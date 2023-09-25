Торговля
Маша Цепелева

Wildberries изменил тарифы для партнёрских ПВЗ Статьи редакции

Компания хочет «постепенного снизить объём дотаций» для пунктов с высокой рентабельностью.

  • Теперь они учитывают «индивидуальные особенности» каждого ПВЗ: расположение, площадь, проходимость.
  • Маркетплейс также объясняет изменения «постепенным снижением объёма дотаций партнёрских ПВЗ», рентабельность которых «значительно выше собственных пунктов выдачи заказов платформы». В компании не раскрыли, насколько изменились выплаты для каждого пункта и какие факторы больше или меньше влияют на вознаграждение.
  • Новые партнёры работают по изменённой программе с мая 2023 года, для действующих обновление тестировали с августа. Компания утверждает, что «вносила корректировки в программу с учётом обратной связи в онлайн-режиме». Например, повысила выплаты в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Бурятии и Якутии и для владельцев ПВЗ в отдалённых и малочисленных населенных пунктах — поселках Стрелка Красноярского края и Улькан Иркутской области, селах Аскино в Башкирии и Волчиха в Алтайском крае, а также городе Алдан в Якутии.
  • Предприниматели могут посмотреть расчёт дохода в личном кабинете, с учётом объёма операций, оказываемых услуг, площади пункта, количества сотрудников и других критериев. Задать вопросы можно в разделе «Тариф ПВЗ» в кабинете.
  • 20 сентября 2023 года около 60 партнёров пришли в офис компании в Москве и пожаловались на жёсткие и невыгодные тарифы, сообщал Forbes. Участники встречи рассказали изданию о переговорах с представителями компании. Например, им показали, что «новые тарифы позволяют маркетплейсу экономить до 60 млн рублей в месяц, или 720 млн рублей в год».
  • Как рассказали Forbes владельцы ПВЗ, раньше выплаты составляли 5-6% от товарооборота точки. Теперь маркетплейс ввёл дифференциацию по регионам и снизил тариф примерно до 2% — чем больше оборот, тем тариф меньше. По данным документа, с которым ознакомилось издание, владелец нового ПВЗ в Алтайском крае при обороте точки в 1-5 млн рублей может рассчитывать на вознаграждение в 2,01% от оборота. Если оборот вырастет до 14 млн рублей, вознаграждение сокращается до 1,2%. В Бурятии — 2,36% и 1,21% соответственно, в Московской области — 3,33% и 1,73%.
  • В марте 2023 года Wildberries объявил, что введёт тарифы для новых и старых пунктов выдачи заказов.
Фото «Ведомости»

#новость #wildberries

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69 комментариев
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 Framework Юзернеймович

Ставь лайк,если бесят отвратительная фильтрация товаров на WB. На фото фильтрация по материалу кроссовок. И во всех товарах такой бред.

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Dima Tsurkan

Там вообще весь сайт и приложение - вырви глаз, поэтому фильтрация на их фоне выглядит как и весь вайлбериз одним большим куском г…

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Sokol

Всегда сомневаюсь, из чего хочу кроссовки. Полиэстер или полиэстер?

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2 комментария
Иван Серик

А в чём разница?!

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6 комментариев
Александр Мазай

Резинка))

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1 комментарий
Женя Баранов

я вообще не понимаю как там можно норм ориентироваться и еще что-то находить
для меня приложуха вб-хаос

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HELGA

да, согласна, приложение...

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Nobody

А есть фильтрация: хочу паль?

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1 комментарий
Михаил Гаврилов

Разогнать это мошенническую помойку, Бакальчук посадить , активы передать например Озону

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Alexey Shusharin

Хрен редьки не слаще... с Озона тоже нужно спросить и есть за что.

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10 комментариев
Marat Salakhetdinov

Никто ее не посадит, даже после того как разводили продавцов и покупателей

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Дмитрий Полуэктов

Нам в городе не миллионнике, помогало объединение ПВЗ в неформальный профсоюз. Когда тебе все ПВЗ города говорят иди нах, мы не подпишем новые тарифы они отстают с этим вопросом на пару месяцев, ну а потом по новой. Протестировано на ОЗОН и других барыгах.

