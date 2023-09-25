Торговля
Евгения Евсеева

Ozon запустил сервис для генерации видеообложек к товарам Статьи редакции

Стоимость одной обложки — 300 рублей.

  • Продавцам нужно загрузить несколько фотографий товара и выбрать подходящие эффекты, а сервис сам сгенерирует видео, сообщил Ozon.
  • Генерация происходит с помощью нескольких моделей на основе машинного обучения. Они определяют положение и границы товара, а также анализируют цветовую палитру — чтобы точнее анализировать фотографии и создавать оптимальные анимации.
  • Сделать видеообложку можно в личном кабинете продавца в разделе «Товары и цены — Редактирование медиа в карточке товара». До конца сентября 2023 года инструмент будет доступен всем продавцам.
  • Стоимость одной обложки — 300 рублей, можно тестировать разные эффекты и анимации, а платить только за то видео, которое продавец хочет добавить в карточку.
Пример анимации 
Пример анимации 
  • Ozon разрешил продавцам добавлять видеообложки в карточки товаров в сентябре 2022 года.

#новость #ozon

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20 комментариев
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 Leonid Manilov

За слайдшоу с эффектом лепестков просят 300 рублей?

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Илья Дёмин

Напомнило.

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Genio Genio

Это он или она?

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Alex b

Там же написано Королева. Если бы был он, то было написано Королев.

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Тарас Перещук

ВЕРНИТЕ МНЕ МОЮ МОЛОДОСТЬ

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Невероятный Блондин
Стоимость одной обложки — 300 рублей.
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Yep Yep

Бл я уж подумал они на AI как то модель товара переваривают, а тут тупо слайдшоу

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Baddy Boy

Так. Хочу рекламу дилдаков видеть анимированную

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Zloy Marketolog

У нас есть, но боюсь, что админы VC не оценят :D

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Valeria Buravina

Как же бесят эти самопроигрывающиеся видеокарточки к товарам. А можно их лучше нафиг отключить, а?

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Тоже хочу

Обычные слайды назвали видиком?

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Харе ваще

Так бесят эти слайд-шоу, которые за видик выдают... в топку

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Виктор Якунин

Они просто склеили картинки с переходами и назвали это видеообложка?

Лицензия на Supa стоит 300р в месяц.

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Вася Пражкин
Они просто склеили картинки с переходами и назвали это видеообложка?

Да. Мало кто знает, но озоновский Продакт выглядит так:

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Артур Маслов

capcut бесплатный

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Александр Ненадо

davinci resolve идет бесплатно. Даже для коммерческого использования.

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Юрист Королёв Дмитрий

Тому, кто это в Озоне придумал, выписать премию и наградить грамотой или видеообложкой.

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Zloy Marketolog

Ш - Шляпа.

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Аникин

Так у них и так можно видео вставлять в ленту товара. Зачем мне фото колечка в лепестках, если можно увидеть реально снятое кольцо - не совсем понятно

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Тоже хочу

Видик для тех кому лень листать картинки.. запустил и втыкачешь 10 часов

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17 комментариев
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