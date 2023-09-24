Электронное обучение требует достаточно неплохих навыков, так как используется санкционный «софт». Далеко не каждый понимает, как этим пользоваться. Нужно обходными путями всё это ставить. <...>

Я много раз слышал, что люди недовольны тем, что их в общем-то обязывают купить себе новый телефон, потому что на их телефончике 2016 года просто ничего не работает.