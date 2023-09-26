Регулятор в США подал в суд на Amazon — компанию обвинили в «монопольной власти» и подавлении конкуренции Статьи редакции
Это уже четвёртый его иск к маркетплейсу в 2023 году.
- Федеральная торговая комиссия США (FTC) и 17 штатов обвинили онлайн-ритейлера в «монопольной власти», которая одновременно завышает цены, снижает качество услуг для покупателей и подавляет конкуренцию. Об этом пишут CNBC и Bloomberg.
- В частности, по данным истцов, Amazon незаконно принуждает продавцов маркетплейса использовать его логистические и другие услуги в обмен на «видное размещение» и наказывает тех, кто предлагает более низкие цены на конкурирующих сайтах.
- Как утверждает FTC, у продавцов «нет другого выбора, кроме как зависеть от Amazon, чтобы оставаться в бизнесе». Такая тактика, в свою очередь, ухудшила качество сервиса, наводнив поиск рекламой, которая предлагает покупателям более дорогие и менее актуальные товары.
- В Amazon заявили, что работа компании помогла «стимулировать конкуренцию и инновации во всей отрасли, привела к увеличению выбора, снижению цен и более быстрой доставки товаров для пользователей маркетплейса, а также расширению возможностей для бизнеса».
- На фоне новости акции Amazon на Nasdaq упали на 3,6% и на 21:13 мск стоят около $126,5 за штуку.
- Как отмечает Bloomberg, это уже четвёртый иск FTC к Amazon, поданный в 2023 году. В июне, например, комиссия заявила, что компания «осознанно вынуждала миллионы клиентов» подписываться на свой платный сервис Prime и затрудняла отписку.
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Амазон как и любая транснациональная компания это раковая опухль в торговле.
Проблема не в транснациональности, проблема в монополии.
Почему?
потому что в итоге пожирает организм который ее порадил
Да Безос вроде бодрячком. Правда облысел
Химию от Амазон сделал вот и облысел))
Лекс Лютер начинал так же
https://www.youtube.com/watch?v=lI5w2QwdYik&ab_channel=LordVader
А какой организм ее породил?
Джеф Безос же
Спасибо за ваше мнение, звоните еще
В конце концов, Amazon — коммерческая организация. Те, кто не может конкурировать, должны быть оставлены позади.
Им нужно научиться улучшать качество обслуживания, а не жаловаться. (Они не действовали бы иначе, если бы у них была такая же возможность)
Не всё так просто.
В капиталистической системе все очень просто.
Нет
Тогда бы не создавались Антимонопольные организации.
поэтому там такое количество регуляторов
Черному по белому написали:подавляет конкуренцию
Конкурировали так крепко, что стали монополией и перестали платить людям, что внизу
Злоупотребляют положением на рынке, как и любая столь огромная рыба
Полностью с вами согласен. Нужно разделить Амазон на 10 одинаковых компаний, поставить директорами 10 разных человек, которые друг друга ненавидят. Вот тогда у нас будет конкуренция в равных условиях.
Именно по этой причине нельзя передавать власть от государств транснациональным корпорациям.
А так можно было? Интересно у а нас такое возможно в отношении маркетплейсов? а то теперь нельзя же будет писать что у них там в америках амазон, монополия и вот это всё. Хотя у нас вон законы о рекламе принимают которые больше мелкого бизнеса выкашивают чем маркетплейсы.
А их водители уже перестали мочиться в бутылки или ещё нет?
Это вы про Яндекс курьеров, не путайте
Да,точно, в Америке дела другие и трудовые договоры там беспринципно соблюдаются, что-то я попутал, извиняюсь
Уважай мою власть😁
Неужели регулятор это заметил. До этого видимо бабло заслоняло глаза
Вот это да, как же регулятор сообразил?!