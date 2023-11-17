Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России» — РБК Статьи редакции
Почтовый оператор предложил брать с крупных онлайн-ритейлеров платёж в размере 0,5% от квартального оборота весной 2023 года.
- 16 ноября 2023 года прошло совещание по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России», пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве и собеседника в Минцифры.
- По словам одного из них, гендиректор почтового оператора Михаил Волков представил «концепцию повышения эффективности деятельности почты», один из элементов которой — «введение сбора с маркетплейсов, который, скорее всего, был бы переложен на покупателей». Премьер-министр России Михаил Мишустин предложение не поддержал, добавил собеседник.
- «Почта» предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений в мае 2023 года. Компания хотела обязать маркетплейсы и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
- Источник «Интерфакса» говорил, что взамен «Почта» хочет закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», обязанного обеспечить для россиян «равную доступность товаров и их гарантированную доставку» по всей стране.
- Против идеи выступали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) и, по данным «Известий», ФАС. Источник РБК рассказывал, что летом 2023-го была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов для «поиска альтернативных вариантов».
- В итоге АКИТ предожила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы потенциально на 33,5 млрд рублей в 2024 году. В ноябре 2023 года «Центр стратегических разработок» предложил покрывать убытки «Почты» за счёт денег продавцов на маркетплейсах, писали «Ведомости».
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А закон все-равно примут потому что он безумен
Убыточный бизнес хотел собрать бабла с прибыльных, но не прокатило
Почта это вообще не бизнес. Это инфраструктурное предприятие. В целом, оно и не обязано быть прибыльным.
Оно обязано хотя бы условия труда давать нормальные или делать свою работу не то чтобы хорошо, а хотя бы средне. Но увы
и не обязано быть эффективным?
Обязано. Но эффективно не значит прибыльно.
Еще было бы классно, если бы оно могло свои услуги навязывать.
А по мнению кого-то обязана, походу
Ура! Весьма отрадно 👍🏻
Вот бы в ФАС тоже принимали обдуманные решения, но куда там.
Вот бы Мишустин прислушивался к комментариям на VC.
Литерал
Почта РФ неплохой рекламный плейсмент, но поскольку в управлении различными направлениями внутри компании сидят не совсем толковые управленцы, то компания работает через опу.
Гречка на полках это конечно тот еще номер, но у нас очень много людей сидит за решеткой в стране и это удобно, дабы не таскать тяжелые посылки до отделений, а купить сразу все на месте.
Но пока что Почта РФ - это единственная компания в РФ , которая возит даже в Мордор или на край света. 😎👌👍
На сколько я знаю, там нещадно воруют, воруют так как нигде больше. Управленцев там нет как класс.
Ай Мишустин. Садись, 5 тебе.
А он тут при чём? О_о
Ну как причем. Разве важное, целое одно предложение - «ПМРМХ предложение не поддержал, добавил собеседник» не является поводом поставит пятак-то? Или ты Николя Сарказировал?
Мишустин всех переиграл
Лучше бы функции почты переложили на маркетплейсы или почте стать маркетплейсом.
1 - да, 2 - нет
Уже
Разумно
Вот лишь бы отжать денег,превратили Почту хрен пойми во что,что уже жрачкой торгуют в отделениях,на кого это рассчитано,на зеков им прям там передачки собирать?🤣
— А в пользу правительства?
— А в пользу правительства поддержал.
Неужели он не повелся на этот реально безумный заход от почты? Отрадно
Им и от отказа тоже неплохо. Репутацию бедных и несчастных нарабатывают
Громко стукнул кулаком по столу, возмутился и предложение не поддержал. Вот у нас какой премьер-министр справедливый. Премьер-министрище!
в президенты его!
Будет как Маленков на пленуме ЦК после XIX съезда за спиной у Сталина бледнеть и руками махать, чтоб ни в коем случае отставку не принимали.
ребзя, у меня все плохо - зарплата мизер, я в убытках. давайте вы мне все по 0,5% от квартальной зп подкинете пжпжпжпжпжпж
от вас не убудет, а покрою убытки и стану прибыльным активом!
.. и станешь таскать наши вещи и кофе)
Мало занесли
Не совсем понятна ситуация. При чем тут почта и маркетплейсы? И почему они должны платить почте, которая там сбоку-припёку оказалась? Или я что-то неправильно понял?
Ведь если закон одобрят, то это снова ляжет допом на плечи продавцов на маркетплейсах. И так платим обработку, доставку, комиссию, оплату эквайринга, возвраты, рекламу. Ещё и епты почту…
Благо пока здравый разум восторжествовал
Пусть маркетплейсы платят дорожникам, по дорогам машины доставки ездят. А вот причем тут почта, вопрос из вопросов...