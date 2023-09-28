«Л’Этуаль» открыла свой первый магазин в Казахстане Статьи редакции
В «ближайших» планах запуск ещё нескольких торговых точек.
- Российская сеть парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» вышла на рынок Казахстана, открыв магазин в ТЦ «Таир» в Караганде, говорится в Telegram-канале компании. Техническое открытие состоялось в середине сентября 2023 года, сообщил торговый центр в соцсетях.
- Представитель «Л’Этуаль» рассказал Shopper’s, что в «ближайшее время» сеть планирует открыть ещё несколько магазинов в стране — в частности, в торговых центрах ЦУМ и «Апорт» в Алматы и других.
- О планах «Л’Этуаль» развивать сеть магазинов в том числе в Узбекистане и Казахстане в марте 2023 года рассказывал источник «Ъ» на рынке. По его словам, в Казахстане нет крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с компанией в одном сегменте. При этом в 2022 году в страну вышла сеть «Золотое яблоко», на июнь 2023-го у неё было четыре магазина.
- Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечал в разговоре с газетой, что развитие в Узбекистане, Казахстане, столицах Грузии, Армении и Киргизии перспективно — из-за растущей экономики и потребительского рынка в этих странах, а также эффекта от эмиграционной волны из России.
- «Л’Этуаль» основана в 1997 году. В России у сети около 1000 магазинов, говорится на её сайте. В 2022 году компания полностью выкупила сеть магазинов косметики «Подружка» с 287 торговыми точками. Выручка ООО «Алькор и Ко» (управляет «Л’Этуаль») за 2022 год составила 80 млрд рублей, чистая прибыль — 3,6 млрд рублей, следует из данных Rusprofile.
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Скорее всего выходят в Казахстан, чтобы проще было наладить масштабный параллельный импорт запрещенки (парфюмерии). Таким образом все будут проводить внутри своей сети, а не через левых посредников.
Тоже об этом подумал, но вот например магазины ДНС и там и тут оранжевые, а ассортимент совершенно разный, и бренды оттуда в РФ не едут
Едут, например ноутбуков много было из КЗ всегда
видимо мало едет. на сайте особо ничего толком в РФ нет из брендовых ноутбуков
Зачем для этой схемы открывать магазины в Казахстане?
Открываешь юр лицо и возишь на здоровье
Жена говорит, что «Золотое яблоко» пизже. А мне похуй.
Всегда брал свою воду в РивГоше...шли мимо Летуаля, купил. Потом зашел в РивГош и огорчился. Там моя вода на штукарь дешевле. Поэтому да - Золотое яблоко пизже однозначно!
А если бы зашел на ry7 или discenter, то вообще бы взял на 4 штукаря дешевле )
Бесплатно?
Ну это смотря что за парфюм 😄
А моя после сво пропала везде ( есть на всяких озонах, но к ним доверия ноль, 146% подделку пришлют
Что за вода?
Армани цедр (кедр)
За это не чокаясь
Узбекистан, Казахстан, Грузия, Армения и Кыргызстан...!!!
Наконец-то в Летуаль можно будет заезжать на конях.