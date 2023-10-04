Uber в США запустил услугу возврата товаров — водитель сдаст посылку на почту или в пункт сервиса доставки Статьи редакции
В частности — UPS и FedEx.
- Uber расширил услуги своего сервиса Uber Connect: теперь пользователи могут передавать с водителем не только посылки для получателя, но и возвращать товары на почту или в пункты UPS и FedEx. Стоимость — $5 или $3, если оформлена подписка Uber One.
- Сотрудник Uber сможет забрать до пяти посылок — нужно упаковать их, приложить все необходимые документы и заранее оплатить. Маршрут можно отслеживать через приложение, как и в случае с поездками и обычной доставкой. Как только водитель отдаст товары, пользователь получит фотоподтверждение — например, снимок квитанции.
- Uber Connect работает в США, Австралии, Канаде и Мексике, но опция «Вернуть товар» пока доступна только жителям США — в приложениях Uber и Uber Eats. У «Яндекс Go» есть услуга доставки, но возможности вернуть товар с водителем пока нет.
188 показов
366 открытий
Тут смысл в том, что возврат осуществляет Убер по поручению клиента и никак не соотносится с сервисом упс и федекс. Вопрос - чьи риски порчи, утраты и тд.
Тоже интересно. У нас в России, если больше одной компании, то начинаются качели (условные Авито валят все на Боксберри, и наоборот), если будет ещё одна сторона, то будут качели из трёх сторон. Интересно как это в Америке.
Бедолаги водители, теперь ещё и возвраты им делать. Что им там, с сша своих, лень до ПВЗ вайлдберриз или озона дойти?! Совсем одичали.
Так им прикрутят доп. мотивацию. Рейтинг и прочие плюшки
В США нет ПВЗ. Все доставляют до двери.
Ирония и сарказм, Алекс (-:
три раза заплатить, чтобы вернуть говно, которое тебе впарили?
клевая идея , удобно и не так уж дорого