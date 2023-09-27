Торговля
Полина Лааксо

Ozon запустил продажу автомобилей в Москве и Подмосковье — стоимостью от 2,2 млн рублей Статьи редакции

Пока в каталоге только машины китайского бренда Chery.

  • О запуске представитель Ozon рассказал «Ведомостям». Редактор vc.ru убедился, что раздел уже доступен на сайте. Первым партнёром стал дилер Chery «Деливери кар» — на нём лежат все обязательства по гарантиям и сервисному обслуживанию. В будущем компания планирует сотрудничать и с другими продавцами.
  • Каталог на момент публикации содержит 27 позиций — это разные модели Chery по цене от 2,2 млн рублей до 4,7 млн рублей без учёта скидок. Пока купить их можно только в Москве и Подмосковье. При заказе 27 сентября машины обещают привезти к 1 октября.
  • Ozon пытался продавать машины ещё в 2020 году, но тогда разрешал только бронировать товар, а оплачивать его нужно было у дилера в салоне. Теперь сделать это можно на самом маркетплейсе. Выдавать кредиты платформа не планирует.
  • Машину доставят клиенту вместе с документами — это договор купли-продажи, акт приёма-передачи, электронный паспорт транспортного средства и копия доверенности на право подписи. После этого водитель должен будет обратиться в ГИБДД, чтобы автомобиль поставили на учёт.
  • Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают перспективы Ozon неоднозначными. По словам главы ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина, в онлайне покупатель не сможет задать вопросы по техническим характеристикам, а значит, качество обслуживания будет ниже.
  • Если на маркетплейсе будут предлагать автомобили только в базовой комплектации, да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом, считает партнёр Cross Insights Борис Овчинников.

#новость #ozon #автомобили

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148 комментариев
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 Слегка Придурковатый

За такую цену на китайский хлам на дом должны весь отдел ГИБДД доставить для постановки на учёт.

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Александр Озерцов

Вы просто застряли в 2013.

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4 комментария
Полина Лааксо
Автор

вижу это так

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Стерлядка Вяленая

китайский хлам? По сравнению с современными китайцами, современные хендаи, рено, ниссаны и прочее - просто проблемные пережитки прошлого. Иномарки уже лет 10 как не торт. А китайцы реально стараются.

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GARKYWA

Интересное решение, но кажется бессмысленное

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Konstantin

Более бессмысленной процедуры, чем покупка у дилера, ещё поискать надо. Имеет смысл только ради тест-драйва и отчасти - трейд-ина. Это - всяко не хуже.

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4 комментария
Алмаз

Тесла, которая доставляет машины к дому поспорили бы со спорностью решения

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Станислав Киселев

Почему бессмысленное? Я бы сейчас с удовольствием купил автомобиль таким образом. Правда еще нужно как-то решить юридический вопрос, чтобы приехал автомобиль сразу поставленный на учет. Я не знаю, как вам, а меня лично очень сильно морочит езда к дилерам. Куча времени просто в никуда улетает. И смысла в этом особо не вижу. Покупка автомобиля - это 2-3 поездки к дилеру. Мне на ТО то ездить надоедает, но там хоть причина есть, а тут вообще не понятно на кой хрен, еще и несколько раз подряд. Имхо - схема покупки автомобиля с доставкой на дом - максимально правильная.

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10 комментариев
Юрий Кузьмин

Это вам кажется или для вас бессмысленно, а другие страны уже несколько лет так делают😉

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Марина Крылова

Будем ждать первой покупки, а там уже будет видно. Одно точно понятно — люди явно не предпочтут покупку машины на озоне

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6 комментариев
Black7

У дилеров не купить по рекомедованному прайсу, а тут можно (возможно)

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Сергей Фадеев

Молодцы, давно пора, если цены будут как на сайтах автопроиводителей - вообще отлично. Потому что у дилеров накрутки частенько в 20% цены машины - сеточка радиатора или помощь на дороге за 200.000 рублей - легко! А без них не продадут. Там чисто картель.

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Аглалия Фурс

А бизнес должен работать за спасибо даром?

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2 комментария
Framework Юзернеймович

Так и эти тоже от дилера продают) накрутка включена

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2 комментария
Петя Вася

Хотите ниже берите тут https://russian.alibaba.com/product-detail/CHERY-Jetour-X70-plus-luxury-car-1600403245757.html

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Вадим Д.
Пока в каталоге только машины китайского бренда Chery

Потом подтянутся и остальные китайские бренды, Москвич и прочая.

