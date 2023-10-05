Торговля
Таня Боброва

Владелец бренда Aperol подал иск для запрета стороннего импорта напитка в Россию Статьи редакции

Компания не ушла с рынка, но в 2022-м сократила бизнес в стране.

  • Итальянская Davide Campari-Milano N.V. подала иск в Арбитражный суд Ростовской области, обратил внимание «Ъ». Компания требует запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Заседание назначено на 30 октября 2023 года.
  • Также истец просил принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара, поскольку не давал согласие на поставки, а бренд Aperol не разрешён к параллельному импорту. В их принятии суд отказал, указывает газета.
  • В Campari и «Мастер-Трейд» не дали комментариев.
  • В марте 2022 года Davide Campari-Milano N.V. сообщила, что ограничит бизнес в России и откажется от инвестиций. По данным участников рынка, которые приводит «Ъ», за январь-июль 2023-го «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн литров алкоголя против 3,58 млн литров годом ранее. По данным Rusprofile, выручка юрлица за 2022-й составила 7,5 млрд рублей, чистая прибыль — 508 млн рублей.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что для оставшихся игроков логично пытаться «защитить территорию», не допуская бесконтрольного импорта своих напитков. У разрешённого к параллельному импорту алкоголя может быть до десяти импортёров в одном регионе, а бренды не из списка могут приезжать в Россию в обход правообладателей, но это «скорее единичные случаи».
  • Если бренд есть в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности и не разрешён к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя. В случае молчания последнего, она может выпустить товар, если у него нет признаков контрафакта. Campari могла не ответить таможне вовремя, считает эксперт.

  • В ФТС заявили, что защищают права на бренды, включённые в реестр, а отсутствие согласия правообладателя — не основание для отказа в выпуске.

Источник: foodandpleasure.com

#новость

134 показа
808 открытий
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Опасный
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Aperol Боярышник и вопрос решён.

Ответить
Развернуть ветку
Mundruine

Добрый Боярышник

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
Боярышник устраняет гиповитаминозы, борется с частыми головными болями, нормализует сон и устраняет неврозы, помогает в лечении эректильной дисфункции

👍🍊🌿

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да-да, он очень полезный. Только не тогда, когда под видом БАДа продают бурдамагу для алкашей.

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

Время создавать свой Ареголь, как сделали с Ягером.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

так уже полно альтернатив ему. не вижу проблем разрешить возить aperol параллельно

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

проблема то, просто разрешить параллельный импорт этого ликера и все, тем более владелец бренда ограничил продажи в стране.

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева
В их принятии суд отказал, указывает газета
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Campari могла не ответить таможне вовремя, считает эксперт.

Ах, вот же в чем дело.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

К своему алкостыду, ни разу не пил этот Апероль. Его же чистоганом не пьют, я так понимаю? Типа для коктейлей штоле?

Ответить
Развернуть ветку
Mista

С шампанским нормально заходит.

Ответить
Развернуть ветку
Иван
запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol

А в чем смысл? Если

Campari Group. Бенефициар — Лука Гараволья с состоянием $4,4 млрд, по оценке Forbes.
с начала 2023-го «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. В 2022 году выручка компании выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 507,6 млн руб.
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
10 комментариев
Раскрывать всегда
null