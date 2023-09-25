Wildberries изменил тарифы для партнёрских ПВЗ Статьи редакции
Компания хочет «постепенного снизить объём дотаций» для пунктов с высокой рентабельностью.
- Теперь они учитывают «индивидуальные особенности» каждого ПВЗ: расположение, площадь, проходимость.
- Маркетплейс также объясняет изменения «постепенным снижением объёма дотаций партнёрских ПВЗ», рентабельность которых «значительно выше собственных пунктов выдачи заказов платформы». В компании не раскрыли, насколько изменились выплаты для каждого пункта и какие факторы больше или меньше влияют на вознаграждение.
- Новые партнёры работают по изменённой программе с мая 2023 года, для действующих обновление тестировали с августа. Компания утверждает, что «вносила корректировки в программу с учётом обратной связи в онлайн-режиме». Например, повысила выплаты в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Бурятии и Якутии и для владельцев ПВЗ в отдалённых и малочисленных населенных пунктах — поселках Стрелка Красноярского края и Улькан Иркутской области, селах Аскино в Башкирии и Волчиха в Алтайском крае, а также городе Алдан в Якутии.
- Предприниматели могут посмотреть расчёт дохода в личном кабинете, с учётом объёма операций, оказываемых услуг, площади пункта, количества сотрудников и других критериев. Задать вопросы можно в разделе «Тариф ПВЗ» в кабинете.
- 20 сентября 2023 года около 60 партнёров пришли в офис компании в Москве и пожаловались на жёсткие и невыгодные тарифы, сообщал Forbes. Участники встречи рассказали изданию о переговорах с представителями компании. Например, им показали, что «новые тарифы позволяют маркетплейсу экономить до 60 млн рублей в месяц, или 720 млн рублей в год».
- Как рассказали Forbes владельцы ПВЗ, раньше выплаты составляли 5-6% от товарооборота точки. Теперь маркетплейс ввёл дифференциацию по регионам и снизил тариф примерно до 2% — чем больше оборот, тем тариф меньше. По данным документа, с которым ознакомилось издание, владелец нового ПВЗ в Алтайском крае при обороте точки в 1-5 млн рублей может рассчитывать на вознаграждение в 2,01% от оборота. Если оборот вырастет до 14 млн рублей, вознаграждение сокращается до 1,2%. В Бурятии — 2,36% и 1,21% соответственно, в Московской области — 3,33% и 1,73%.
- В марте 2023 года Wildberries объявил, что введёт тарифы для новых и старых пунктов выдачи заказов.
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Ставь лайк,если бесят отвратительная фильтрация товаров на WB. На фото фильтрация по материалу кроссовок. И во всех товарах такой бред.
Там вообще весь сайт и приложение - вырви глаз, поэтому фильтрация на их фоне выглядит как и весь вайлбериз одним большим куском г…
Всегда сомневаюсь, из чего хочу кроссовки. Полиэстер или полиэстер?
А в чём разница?!
Резинка))
я вообще не понимаю как там можно норм ориентироваться и еще что-то находить
для меня приложуха вб-хаос
да, согласна, приложение...
А есть фильтрация: хочу паль?
Разогнать это мошенническую помойку, Бакальчук посадить , активы передать например Озону
Хрен редьки не слаще... с Озона тоже нужно спросить и есть за что.
Никто ее не посадит, даже после того как разводили продавцов и покупателей
Нам в городе не миллионнике, помогало объединение ПВЗ в неформальный профсоюз. Когда тебе все ПВЗ города говорят иди нах, мы не подпишем новые тарифы они отстают с этим вопросом на пару месяцев, ну а потом по новой. Протестировано на ОЗОН и других барыгах.
Да вообще, зачем им платить? Давно пора с них деньги брать начать за причастность к империи великой Бокальчук :)
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Интересно а про какие дотации в статье говорится? Процент от оборота - это не дотация, это оплата за услуги.
"чем больше оборот, тем тариф меньше." — вы слишком хорошо работаете, портите наш имидж, мы вас накажем!
Ааа, теперь понятно
Т.е. товарооборот больше, надо нанимать 2, а то и 3 сотрудника. Нести больше рисков за испорченный товар, платить выше аренду, так как место проходное, но получать доход в лучшем случае как ПВЗ в селе Кукуево. Норм в России бизнес кошмарят.
Фраза "кашмарят бизнес" относится к государственным органам, а здесь просто ВБ решило очеркдной раз выжать побольше денех
В каком месте ПВЗ это бизнес?
Ну да, пока меморандума нет
Это как относится к теме?
Звучит как шляпа. С 14кк 1.2% только на аренду и хватит🙄
Да ты что, это же целых 168 000
Бакальчук хочет больше деняк. ПВЗ должны страдать.
Тут есть гуру бизнеса? Мне показалось или ВБ может не учитывать интерес владельцев партнерских ПВЗ. Т.е. условно считает расходы на собственные ПВЗ и считает расходы на партнерские ПВЗ, при этом забывая учесть в этом счете интересы владельцев партнерских ПВЗ.
Как изменились, как изменились... Порезали выплаты и «всего делов». А то ишь какие бизнесмены, на царском вб хотят заработать, у них и свои пункты есть.
При обороте 1,5 млн. в месяц точка заработает 2% - 30 тыс. руб. Это на ЗП менеджеру. А аренда, а коммунальные, а налоги. Расскажите, где тут бизнес?
Похоже выпускники экономических курсов добрались до высоких постов.
Часто сталкивался, что у компании громадные обороты и выручка.
А вот с прибылью все плохо.
Но зато такие компании, многие любят
Короче, можно держать малорентабельный ПВЗ, а дотации просто "распиливать"?)
Чем лучше ты работает, тем хуже для тебя условия. Это так по-русски
Почему Алтаю процент ниже? Руководстао компании необходимо проверить на предвзятое отношение по национальному признаку.
Норм так. Открыл прибыльную точку и вб тебе процент понижает, чтобы особо много не заработал на них.
Могу еще идею подкинуть. Можно по условиям договора забирать себе прибыльные пункт выдачи, а взамен них выдать нерентабельные ПВЗ с обязательным сроком отработки на них.
Кто то этой мусоркой еще пользуется?
Чем больше работаешь тем меньше зарабатываешь
Оборот если растет, то и нагрузка на персонал и ПВЗ растет, что логично было бы при сохранении качества оказания услуг наоборот - поощрять, а WB тупо "все наоборот" делают.
Но при всем это 5-6% с оборота - это в 1,5 раза больше, чем у Озона, вроде
Монополия с крышей и сверхдоходами, что хотят, то и делают
Ещё интересный вопрос. Почему ПВЗ озона практически в каждом доме, иногда даже метров 50-100 между ними, а вот вб уже намного реже встречается.
Про Яндекс вообще молчу.
озон спонсирует открытите пвзшек