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дед Мазай и муравьеды

Автосалоны прикажут долго жить? Press F

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5 комментариев
Элвис Пресли,поэт-песенник

300К(10000$) новый упакованный Hyundai Accent был, 2010 год. Считайте насколько сейчас вас объягоривают. Летает до сих пор, только аккум меняй...

P.s.: и не надо про зарплаты! было 20К, стало 35К по стране в среднем.

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Иван Иванов

Где вы доллар по 3 рубля покупали в 2010 году?

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3 комментария
Олег Самойлов
P.s.: и не надо про зарплаты!

У меня в 2010 была 10к, в 2023 170к

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16 комментариев
Док

Так в среднем население и не должно ездить на Hyundai Accent. Это в совке АвтоВаз в каждый дом был. А сейчас на сколько заработал, на столько и ездишь. Кто то только и на ОТ зарабатывает, так что свой коммунизьм оставьте в 91ом.

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7 комментариев
M S

в 2007 брал Шевроле Лачетти на фуле. 320 тыс. стоил))) А зп тогда была 120 000 +

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Protein Wars

по ozon карте скидка есть?

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Вадя Кулаков

Видимо, нет)

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Dmitry
Если на маркетплейсе будут предлагать автомобили только в базовой комплектации, да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом

Ну да, куда же мы без ебучих ковриков за 100к и выше. А вот с автокредитами надо что-то делать, насколько я знаю, Озон банк такую услугу пока не предоставляет.

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Dima Alexeev

С автокредитами в том виде, в каком они сейчас, точно надо что-то делать. Заплатить 5-10% от тела кредита за обязательные страховки и прочие опции - это перебор.

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EXIF

Стоит понимать, что китайцы (как Японцы) на экспорт ≠ CDM (JDM). Ввозят реальное 💩-ще. К слову, знакомой на работе заменили европейцев на HAVAL, мы конечно ужасались при осмотре, сборка просто адовая, повсюду неравномерные зазоры, дешёвая обшивка и прочие радости. И это за 2млн... Авторынок России R.I.P.💐

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Шпиль Солсбери

Японцы понастроили своих заводов по всему миру для внутренних рынков не теряя в качестве. Например Тойоты и Хонды американской сборки вполне себе годные автомобили, там их любят.

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2 комментария
Spoilerok

"...в онлайне покупатель не сможет задать вопросы по техническим характеристикам, а значит, качество обслуживания будет ниже."
Серьёзно? Вот оказывается для чего салоны необходимы. Для впаривания технических характеристик. А я то все время только скидку отжимал.😎

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Алексей Романов

статью как-будто писал диллер)) улыбнуло "да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом"
По-моему это будет как раз конкурентное преимущество купить без допов и наценок.
А характеристики можно легко самому узнать и посмотреть несколько обзоров на автомобиль. Тест-драйва может только не хватает, но его можно бесплатно сделать в любом дилерском центре предварительно

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Alexander

Тест драйв ещё очень удобно делать в каршеринге.

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Айрат Галиуллин

Мне курьером за час, пожалуйста!

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Baddy Boy

Озон экспресс. Азиат водитель лично привезет машину в удобное для вас время и место.
Но я хочу увидеть лица владельцев точек выдачи) когда эти машины будут стоять около точки и потом уедут через 7 дней обратно)

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Режиссер Максим

А что если там платный отказ)

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1 комментарий
Вадя Кулаков

А как происходит оплата то?

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Режиссер Максим

Наличкой курьеру)

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Харе ваще

через сколько дней вернуть можно, если не понравилась?

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Alexander Burtsev

Во времена когда авто из роскоши стало утилитарной вещью (каршеринги) - вполне себе годное решение. Меня очень сильно напрягают продавцы в салоне с доп.опциями. Ведь знаешь, что наебывают, но отказаться очень сложно. Да и еще и оформление потом полдня занимает.

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Vitaly Ya

KP. RU: Россияне почти перестали покупать новые автомобили, только 3% жителей страны планируют купить новую машину в ближайшее время.

4% хотят приобрести подержанную машину, 1% рассчитывают получить транспортное средство в подарок.

