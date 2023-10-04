Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic.