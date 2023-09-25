Ozon запустил сервис для генерации видеообложек к товарам Статьи редакции
Стоимость одной обложки — 300 рублей.
- Продавцам нужно загрузить несколько фотографий товара и выбрать подходящие эффекты, а сервис сам сгенерирует видео, сообщил Ozon.
- Генерация происходит с помощью нескольких моделей на основе машинного обучения. Они определяют положение и границы товара, а также анализируют цветовую палитру — чтобы точнее анализировать фотографии и создавать оптимальные анимации.
- Сделать видеообложку можно в личном кабинете продавца в разделе «Товары и цены — Редактирование медиа в карточке товара». До конца сентября 2023 года инструмент будет доступен всем продавцам.
- Стоимость одной обложки — 300 рублей, можно тестировать разные эффекты и анимации, а платить только за то видео, которое продавец хочет добавить в карточку.
- Ozon разрешил продавцам добавлять видеообложки в карточки товаров в сентябре 2022 года.
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За слайдшоу с эффектом лепестков просят 300 рублей?
Напомнило.
Это он или она?
Там же написано Королева. Если бы был он, то было написано Королев.
ВЕРНИТЕ МНЕ МОЮ МОЛОДОСТЬ
Бл я уж подумал они на AI как то модель товара переваривают, а тут тупо слайдшоу
Так. Хочу рекламу дилдаков видеть анимированную
У нас есть, но боюсь, что админы VC не оценят :D
Как же бесят эти самопроигрывающиеся видеокарточки к товарам. А можно их лучше нафиг отключить, а?
Обычные слайды назвали видиком?
Так бесят эти слайд-шоу, которые за видик выдают... в топку
Они просто склеили картинки с переходами и назвали это видеообложка?
Лицензия на Supa стоит 300р в месяц.
Да. Мало кто знает, но озоновский Продакт выглядит так:
capcut бесплатный
davinci resolve идет бесплатно. Даже для коммерческого использования.
Тому, кто это в Озоне придумал, выписать премию и наградить грамотой или видеообложкой.
Ш - Шляпа.
Так у них и так можно видео вставлять в ленту товара. Зачем мне фото колечка в лепестках, если можно увидеть реально снятое кольцо - не совсем понятно
Видик для тех кому лень листать картинки.. запустил и втыкачешь 10 часов