Торговля
Таня Боброва

Регулятор в США подал в суд на Amazon — компанию обвинили в «монопольной власти» и подавлении конкуренции Статьи редакции

Это уже четвёртый его иск к маркетплейсу в 2023 году.

  • Федеральная торговая комиссия США (FTC) и 17 штатов обвинили онлайн-ритейлера в «монопольной власти», которая одновременно завышает цены, снижает качество услуг для покупателей и подавляет конкуренцию. Об этом пишут CNBC и Bloomberg.
  • В частности, по данным истцов, Amazon незаконно принуждает продавцов маркетплейса использовать его логистические и другие услуги в обмен на «видное размещение» и наказывает тех, кто предлагает более низкие цены на конкурирующих сайтах.
  • Как утверждает FTC, у продавцов «нет другого выбора, кроме как зависеть от Amazon, чтобы оставаться в бизнесе». Такая тактика, в свою очередь, ухудшила качество сервиса, наводнив поиск рекламой, которая предлагает покупателям более дорогие и менее актуальные товары.
  • В Amazon заявили, что работа компании помогла «стимулировать конкуренцию и инновации во всей отрасли, привела к увеличению выбора, снижению цен и более быстрой доставки товаров для пользователей маркетплейса, а также расширению возможностей для бизнеса».
  • На фоне новости акции Amazon на Nasdaq упали на 3,6% и на 21:13 мск стоят около $126,5 за штуку.
  • Как отмечает Bloomberg, это уже четвёртый иск FTC к Amazon, поданный в 2023 году. В июне, например, комиссия заявила, что компания «осознанно вынуждала миллионы клиентов» подписываться на свой платный сервис Prime и затрудняла отписку.
Источник: Amazon

#новость #amazon

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28 комментариев
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 under construction

Амазон как и любая транснациональная компания это раковая опухль в торговле.

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Андрей Шевчук

Проблема не в транснациональности, проблема в монополии.

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Fred Han

Почему?

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under construction

потому что в итоге пожирает организм который ее порадил

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Капитан Эчпочмак

Да Безос вроде бодрячком. Правда облысел

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К М

Химию от Амазон сделал вот и облысел))

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Капитан Эчпочмак

Лекс Лютер начинал так же

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Leo Uvarov

https://www.youtube.com/watch?v=lI5w2QwdYik&ab_channel=LordVader

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Пётр Петров

А какой организм ее породил?

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К М

Джеф Безос же

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К М

Спасибо за ваше мнение, звоните еще

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новый участник

В конце концов, Amazon — коммерческая организация. Те, кто не может конкурировать, должны быть оставлены позади.
Им нужно научиться улучшать качество обслуживания, а не жаловаться. (Они не действовали бы иначе, если бы у них была такая же возможность)

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Кирилл Садовой

Не всё так просто.

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новый участник

В капиталистической системе все очень просто.

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Кирилл Садовой

Нет

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ИноПост

Тогда бы не создавались Антимонопольные организации.

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Михаил Барабаш

поэтому там такое количество регуляторов

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ИноПост

Черному по белому написали:

подавляет конкуренцию
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Future Prophecies

Конкурировали так крепко, что стали монополией и перестали платить людям, что внизу
Злоупотребляют положением на рынке, как и любая столь огромная рыба

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Mike V. Gorbunov

Полностью с вами согласен. Нужно разделить Амазон на 10 одинаковых компаний, поставить директорами 10 разных человек, которые друг друга ненавидят. Вот тогда у нас будет конкуренция в равных условиях.

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Михаил Барабаш

Именно по этой причине нельзя передавать власть от государств транснациональным корпорациям.

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Винсент Вега

А так можно было? Интересно у а нас такое возможно в отношении маркетплейсов? а то теперь нельзя же будет писать что у них там в америках амазон, монополия и вот это всё. Хотя у нас вон законы о рекламе принимают которые больше мелкого бизнеса выкашивают чем маркетплейсы.

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Future Prophecies

А их водители уже перестали мочиться в бутылки или ещё нет?

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Baddy Boy

Это вы про Яндекс курьеров, не путайте

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Future Prophecies

Да,точно, в Америке дела другие и трудовые договоры там беспринципно соблюдаются, что-то я попутал, извиняюсь

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Дмитрий

Уважай мою власть😁

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Alex Vi

Неужели регулятор это заметил. До этого видимо бабло заслоняло глаза

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Вадим Д.

Вот это да, как же регулятор сообразил?!

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