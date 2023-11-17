Торговля
Таня Боброва

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России» — РБК Статьи редакции

Почтовый оператор предложил брать с крупных онлайн-ритейлеров платёж в размере 0,5% от квартального оборота весной 2023 года.

  • 16 ноября 2023 года прошло совещание по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России», пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве и собеседника в Минцифры.
  • По словам одного из них, гендиректор почтового оператора Михаил Волков представил «концепцию повышения эффективности деятельности почты», один из элементов которой — «введение сбора с маркетплейсов, который, скорее всего, был бы переложен на покупателей». Премьер-министр России Михаил Мишустин предложение не поддержал, добавил собеседник.
  • «Почта» предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений в мае 2023 года. Компания хотела обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
  • Источник «Интерфакса» говорил, что взамен «Почта» хочет закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», обязанного обеспечить для россиян «равную доступность товаров и их гарантированную доставку» по всей стране.
  • Против идеи выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) и, по данным «Известий», ФАС. Источник РБК рассказывал, что летом 2023-го была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов для «поиска альтернативных вариантов».
  • В итоге АКИТ предожила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы потенциально на 33,5 млрд рублей в 2024 году. В ноябре 2023 года «Центр стратегических разработок» предложил покрывать убытки «Почты» за счёт денег продавцов на маркетплейсах, писали «Ведомости».

#новости #почтароссии #маркетплейсы

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34 комментария
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 Black7

А закон все-равно примут потому что он безумен

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Yep Yep

Убыточный бизнес хотел собрать бабла с прибыльных, но не прокатило

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Александр Озерцов

Почта это вообще не бизнес. Это инфраструктурное предприятие. В целом, оно и не обязано быть прибыльным.

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Степан Беленький

Оно обязано хотя бы условия труда давать нормальные или делать свою работу не то чтобы хорошо, а хотя бы средне. Но увы

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Leo Uvarov

и не обязано быть эффективным?

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Александр Озерцов

Обязано. Но эффективно не значит прибыльно.

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Император Нолимоций

Еще было бы классно, если бы оно могло свои услуги навязывать.

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Freak

А по мнению кого-то обязана, походу

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Вадим Д.

Ура! Весьма отрадно 👍🏻
Вот бы в ФАС тоже принимали обдуманные решения, но куда там.

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Вася Пражкин

Вот бы Мишустин прислушивался к комментариям на VC.

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Андрей

Литерал

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Denis Shaykin (Denchis)

Почта РФ неплохой рекламный плейсмент, но поскольку в управлении различными направлениями внутри компании сидят не совсем толковые управленцы, то компания работает через опу.

Гречка на полках это конечно тот еще номер, но у нас очень много людей сидит за решеткой в стране и это удобно, дабы не таскать тяжелые посылки до отделений, а купить сразу все на месте.

Но пока что Почта РФ - это единственная компания в РФ , которая возит даже в Мордор или на край света. 😎👌👍

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Владислав

На сколько я знаю, там нещадно воруют, воруют так как нигде больше. Управленцев там нет как класс.

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Айрат Галиуллин

Ай Мишустин. Садись, 5 тебе.

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Вадим Д.

А он тут при чём? О_о

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Айрат Галиуллин

Ну как причем. Разве важное, целое одно предложение - «ПМРМХ предложение не поддержал, добавил собеседник» не является поводом поставит пятак-то? Или ты Николя Сарказировал?

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Вадя Кулаков

Мишустин всех переиграл

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passportRadio

Лучше бы функции почты переложили на маркетплейсы или почте стать маркетплейсом.

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Владислав

1 - да, 2 - нет

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Мурад Муртазалиев

Уже

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Donatello Supreme

Разумно

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умный человек
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Mr Black

Вот лишь бы отжать денег,превратили Почту хрен пойми во что,что уже жрачкой торгуют в отделениях,на кого это рассчитано,на зеков им прям там передачки собирать?🤣

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Griby Lenina

— А в пользу правительства?
— А в пользу правительства поддержал.

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Andrey Chuguev

Неужели он не повелся на этот реально безумный заход от почты? Отрадно

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Степан Беленький

Им и от отказа тоже неплохо. Репутацию бедных и несчастных нарабатывают

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Слегка Придурковатый

Громко стукнул кулаком по столу, возмутился и предложение не поддержал. Вот у нас какой премьер-министр справедливый. Премьер-министрище!

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Leo Uvarov

в президенты его!

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Император Нолимоций

Будет как Маленков на пленуме ЦК после XIX съезда за спиной у Сталина бледнеть и руками махать, чтоб ни в коем случае отставку не принимали.

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Кусок Идиотизма

ребзя, у меня все плохо - зарплата мизер, я в убытках. давайте вы мне все по 0,5% от квартальной зп подкинете пжпжпжпжпжпж
от вас не убудет, а покрою убытки и стану прибыльным активом!

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Владислав

.. и станешь таскать наши вещи и кофе)

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Владислав

Мало занесли

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Eduard

Не совсем понятна ситуация. При чем тут почта и маркетплейсы? И почему они должны платить почте, которая там сбоку-припёку оказалась? Или я что-то неправильно понял?
Ведь если закон одобрят, то это снова ляжет допом на плечи продавцов на маркетплейсах. И так платим обработку, доставку, комиссию, оплату эквайринга, возвраты, рекламу. Ещё и епты почту…
Благо пока здравый разум восторжествовал

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КшиштOFF

Пусть маркетплейсы платят дорожникам, по дорогам машины доставки ездят. А вот причем тут почта, вопрос из вопросов...

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31 комментарий
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