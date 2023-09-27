Ozon запустил продажу автомобилей в Москве и Подмосковье — стоимостью от 2,2 млн рублей Статьи редакции
Пока в каталоге только машины китайского бренда Chery.
- О запуске представитель Ozon рассказал «Ведомостям». Редактор vc.ru убедился, что раздел уже доступен на сайте. Первым партнёром стал дилер Chery «Деливери кар» — на нём лежат все обязательства по гарантиям и сервисному обслуживанию. В будущем компания планирует сотрудничать и с другими продавцами.
- Каталог на момент публикации содержит 27 позиций — это разные модели Chery по цене от 2,2 млн рублей до 4,7 млн рублей без учёта скидок. Пока купить их можно только в Москве и Подмосковье. При заказе 27 сентября машины обещают привезти к 1 октября.
- Ozon пытался продавать машины ещё в 2020 году, но тогда разрешал только бронировать товар, а оплачивать его нужно было у дилера в салоне. Теперь сделать это можно на самом маркетплейсе. Выдавать кредиты платформа не планирует.
- Машину доставят клиенту вместе с документами — это договор купли-продажи, акт приёма-передачи, электронный паспорт транспортного средства и копия доверенности на право подписи. После этого водитель должен будет обратиться в ГИБДД, чтобы автомобиль поставили на учёт.
- Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают перспективы Ozon неоднозначными. По словам главы ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина, в онлайне покупатель не сможет задать вопросы по техническим характеристикам, а значит, качество обслуживания будет ниже.
- Если на маркетплейсе будут предлагать автомобили только в базовой комплектации, да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом, считает партнёр Cross Insights Борис Овчинников.
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За такую цену на китайский хлам на дом должны весь отдел ГИБДД доставить для постановки на учёт.
Вы просто застряли в 2013.
вижу это так
китайский хлам? По сравнению с современными китайцами, современные хендаи, рено, ниссаны и прочее - просто проблемные пережитки прошлого. Иномарки уже лет 10 как не торт. А китайцы реально стараются.
Интересное решение, но кажется бессмысленное
Более бессмысленной процедуры, чем покупка у дилера, ещё поискать надо. Имеет смысл только ради тест-драйва и отчасти - трейд-ина. Это - всяко не хуже.
Тесла, которая доставляет машины к дому поспорили бы со спорностью решения
Почему бессмысленное? Я бы сейчас с удовольствием купил автомобиль таким образом. Правда еще нужно как-то решить юридический вопрос, чтобы приехал автомобиль сразу поставленный на учет. Я не знаю, как вам, а меня лично очень сильно морочит езда к дилерам. Куча времени просто в никуда улетает. И смысла в этом особо не вижу. Покупка автомобиля - это 2-3 поездки к дилеру. Мне на ТО то ездить надоедает, но там хоть причина есть, а тут вообще не понятно на кой хрен, еще и несколько раз подряд. Имхо - схема покупки автомобиля с доставкой на дом - максимально правильная.
Это вам кажется или для вас бессмысленно, а другие страны уже несколько лет так делают😉
Будем ждать первой покупки, а там уже будет видно. Одно точно понятно — люди явно не предпочтут покупку машины на озоне
У дилеров не купить по рекомедованному прайсу, а тут можно (возможно)
Молодцы, давно пора, если цены будут как на сайтах автопроиводителей - вообще отлично. Потому что у дилеров накрутки частенько в 20% цены машины - сеточка радиатора или помощь на дороге за 200.000 рублей - легко! А без них не продадут. Там чисто картель.
А бизнес должен работать за спасибо даром?
Так и эти тоже от дилера продают) накрутка включена
Хотите ниже берите тут https://russian.alibaba.com/product-detail/CHERY-Jetour-X70-plus-luxury-car-1600403245757.html
Потом подтянутся и остальные китайские бренды, Москвич и прочая.
Автосалоны прикажут долго жить? Press F
300К(10000$) новый упакованный Hyundai Accent был, 2010 год. Считайте насколько сейчас вас объягоривают. Летает до сих пор, только аккум меняй...
P.s.: и не надо про зарплаты! было 20К, стало 35К по стране в среднем.
Где вы доллар по 3 рубля покупали в 2010 году?
У меня в 2010 была 10к, в 2023 170к
Так в среднем население и не должно ездить на Hyundai Accent. Это в совке АвтоВаз в каждый дом был. А сейчас на сколько заработал, на столько и ездишь. Кто то только и на ОТ зарабатывает, так что свой коммунизьм оставьте в 91ом.
в 2007 брал Шевроле Лачетти на фуле. 320 тыс. стоил))) А зп тогда была 120 000 +
по ozon карте скидка есть?
Видимо, нет)
Ну да, куда же мы без ебучих ковриков за 100к и выше. А вот с автокредитами надо что-то делать, насколько я знаю, Озон банк такую услугу пока не предоставляет.
С автокредитами в том виде, в каком они сейчас, точно надо что-то делать. Заплатить 5-10% от тела кредита за обязательные страховки и прочие опции - это перебор.
