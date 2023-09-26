Маркетплейсы предложили купить у «Почты России» услуги на 33,5 млрд рублей вместо платежа в 0,5% от оборота Статьи редакции
Правительство же пока рассматривает как основной вариант именно платёж от интернет-компаний.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс Маркет» и другие) предложила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы на 33,5 млрд рублей в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо АКИТ председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.
- Президент АКИТ Артём Соколов подтвердил, что ассоциация отправила письмо, в котором в качестве альтернативы «инфраструктурному платежу» в 0,5% с оборота предложила закупать у «Почты России» услуги и сервисы, которые востребованы в интернет-ритейле.
- В них входят, например, использование инфраструктуры на внутреннем рынке, при международных отправлениях и других видах логистики. Также в письме маркетплейсы указали на возможность партнёрства — например, выдачу заказов, приём и возврат средств, примерку и другие услуги в отделениях «Почты России».
- По словам Соколова, «Почта России» предлагает ввести платёж в 0,5% от оборота под «предлогом необходимости содержать убыточные социально значимые почтовые отделения в отдалённых районах», поэтому АКИТ предлагает «цивилизованный рыночный способ решения проблемы».
- Хинштейн сообщил, что обращение АКИТ ещё не получил. Депутат рассказал, что в конце июля 2023 года к нему обратились маркетплейсы с предложением покрыть сумму, которая позволит избежать инфраструктурного платежа. По его словам, с «конкретными предложениями» компании должны прийти в сентябре.
В каком положении «Почта России»
- Согласно консолидированной отчётности, по итогам 2022 года выручка «Почты России» составила 221,2 млрд рублей, совокупный убыток — 30,4 млрд рублей вместо прибыли 2,34 млрд рублей в 2021-м. По итогам первой половины 2023-го выручка выросла до 108,4 млрд рублей (+1,3%), а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд рублей.
- В начале 2023 года у компании сменился гендиректор: на место Максима Акимова пришел Михаил Волков, руководивший до этого «Национальной лотереей». Его назначение эксперты связывали с необходимостью улучшить финансовые показатели «Почты России», указывает РБК.
- 25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растёт «финансовая дыра», на которую «никто не реагирует». Она призвала разработать «правильную финансовую модель существования» для компании и отметила, что если правительство отложит вопрос «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда всё провалится».
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что вопрос финансового состояния «Почты России» вызывает у государства «большую озабоченность», а чтобы сбалансировать экономику компании, нужен постоянный финансовый источник. И есть два варианта — платежи из бюджета через доставку пенсий и пособий либо «инфраструктурный платёж». Причём правительство скорее пойдёт по второму пути.
- В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые отделения в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
- Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.
- Возможный законопроект уже не раз критиковали: против него высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. В августе «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота. В сентябре интернет-ритейлеры предложили и вовсе отказаться от проекта.
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Маркетплейсы - существуют
Почта - дай.
Правительство - 💡
Правительство —
Я так понимаю маркетплейсам предложено сыграть в лотерею, на кону их жопы
Только в России существует понятие добровольно-обязательно.
Этот комментарий сделал мой день 🤣🤣🤣
Почему бизнес должен дыру в госкомпании закрыть финансовую?
Это же тупое перекладывание ответственности
Смешные вопросы в 2023.
Да никто никому ничего не должен, но если не "бизнес", то это будете лично вы и сейчас. Путем нового налога/сбора. "Бизнесу", кстати, тоже лично вы заплатите, но немного отложенно. Путем повышения комиссионных на маркетплейсах.
Гос. почта в любой стране мира - убыточный в принципе институт. Может кому-то и удается, не изучал вопрос. Но в USPS точно швах. Там еще хуже, чем у нас, показатели. Госпочта она не совсем про деньги. Она скорее про гарантированную государственную логистическую инфраструктуру в военное время (при наличии). А "инфраструктурный сбор" - это просто очередной цап-царап. За капремонт хруща платите? Транспортный налог? Ну вот почтовый теперь еще будете )) Все туда, все в "новые территории". Денях нетуть.
