Ozon откроет пункт выдачи заказов в московском Домодедове — в России это первый ПВЗ в аэропорту Статьи редакции
Он заработает с 5 октября 2023 года.
- Пункт выдачи Ozon расположится на цокольном этаже пассажирского терминала №1 — между входными группами №3 и №4, рядом с камерой хранения, рассказала компания. ПВЗ площадью 20 м² будет оборудован двумя примерочными.
- Забрать заказ смогут не только пассажиры, но и сопровождающие, так как пункт будет работать в свободной зоне. Управлять точкой будет Zont Hotel Group — она оказывает в аэропорту гостиничные услуги. В будущем маркетплейс планирует развивать сеть ПВЗ в воздушных портах страны по франшизе.
- За доставку отвечает сам Ozon, её сроки будут соответствовать среднему сроку поставок по Москве.
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А что, очень удобно
Да, заказал перед вылетом что-то, приехал — забрал
Удобно, если будут строго в срок доставлять.
Насколько я поняла, этот ПВЗ для сотрудников аэропорта? Или зачем они нужны
Это для ЧСВ озона: во какие мы, самые первые в аэропорт проникли.
Это чтоб вывозить наркотики без досмотра. Например заказывают на озон какого-нибудь плюшевого медведя набитого кокаином, получают внутри аэропорта и везут в другой город.
Для релокантов жи
Если у человека не все помещается в багаж, он отправляет доставку в свой аэропорт и по прилёту забирает свои манатки.
Абсолютно нормальная история, как бы всяким туповатым "вадимам" этого не хотелось. Прилетаешь из тур-поездки, или из командировки, или просто из другой страны, заранее заказываешь что-то в аэропорт и по дороге домой забираешь. Удобно.
Ну да действительно, возвращаешься такой из поездки и что-то вещей мало, думаешь - давай ещё закажу что-нибудь, чтобы жизнь медом не казалась. В ПВЗ около дома заказывать не очень интересно, слишком легко. Особенно круто будет если ещё товар с задержкой доставят, можно будет ещё раз разок в аэропорт метнуться.
из какой еще другой страны из индии что ли с кучей инфекции - спасибо - ходите пешком
Либо забываешь забрать и такой "Бля, обратно 1,5 часа в аэропорт кбашить 🤦
Можно в случае задержки рейса заказать себе раскладушку?
ждем раскладушки, сухие шампуни и влажные салфетки для тела в озон фреш домодедово эдишн
Дрон в аэропорт заказать можно будет?
да - при получении вас будут ждать
Лучше
Ozon мошенники
ДомодедовО*
Неа
еще и во Внукове
А зачем он там нужен?)
для всех тех, кто выбегал и забыл плавки на отдых
У нас в России, я заметил, какие-то ведомые люди. В смысле очень бросаются на какую-то тему прям всею страною. А потом, когда надоест, всею страною эту тему обгаживают))
а что насчет темы мобилизации ?
Всё-то первое в аэропортах России, причём в одном. А не в России всё уже есть, только новостей с гордостью не видно, видимо, рядовые события.
Порвало на словах первый,Россия,не выдержала нежная душа, Вадим опустился на колени и начал ...лаять
Очень странный мув. Одна аренда там стоит, как самолёт. Кого будут обслуживать-то?
Как вариант - заказать еду и нормально поесть перед отлётом.
Обслуживать персонал который там работает и тех кто там торгует товарами
Это типа когда ждешь в зоне посадки, скучаешь, а тут - опа, можно и заказ забрать? А нет, пункт в свободной зоне. То есть - бежишь на регистрацию, потом в туалет, потом на паспортный контроль - и по пути забегаешь в пвз Озона?
а в туалет то зачем - у вас понос что ли - с поносом вообще в самолет нельзя пускать
А что если это больше рассчитано на тех кто прилетает, а не улетает?
Во-первых, зачем?
Во-вторых, этих ПВЗ и так как комаров на прудах. Я даже у себя вокруг дома могу насчитать штук пять точно.
Хочу озон в дьютифри —- алко нынче дорого там брать))
очень удобно - чтобы парашют с собой не таскать получить перед полетом и пачку памперсов на случай если повезет
приходишь за заказом а вам вручают уведомление о запрете выезда - зачем пограничников зря напрягать - так быстрее и удобнее
каждый пассажир должен заказать запчасть для самолета - так сказать обеспечить свою безопасность
Это типа чтобы потом кто устраиваться будет говорить, что вон мы какая успешная компания - у нас пвз есть даже в аэропорту?
В аэропортУ, а не в аэропортЕ.
PS: сорри за духоту, не смог пройти мимо
а куда летать если европа закрыта - в усть - пиздюйск что ли .
пенсионерам все равно не до полетов - им бы с голода ноги не протянуть
Милки вей заказал со скидкой и съел
а в самолете обосрался)
Здорово, прекрасно, но...зачем?
допустим вы забыли чемодан и тут раз вам его доставили
Это что бы было удобно водичку заказывать, делать накрутку х10 и продавать народу
а можно заказать доставку потаскух к рейсу чтобы жена ничего не заподозрила ? - мол с кем это ты в командировку . ну как прохоров обычно делал
Трищ майор, ваши эротические фантазии доступны только лишь обеспеченным людям, а не региональным военкомам с бородавками на причинном месте.
А как же безопасность. Тут могут и бомбы заказать прямо в аэропорт.
Это гениально