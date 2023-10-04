Торговля
Полина Лааксо

Uber в США запустил услугу возврата товаров — водитель сдаст посылку на почту или в пункт сервиса доставки Статьи редакции

В частности — UPS и FedEx.

  • Uber расширил услуги своего сервиса Uber Connect: теперь пользователи могут передавать с водителем не только посылки для получателя, но и возвращать товары на почту или в пункты UPS и FedEx. Стоимость — $5 или $3, если оформлена подписка Uber One.
  • Сотрудник Uber сможет забрать до пяти посылок — нужно упаковать их, приложить все необходимые документы и заранее оплатить. Маршрут можно отслеживать через приложение, как и в случае с поездками и обычной доставкой. Как только водитель отдаст товары, пользователь получит фотоподтверждение — например, снимок квитанции.
  • Uber Connect работает в США, Австралии, Канаде и Мексике, но опция «Вернуть товар» пока доступна только жителям США — в приложениях Uber и Uber Eats. У «Яндекс Go» есть услуга доставки, но возможности вернуть товар с водителем пока нет.
Торговля
Полина Лааксо
Заказывают тракторы «по приколу» и платья в нескольких размерах: что происходит с возвратами в онлайн-магазинах Статьи редакции

Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic.

Потребители заявляют, что возвращают такой-то товар, а на самом деле в 5-10% случаев подкидывают вместо него дохлую крысу или шлакоблок.

Тим Браун, руководитель центра логистики при Технологическом институт Джорджии

#доставка #uber #новость

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9 комментариев
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 Ser Gey

Тут смысл в том, что возврат осуществляет Убер по поручению клиента и никак не соотносится с сервисом упс и федекс. Вопрос - чьи риски порчи, утраты и тд.

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Мурад Муртазалиев

Тоже интересно. У нас в России, если больше одной компании, то начинаются качели (условные Авито валят все на Боксберри, и наоборот), если будет ещё одна сторона, то будут качели из трёх сторон. Интересно как это в Америке.

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Вадим Д.

Бедолаги водители, теперь ещё и возвраты им делать. Что им там, с сша своих, лень до ПВЗ вайлдберриз или озона дойти?! Совсем одичали.

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Пёсокот

Так им прикрутят доп. мотивацию. Рейтинг и прочие плюшки

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Alex R

В США нет ПВЗ. Все доставляют до двери.

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Вадим Д.

Ирония и сарказм, Алекс (-:

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Мамаевыч
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Тоже хочу

три раза заплатить, чтобы вернуть говно, которое тебе впарили?

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Хадижат Ахмедов

клевая идея , удобно и не так уж дорого

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6 комментариев
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