Не роскошь ага

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1 комментарий
Элвис Пресли,поэт-песенник

Китайские машины хлам, тесты не проходят. Любой поворот и ты в кювете. Радуйтесь, конформисты. Такая на селе жизнь пойдет, зашатаетесь, а надЫ будет, и с нежных IT-оборон-попок бронь снимут, коль мясца не будет хватать. Да и зачем вам авто, когда дороги Родины надо защищать?

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Дмитрий

EURO NCAP. Не благодари.

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1 комментарий
Дмитрий

Чери Тигго сюда везут по ценам Теслы. Тигго в Китае это как Ока в России, т.е. это даже не эконом, это распродажа в фикспрайсе.

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Kiss1nger

А куда людям деваться? Режим все заводы убил западных компаний. Теперь от безысходности люди будут хавать что дадут. А китайцы только рады за оверпрайс свой хлам сюда толкать.

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5 комментариев
Док

Так вы же не создали свой завод, не выпускаете нам наши "Теслы". Приходится китайцам переплачивать.

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Robber

Начало положено. Если таким образом со временем продавят ушлых дилеров, только в плюс конечному потребителю. Вопрос ток про гарантию открыт.

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Александр Ненадо

Начало будет положено когда машина пересекая границу не будет делать в цене x2.

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2 комментария
Энтони Лавджой

У меня нет столько денег.

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Сергей Фадеев

скоро и б.у. будут продавать...

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дед Мазай и муравьеды

Держи в курсе 😂

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HankyHanky

15 минут и Cherry Tiggo Pro 7 уже тут

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Слегка Придурковатый

Камент как будто не про авто, а про айфоны, лол.

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1 комментарий
Режиссер Максим

Любой каприз за ваши деньги

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Alex Shevchenko

А возврат бесплатно?🤔

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brayyyyant

«Если на маркетплейсе будут предлагать автомобили только в базовой комплектации, да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом»

Ахахахаха, когда рыночек а%уевших автосалонов норовит просесть)
Трейд-ин - 30% от машины предлагают
Кредит - появляется 300000 разных дополнительных опций, без которых «договор не будет одобрен»))

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дед Мазай и муравьеды
только в базовой комплектации

Четыре колеса и руль, остальное DIY

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Igor Zegers

Доставка курьером?

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Вадя Кулаков

Апгрейд с велика до машины

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Andy

И забирать можно будет в пункте выдачи?) 😂

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ihovsky

После примерки

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Kirill Vorobyev

Скоро на Wildberries с платным возвратом, если не понравится или машина повреждена = 1 млн рублей

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Тоже хочу

страна в которой самый простой автомобиль стоит дороже квартиры

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Петров Иванов

Смотря где квартира)))

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Уже и квартиры стоят дороже авто, все по заветам 90-х. А, не помните, родились попозже...

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Алмаз

Китайцы со стоимостью от 2.5 млн (хавал, черри, гили) заняли 3 места из топ 5 в 2023 по пррдажам. Если их покупают, то с деньгами все ок у людей

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Сравним:

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Элвис Пресли,поэт-песенник

1.7-2.2М вместо 4.3М

Так что неважно сколько ты зарабатываешь. Стройматериалы в долларах, квартиры вверх. Тачки в юанях, ещё надо навариться на тебе, буржуйке, получи две цены. Все как в совке с поправкой на отсутствие плановой экономики. Хотел финскую раковину, Афоня? ПлОти.

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1 комментарий
Maksim

не биты не крашены

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Александр Александров

Интересно, а сколько бонусов начислят?!😅

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чувак

Пора курс новый делать.
Зарабатывай с нуля от 100 000 рублей, продавая авто на маркетплейсах.

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Joseph Brodsky -Юрец Батумский

Мне больше нравится на your easy shopping машины от 15 🍋 ))

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Макс Мартин

Интересно, автомобиль можно будет как фен вернуть через полгода без руля и с формулировкой "цвет не подошел"?

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Петя Вася

https://russian.alibaba.com/p-detail/new-1600546843549.html?spm=a2700.details.0.0.54f87c4dY6uFSh

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Дон Дракон

Что-то озон разошелся

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Alexander

Озон молодцы!

Заёрзали классические дилеры, боятся.

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John John

Надеюсь, с озон картой дешевле?😅

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145 комментариев
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