарантий. 5% — за подключение крупной бытовой техники.
  • Само понятие «продажи» также делится на три части, которые считаются отдельно: это сама продажа, а также сбор и выдача. В случае с интернет-заказами платят только за последние две части — по 10 рублей за каждую.

Сотрудники не получают оплату за продажу через терминал самообслуживания (ТСО) и интернет-заказов, поэтому такие клиенты в нижайшем приоритете.

Если на филиале нет отдельного сборщика заказов, а это в 90% случаев так, то клиент, решивший, что он самый хитрый и не будет ждать очередь и сделает покупку через ТСО или сайт, будет ждать заказ, пока не кончится поток людей или пока он не поднимет скандал.

продавец в разговоре с редакцией «Все работы хороши»
  • Сами продажи при этом считаются по фиксированным тарифам, которые разнятся от региона к региону. А сумма за товар не зависит от его марки и цены. Сотрудники говорят, что могут продавать то, что подходит клиенту, без опаски потерять зарплату: то есть не настаивать на том, что телевизор DEXP за 10 тысяч рублей плохой, а Samsung за 300 тысяч хороший. Блогер отмечает, что видит такую практику впервые.
  • Необходимость навязывать дополнительные товары и услуги зависит от точки. «Агенту» от редакции «Все работы хороши» сказали, что никого не заставляют. Другие собеседники блогера признались, что «допы» — один из главных пунктов планов по продажам, поэтому им нередко «капают на мозги».
Тарифы из ролика
  • У всех позиций также есть «грейды», которые зависят от стажа. Каждый прибавляет примерно 3000 рублей к зарплате, но консультанты получают прибавку, только если магазин выполняет норматив. Средняя формула расчёта норматива на месяц: 1,5-3 млн рублей, умноженные на количество сотрудников. Если в магазин приходит новичок, план сразу увеличивается.
  • ДМС не оформляют. Могут выплатить 13 зарплату, но только если точка достигнет целевых показателей. Иногда разрешают купить товар без наценки или со скидкой. А ещё два раза в год компания выделяет на филиал по 2000 рублей на сотрудника, чтобы те вместе провели время в неформальной обстановке.

Штрафы и воровство

  • Официально штрафы упразднили, но их может вводить начальство на местах. Кого-то, например, штрафовали за не поменянные ценники — 50 рублей за штуку. Ценников при этом может быть 1000, а сотрудников на смене — трое.
  • Один из собеседников автора рассказал, что в его магазине не было штрафов, но вместо этого руководитель заставлял оставаться после работы и отрабатывать полную смену бесплатно — например, если опоздал на две минуты.

Суммы штрафа идут по накопительной. Если за первую ошибку снимут 200 рублей, то за вторую — 300.

Каждый месяц коллективно вычитывают из зарплаты деньги за сломанный товар, потери. Около 1000 рублей с каждого второго работника. Если ты запаковал нормальный товар, но грузчики его разбили, стоимость «летит» тебе. Недостаточно надёжно упаковал.

Максимальный штраф за ошибки у коллег был 6000 рублей — например, товар вместо двух коробок отправили в одной.

продавец в разговоре с редакцией «Все работы хороши»
  • Каждый месяц в магазинах также проводят инвентаризацию. Если в момент кражи продавец обслуживал покупателя, и это видно на записях с видеокамер, ему ничего не грозит. «Если в момент кражи ты натирал до блеска кошачьих яиц витрину и товар, стоящий на ней, платишь учётную стоимость», — рассказал один из консультантов.

Инвентаризация — это боль. Воруют в Москве по-чёрному, а персонал платит. В 2021 году в магазинах стояла охрана, но потом её убрали, и началось.

Для сравнения: в месяц с охраной сумма краж редко превышала 3000 рублей. После снятия охраны в первый месяц мы заплатили 36 тысяч рублей на всех. Компания не теряет ничего, товар оборачивается.

продавец в разговоре с редакцией «Все работы хороши»

Рабочий день и перерывы

  • Прийти в магазин нужно в среднем за полчаса до начала смены — чтобы выставить часть спрятанного товара и напечатать новые ценники. Иногда руководители проводят планёрку-«пятиминутку». В некоторых точках эти полчаса оплачивают, но не везде.
  • Делать на смене приходится всё: продавать, убираться, разгружать фуры, возиться на складе, «перестраивать» магазин ночью, заполнять разные документы. Скажут «внедрять» терминал самообслуживания — придётся вести к нему покупателя, даже если касса свободна. Переработки чаще всего не оплачиваются.

День официально начинается с 10:00, но мы приходили к 9:00, так как каждое утро приезжала машина с товаром — и мы же ходили её разгружать. Минимальное, что приезжало, — это 50 кг товара. Максимальное — около 600 кг: это были несколько холодильников и стиральная машина. Всё это мы таскали на второй этаж.

продавец в разговоре с редакцией «Все работы хороши»
  • То, как оборудовано место для отдыха, зависит от конкретного магазина. Один собеседник автора рассказал, что у него на работе было восемь микроволновок, четыре холодильника, два хот-пота, два кулера с водой, три вендинговых автомата и спортивный уголок. У кого-то вместо стола стояли металлические стеллажи, а раздеваться и обедать приходилось посреди склада.
  • Обед длится час. Некоторые управляющие разрешают уходить на перерыв по двое, кто-то — только по одному. Зато, если покупателей нет, никто не запрещает присесть или воспользоваться телефоном.
Так выглядит кухня в одном из магазинов

Редакционные выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:

#ритейл #dns

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3 комментария
Darth Swordman

TL;DR — в DNS как и везде, и местами даже не так плохо. Я в молодости поработал продаваном в похожей конторе, личный рекорд — 19 (не опечатка) двенадцатичасовых смен без выходных, так что есть с чем сравнивать. Снежинки в торговле не выживают, но если смотреть на вещи реально, то работать и даже зарабатывать там можно. Просто придётся пахать, а не как в кино, ходить красивым, нарядным и позитивным))

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Полина Лааксо
Автор

а рекорд такой решили поставить, потому что работодатель вынудил или жизнь, если не секрет?

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Darth Swordman

Супруга из одного декрета незапланированно ушла сразу во второй, так что пришлось крутиться. И таки выкрутился — правда, потерянные килограммы удалось наесть обратно только через 6-7 лет, когда решился вопрос с новой жилплощадью и засел на фулл тайм удалёнку, где ныне пузо и наедаю))

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