Стоит понимать, что китайцы (как Японцы) на экспорт ≠ CDM (JDM). Ввозят реальное 💩-ще. К слову, знакомой на работе заменили европейцев на HAVAL, мы конечно ужасались при осмотре, сборка просто адовая, повсюду неравномерные зазоры, дешёвая обшивка и прочие радости. И это за 2млн... Авторынок России R.I.P.💐
Японцы понастроили своих заводов по всему миру для внутренних рынков не теряя в качестве. Например Тойоты и Хонды американской сборки вполне себе годные автомобили, там их любят.
"...в онлайне покупатель не сможет задать вопросы по техническим характеристикам, а значит, качество обслуживания будет ниже."
Серьёзно? Вот оказывается для чего салоны необходимы. Для впаривания технических характеристик. А я то все время только скидку отжимал.😎
статью как-будто писал диллер)) улыбнуло "да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом"
По-моему это будет как раз конкурентное преимущество купить без допов и наценок.
А характеристики можно легко самому узнать и посмотреть несколько обзоров на автомобиль. Тест-драйва может только не хватает, но его можно бесплатно сделать в любом дилерском центре предварительно
Тест драйв ещё очень удобно делать в каршеринге.
Мне курьером за час, пожалуйста!
Озон экспресс. Азиат водитель лично привезет машину в удобное для вас время и место.
Но я хочу увидеть лица владельцев точек выдачи) когда эти машины будут стоять около точки и потом уедут через 7 дней обратно)
А что если там платный отказ)
А как происходит оплата то?
Наличкой курьеру)
через сколько дней вернуть можно, если не понравилась?
Во времена когда авто из роскоши стало утилитарной вещью (каршеринги) - вполне себе годное решение. Меня очень сильно напрягают продавцы в салоне с доп.опциями. Ведь знаешь, что наебывают, но отказаться очень сложно. Да и еще и оформление потом полдня занимает.
KP. RU: Россияне почти перестали покупать новые автомобили, только 3% жителей страны планируют купить новую машину в ближайшее время.
4% хотят приобрести подержанную машину, 1% рассчитывают получить транспортное средство в подарок.
Не роскошь ага
Китайские машины хлам, тесты не проходят. Любой поворот и ты в кювете. Радуйтесь, конформисты. Такая на селе жизнь пойдет, зашатаетесь, а надЫ будет, и с нежных IT-оборон-попок бронь снимут, коль мясца не будет хватать. Да и зачем вам авто, когда дороги Родины надо защищать?
EURO NCAP. Не благодари.
Чери Тигго сюда везут по ценам Теслы. Тигго в Китае это как Ока в России, т.е. это даже не эконом, это распродажа в фикспрайсе.
А куда людям деваться? Режим все заводы убил западных компаний. Теперь от безысходности люди будут хавать что дадут. А китайцы только рады за оверпрайс свой хлам сюда толкать.
Так вы же не создали свой завод, не выпускаете нам наши "Теслы". Приходится китайцам переплачивать.
Начало положено. Если таким образом со временем продавят ушлых дилеров, только в плюс конечному потребителю. Вопрос ток про гарантию открыт.
Начало будет положено когда машина пересекая границу не будет делать в цене x2.
У меня нет столько денег.
скоро и б.у. будут продавать...
Держи в курсе 😂
15 минут и Cherry Tiggo Pro 7 уже тут
Камент как будто не про авто, а про айфоны, лол.
Любой каприз за ваши деньги
А возврат бесплатно?🤔
«Если на маркетплейсе будут предлагать автомобили только в базовой комплектации, да ещё и без кредитных и трейдинговых опций, проект вряд ли будет пользоваться высоким спросом»
Ахахахаха, когда рыночек а%уевших автосалонов норовит просесть)
Трейд-ин - 30% от машины предлагают
Кредит - появляется 300000 разных дополнительных опций, без которых «договор не будет одобрен»))
Четыре колеса и руль, остальное DIY
Доставка курьером?
Апгрейд с велика до машины
И забирать можно будет в пункте выдачи?) 😂
После примерки
Скоро на Wildberries с платным возвратом, если не понравится или машина повреждена = 1 млн рублей
страна в которой самый простой автомобиль стоит дороже квартиры
Смотря где квартира)))
Уже и квартиры стоят дороже авто, все по заветам 90-х. А, не помните, родились попозже...
Китайцы со стоимостью от 2.5 млн (хавал, черри, гили) заняли 3 места из топ 5 в 2023 по пррдажам. Если их покупают, то с деньгами все ок у людей
Сравним:
1.7-2.2М вместо 4.3М
Так что неважно сколько ты зарабатываешь. Стройматериалы в долларах, квартиры вверх. Тачки в юанях, ещё надо навариться на тебе, буржуйке, получи две цены. Все как в совке с поправкой на отсутствие плановой экономики. Хотел финскую раковину, Афоня? ПлОти.
не биты не крашены
Интересно, а сколько бонусов начислят?!😅
Пора курс новый делать.
Зарабатывай с нуля от 100 000 рублей, продавая авто на маркетплейсах.
Мне больше нравится на your easy shopping машины от 15 🍋 ))
Интересно, автомобиль можно будет как фен вернуть через полгода без руля и с формулировкой "цвет не подошел"?
https://russian.alibaba.com/p-detail/new-1600546843549.html?spm=a2700.details.0.0.54f87c4dY6uFSh
Что-то озон разошелся
Озон молодцы!
Заёрзали классические дилеры, боятся.
Надеюсь, с озон картой дешевле?😅