Торговля
Таня Боброва

«Л’Этуаль» открыла свой первый магазин в Казахстане Статьи редакции

В «ближайших» планах запуск ещё нескольких торговых точек.

  • Российская сеть парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» вышла на рынок Казахстана, открыв магазин в ТЦ «Таир» в Караганде, говорится в Telegram-канале компании. Техническое открытие состоялось в середине сентября 2023 года, сообщил торговый центр в соцсетях.
  • Представитель «Л’Этуаль» рассказал Shopper’s, что в «ближайшее время» сеть планирует открыть ещё несколько магазинов в стране — в частности, в торговых центрах ЦУМ и «Апорт» в Алматы и других.
  • О планах «Л’Этуаль» развивать сеть магазинов в том числе в Узбекистане и Казахстане в марте 2023 года рассказывал источник «Ъ» на рынке. По его словам, в Казахстане нет крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с компанией в одном сегменте. При этом в 2022 году в страну вышла сеть «Золотое яблоко», на июнь 2023-го у неё было четыре магазина.
  • Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечал в разговоре с газетой, что развитие в Узбекистане, Казахстане, столицах Грузии, Армении и Киргизии перспективно — из-за растущей экономики и потребительского рынка в этих странах, а также эффекта от эмиграционной волны из России.
  • «Л’Этуаль» основана в 1997 году. В России у сети около 1000 магазинов, говорится на её сайте. В 2022 году компания полностью выкупила сеть магазинов косметики «Подружка» с 287 торговыми точками. Выручка ООО «Алькор и Ко» (управляет «Л’Этуаль») за 2022 год составила 80 млрд рублей, чистая прибыль — 3,6 млрд рублей, следует из данных Rusprofile.

#новость #лэтуаль

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18 комментариев
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 k3rch

Скорее всего выходят в Казахстан, чтобы проще было наладить масштабный параллельный импорт запрещенки (парфюмерии). Таким образом все будут проводить внутри своей сети, а не через левых посредников.

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Дмитрий Зима

Тоже об этом подумал, но вот например магазины ДНС и там и тут оранжевые, а ассортимент совершенно разный, и бренды оттуда в РФ не едут

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Верхнеуральский Родничёк

Едут, например ноутбуков много было из КЗ всегда

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Дмитрий Зима

видимо мало едет. на сайте особо ничего толком в РФ нет из брендовых ноутбуков

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Dima Alexeev

Зачем для этой схемы открывать магазины в Казахстане?
Открываешь юр лицо и возишь на здоровье

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Слегка Придурковатый

Жена говорит, что «Золотое яблоко» пизже. А мне похуй.

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Stas Sokolov

Всегда брал свою воду в РивГоше...шли мимо Летуаля, купил. Потом зашел в РивГош и огорчился. Там моя вода на штукарь дешевле. Поэтому да - Золотое яблоко пизже однозначно!

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Ware Wow
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Евгений В.

А если бы зашел на ry7 или discenter, то вообще бы взял на 4 штукаря дешевле )

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Stas Sokolov

Бесплатно?

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Евгений В.

Ну это смотря что за парфюм 😄

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Stas Sokolov
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Мурад Муртазалиев

А моя после сво пропала везде ( есть на всяких озонах, но к ним доверия ноль, 146% подделку пришлют

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Stas Sokolov

Что за вода?

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Мурад Муртазалиев

Армани цедр (кедр)

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Амбассадор Черноголовки

За это не чокаясь

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новый участник

Узбекистан, Казахстан, Грузия, Армения и Кыргызстан...!!!

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Бубоник

Наконец-то в Летуаль можно будет заезжать на конях.

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15 комментариев
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