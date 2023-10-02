Ozon представил сервис аналитики продаж для внешнего рынка Статьи редакции
Пользователи смогут получить данные напрямую, минуя сторонние аналитические сервисы, говорят в компании.
- Ozon Data формирует отчёты на основе больших данных по более чем 300 тысячам компаний и 200 млн товаров на площадке, сообщил маркетплейс. Сервис тестировали в течение двух месяцев.
- Доступ сможет получить любой бизнес, независимо от того, зарегистрирован он на маркетплейсе или нет. Сервис ориентирован на продавцов Ozon, игроков офлайн- и онлайн-ритейла, производителей, бренды и дистрибьюторов, которые пока не представлены на площадке или не продают напрямую.
- Пользователи смогут получить данные по товарам, подкатегориям, брендам, ценам и продавцам, выбрать период для анализа. В будущем Ozon планирует добавить продажи по регионам.
- Стоимость данных начинается от 5000 рублей и зависит от размера категории, которую выгружают, уточнили в компании.
- Опрошенные Forbes эксперты говорят, что подобная аналитика нужна, чтобы оценить ёмкость ниши или потенциал инвестиций. При этом на рынке есть много систем аналитики, но они дают данные по продажам на маркетплейсах с погрешностями. Для Ozon же запуск собственной платформы — «логичный шаг монетизировать данные напрямую и без посредников».
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606 тысяч рублей? Это сильно
Давно пора самим данными торговать, а то развели индустрию парсеров.
Но ценники недобрые, посмотрел прайс на категории.
БАДы — 780 000 ₽
Пылесосы — 458 000 ₽
Одежда — 4 384 000 ₽
Смартфоны — 1 299 000 ₽
и так далее.
По 5 000 ₽ совсем узкие и мелкие подкатегории.
Наконец-то стали официально торговать данными пользователей. Давно пора.
А то эти все запреты только формируют черный рынок. Сухой закон в 1920 привел к появлению черного рынка алкоголя, крупных преступных группировок и усилению авторитетов вроде Капоне.
Это не торговля данными пользователей. Торговля данными у нас приводит к уголовной ответственности. Это предоставление данных для парсинга возможных ниш для входа. И озон дерёт за них совершенно чудовищные деньги
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Когда?
если смотреть все категории в «Авто/Мотозапчасти», то стоимость будет уже 606 тысяч рублей
И смысл?