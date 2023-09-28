Торговля
Полина Лааксо

Ozon откроет пункт выдачи заказов в московском Домодедове — в России это первый ПВЗ в аэропорту Статьи редакции

Он заработает с 5 октября 2023 года.

  • Пункт выдачи Ozon расположится на цокольном этаже пассажирского терминала №1 — между входными группами №3 и №4, рядом с камерой хранения, рассказала компания. ПВЗ площадью 20 м² будет оборудован двумя примерочными.
  • Забрать заказ смогут не только пассажиры, но и сопровождающие, так как пункт будет работать в свободной зоне. Управлять точкой будет Zont Hotel Group — она оказывает в аэропорту гостиничные услуги. В будущем маркетплейс планирует развивать сеть ПВЗ в воздушных портах страны по франшизе.
  • За доставку отвечает сам Ozon, её сроки будут соответствовать среднему сроку поставок по Москве.
Источник: «РИА Новости»

#новость #ozon

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124 комментария
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 Анастасия Мартынова

А что, очень удобно

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Чиф Никиф

Да, заказал перед вылетом что-то, приехал — забрал

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3 комментария
Alex

Удобно, если будут строго в срок доставлять.

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9 комментариев
Анастасия Андреева

Насколько я поняла, этот ПВЗ для сотрудников аэропорта? Или зачем они нужны

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Вадим Д.

Это для ЧСВ озона: во какие мы, самые первые в аэропорт проникли.

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4 комментария
Alex R

Это чтоб вывозить наркотики без досмотра. Например заказывают на озон какого-нибудь плюшевого медведя набитого кокаином, получают внутри аэропорта и везут в другой город.

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2 комментария
Мимо проходивший

Для релокантов жи

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1 комментарий
Fred Han

Если у человека не все помещается в багаж, он отправляет доставку в свой аэропорт и по прилёту забирает свои манатки.

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6 комментариев
ИноПост

Абсолютно нормальная история, как бы всяким туповатым "вадимам" этого не хотелось. Прилетаешь из тур-поездки, или из командировки, или просто из другой страны, заранее заказываешь что-то в аэропорт и по дороге домой забираешь. Удобно.

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Labeling

Ну да действительно, возвращаешься такой из поездки и что-то вещей мало, думаешь - давай ещё закажу что-нибудь, чтобы жизнь медом не казалась. В ПВЗ около дома заказывать не очень интересно, слишком легко. Особенно круто будет если ещё товар с задержкой доставят, можно будет ещё раз разок в аэропорт метнуться.

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7 комментариев
Ульяна Бель

из какой еще другой страны из индии что ли с кучей инфекции - спасибо - ходите пешком

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Eli
Прилетаешь из тур-поездки, или из командировки, или просто из другой страны, заранее заказываешь что-то в аэропорт и по дороге домой забираешь. Удобно.

Либо забываешь забрать и такой "Бля, обратно 1,5 часа в аэропорт кбашить 🤦

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Тот самый чел

Можно в случае задержки рейса заказать себе раскладушку?

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Полина Лааксо
Автор

ждем раскладушки, сухие шампуни и влажные салфетки для тела в озон фреш домодедово эдишн

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1 комментарий
Ray Smith

Дрон в аэропорт заказать можно будет?

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Ульяна Бель

да - при получении вас будут ждать

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Виктор Викторович

Лучше

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David Wild

Ozon мошенники

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Almaz Suleymanov

ДомодедовО*

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Marianna Yaksarova

Неа

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Dima Alexeev

еще и во Внукове

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1 комментарий
LKS

А зачем он там нужен?)

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vinniy pogreb

для всех тех, кто выбегал и забыл плавки на отдых

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1 комментарий
Леонид Гнездилов

У нас в России, я заметил, какие-то ведомые люди. В смысле очень бросаются на какую-то тему прям всею страною. А потом, когда надоест, всею страною эту тему обгаживают))

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Ульяна Бель

а что насчет темы мобилизации ?

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Вадим Д.

Всё-то первое в аэропортах России, причём в одном. А не в России всё уже есть, только новостей с гордостью не видно, видимо, рядовые события.

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Серж

Порвало на словах первый,Россия,не выдержала нежная душа, Вадим опустился на колени и начал ...лаять

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Амбассадор Черноголовки

Очень странный мув. Одна аренда там стоит, как самолёт. Кого будут обслуживать-то?

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Roman

Как вариант - заказать еду и нормально поесть перед отлётом.

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10 комментариев
Vlad

Обслуживать персонал который там работает и тех кто там торгует товарами

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дед Мазай и муравьеды

Это типа когда ждешь в зоне посадки, скучаешь, а тут - опа, можно и заказ забрать? А нет, пункт в свободной зоне. То есть - бежишь на регистрацию, потом в туалет, потом на паспортный контроль - и по пути забегаешь в пвз Озона?

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Ульяна Бель

а в туалет то зачем - у вас понос что ли - с поносом вообще в самолет нельзя пускать

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16 комментариев
ИноПост

А что если это больше рассчитано на тех кто прилетает, а не улетает?

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2 комментария
Нейрослав Жепетеев

Во-первых, зачем?
Во-вторых, этих ПВЗ и так как комаров на прудах. Я даже у себя вокруг дома могу насчитать штук пять точно.

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Silver Surfer

Хочу озон в дьютифри —- алко нынче дорого там брать))

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Ульяна Бель

очень удобно - чтобы парашют с собой не таскать получить перед полетом и пачку памперсов на случай если повезет

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Ульяна Бель

приходишь за заказом а вам вручают уведомление о запрете выезда - зачем пограничников зря напрягать - так быстрее и удобнее

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Ульяна Бель

каждый пассажир должен заказать запчасть для самолета - так сказать обеспечить свою безопасность

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Жопэ Депардье

Это типа чтобы потом кто устраиваться будет говорить, что вон мы какая успешная компания - у нас пвз есть даже в аэропорту?

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дед Мазай и муравьеды

В аэропортУ, а не в аэропортЕ.

PS: сорри за духоту, не смог пройти мимо

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2 комментария
Ульяна Бель

а куда летать если европа закрыта - в усть - пиздюйск что ли .
пенсионерам все равно не до полетов - им бы с голода ноги не протянуть

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Энтони Лавджой

Милки вей заказал со скидкой и съел

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Ульяна Бель

а в самолете обосрался)

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4 комментария
Alex
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Андрей Пенфилов

Здорово, прекрасно, но...зачем?

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Ульяна Бель

допустим вы забыли чемодан и тут раз вам его доставили

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Vlad

Это что бы было удобно водичку заказывать, делать накрутку х10 и продавать народу

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Ульяна Бель

а можно заказать доставку потаскух к рейсу чтобы жена ничего не заподозрила ? - мол с кем это ты в командировку . ну как прохоров обычно делал

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дед Мазай и муравьеды

Трищ майор, ваши эротические фантазии доступны только лишь обеспеченным людям, а не региональным военкомам с бородавками на причинном месте.

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4 комментария
Станислав

А как же безопасность. Тут могут и бомбы заказать прямо в аэропорт.

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Ира

Это гениально

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121 комментарий
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