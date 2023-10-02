Минимальная цена — 5000 рублей. За эту сумму можно получить выгрузку по небольшой подкатегории, например «Двигатель автомобильный». А если смотреть все категории в «Авто/Мотозапчасти», то стоимость будет уже 606 тысяч рублей, поскольку в запчастях больше подкатегорий.

Набор данных будет одинаковый, можно увидеть количество продаж, продавцов и товаров, оборот конкурентов и их доли рынка, доли продаж по любому ценовому сегменту и доли продаж подкатегорий.