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Вадимов Вадим
Компания хочет «постепенного снизить объём дотаций»

Да вообще, зачем им платить? Давно пора с них деньги брать начать за причастность к империи великой Бокальчук :)

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1 комментарий
Александр Ненадо

Интересно а про какие дотации в статье говорится? Процент от оборота - это не дотация, это оплата за услуги.

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1 комментарий
Oleg Gorbunov

"чем больше оборот, тем тариф меньше." — вы слишком хорошо работаете, портите наш имидж, мы вас накажем!

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Невероятный Блондин
партнёрских ПВЗ», рентабельность которых «значительно выше собственных пунктов выдачи

Ааа, теперь понятно

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Alex R

Т.е. товарооборот больше, надо нанимать 2, а то и 3 сотрудника. Нести больше рисков за испорченный товар, платить выше аренду, так как место проходное, но получать доход в лучшем случае как ПВЗ в селе Кукуево. Норм в России бизнес кошмарят.

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Александр Мазай

Фраза "кашмарят бизнес" относится к государственным органам, а здесь просто ВБ решило очеркдной раз выжать побольше денех

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fullstackoff

В каком месте ПВЗ это бизнес?

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8 комментариев
qlskid

Ну да, пока меморандума нет

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Митроченков Дмитрий

Это как относится к теме?

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Jhon Oakvale

Звучит как шляпа. С 14кк 1.2% только на аренду и хватит🙄

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Александр Ненадо

Да ты что, это же целых 168 000

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Слегка Придурковатый

Бакальчук хочет больше деняк. ПВЗ должны страдать.

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Александр Ненадо
также объясняет изменения «постепенным снижением объёма дотаций партнёрских ПВЗ», рентабельность которых «значительно выше собственных пунктов выдачи заказов платформы»

Тут есть гуру бизнеса? Мне показалось или ВБ может не учитывать интерес владельцев партнерских ПВЗ. Т.е. условно считает расходы на собственные ПВЗ и считает расходы на партнерские ПВЗ, при этом забывая учесть в этом счете интересы владельцев партнерских ПВЗ.

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Вадим Д.

Как изменились, как изменились... Порезали выплаты и «всего делов». А то ишь какие бизнесмены, на царском вб хотят заработать, у них и свои пункты есть.

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Stas Sokolov

При обороте 1,5 млн. в месяц точка заработает 2% - 30 тыс. руб. Это на ЗП менеджеру. А аренда, а коммунальные, а налоги. Расскажите, где тут бизнес?

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Фоксик

Похоже выпускники экономических курсов добрались до высоких постов.
Часто сталкивался, что у компании громадные обороты и выручка.
А вот с прибылью все плохо.
Но зато такие компании, многие любят

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Максим Ростокин

Короче, можно держать малорентабельный ПВЗ, а дотации просто "распиливать"?)

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Тоже хочу

Чем лучше ты работает, тем хуже для тебя условия. Это так по-русски

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1X

Почему Алтаю процент ниже? Руководстао компании необходимо проверить на предвзятое отношение по национальному признаку.

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Виктор Якунин

Норм так. Открыл прибыльную точку и вб тебе процент понижает, чтобы особо много не заработал на них.

Могу еще идею подкинуть. Можно по условиям договора забирать себе прибыльные пункт выдачи, а взамен них выдать нерентабельные ПВЗ с обязательным сроком отработки на них.

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Bl0ck3d

Кто то этой мусоркой еще пользуется?

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Denis Azarenko

Чем больше работаешь тем меньше зарабатываешь

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ilia

Оборот если растет, то и нагрузка на персонал и ПВЗ растет, что логично было бы при сохранении качества оказания услуг наоборот - поощрять, а WB тупо "все наоборот" делают.

Но при всем это 5-6% с оборота - это в 1,5 раза больше, чем у Озона, вроде

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Indy Pop

Монополия с крышей и сверхдоходами, что хотят, то и делают

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Виктор Якунин

Ещё интересный вопрос. Почему ПВЗ озона практически в каждом доме, иногда даже метров 50-100 между ними, а вот вб уже намного реже встречается.

Про Яндекс вообще молчу.

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Leonid Sobchenko

озон спонсирует открытите пвзшек

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66 комментариев
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