мемчик прилагается
Вот это апгрейд. В памяти почта России навсегда останется тем странным местом с очередями и бабушками
А жаль. Много лет как стереотип.
Почта обеспечивает доставку в отдаленные регионы, где содержание отделения не рентабельно, но она обязана это делать, тк связь должна быть везде.
Но такая социальщина должна кем-то оплачиваться
Так может не надо нагружать дальние отделения тушенкой и прочей ерундой не относящейся к почте? Или закупка заведомо непродаваемого товара улучшает финансовые показатели отдаленного отделения? Вот как сделал озон, организовал ПВЗ «на дому» т.е. кто-то в деревне, может в своем доме выдавать товары и за это получать комиссию, может и почте по такому пути пойти, задумка хорошая, домашний ПВЗ, а из райцентра машина раз в неделю
Почта: покупайте за 30 лярдов т 0,5% от оборота.
Почта — зона «справедливых» трудностей.
Делитес
Да там от почты России одно название осталось
Почту России ничего не спасет, пока не начнутся посадки топ менеджеров.
вы думаете это поможет?)) вы наивный человек
Есть простое решение.
Начать продавать алкоголь на почте.
В свое время это бы "спасло" крупнейшего ретейлера книг (колбаса и водка форево).
Щас бы были крупной продуктовой сеткой.
И марихуану
Почта не эффективна! Единственный плюс ее существования, это дополнительная конкуренция в отрасли! Но, как и почти все государственное, неправильно управляется! Случайные люди, нет стратегии, сервис (стало лучше, но!)
Предлагаю всем скинуться и выкупить Почту России, чтоб наладить её работу 😂
Почту надо от менеджмента спасти. Не хило они там присосались.
Правильно я понял что задача Правительство, чтобы неэффективное и отсталое предприеятие Почта России все же как-то кормилось за чужой счет?
Самое интересное что по итогу эти 0.5, которые будут отжаты у маркетплейсов, отразятся на продавцах этих маркетплесов, в размере как минимум 0.7 (нужно хеджировать риски), а продавцы отразят на покупателях, как минимум 1%, по итогу заплатит конечный покупатель.
Всегда платит конечный покупатель! Думаю, получится конфуз, если сказать всем гражданам, что им нужно скинуться и поддержать почту (конечно на ежемесячной подписочной основе).
ну Почта России жару дает конечно
С какой стороны не посмотреть - почта ухи объелась. Если есть договор о поставках продукции с инет магазинов - то по ним и так взымают плату с покупателя. С чего больше платить? С того что нажраться не могут и эффективно выстроить управление? А если почте ничего не платят и она не оказывает услуг маркетплейсам вроде озона, она опять ухи объелась, тут то с чего им платить?
Не от прибыли, не от выручки, а от оборота))как выйти на прибыль особо не парясь)
Неудивительно, это всегда было странное место
Ебала жаба гадюку.
Там в проекте ещё такое есть:Если интернет-продавец не внесет компании инфраструктурный платеж или сделает это в неполном объеме, то он должен будет заплатить пени, выплатить административный штраф, а Роскомнадзор — ограничить доступ к его сайту, цитирует ФАС предложение «Почты России»
Мде. Ощущение, что от многоступенчатых наказаний для продавца руководство почты каждый раз будет получать эйфорию. Что за странная практика "если обижаться, так по полной"?
Так это, как я понял, будет выгоднее для почты России?
убыток у почты...
приходишь получать посылку: талоны не работают, стоишь в одной долгой очереди с пенсионерами, которые оплачивают жкх.
И им даже в голову не придет разослать опрос, почему я перестал пользоваться их услугами?
Какая тупость… отдали бы почту под управление озону, и вписали бы в существующую инфраструктуру со всей их автоматизацией. Доходность через 2-3 года :)
Зачем маркетплейсам столько гречки и лотерейных билетов?
А ловко они это придумали, смекалочка
Социально значимые почтовые отделения это какие?