Владелец бренда Aperol подал иск для запрета стороннего импорта напитка в Россию Статьи редакции
Компания не ушла с рынка, но в 2022-м сократила бизнес в стране.
- Итальянская Davide Campari-Milano N.V. подала иск в Арбитражный суд Ростовской области, обратил внимание «Ъ». Компания требует запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Заседание назначено на 30 октября 2023 года.
- Также истец просил принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара, поскольку не давал согласие на поставки, а бренд Aperol не разрешён к параллельному импорту. В их принятии суд отказал, указывает газета.
- В Campari и «Мастер-Трейд» не дали комментариев.
- В марте 2022 года Davide Campari-Milano N.V. сообщила, что ограничит бизнес в России и откажется от инвестиций. По данным участников рынка, которые приводит «Ъ», за январь-июль 2023-го «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн литров алкоголя против 3,58 млн литров годом ранее. По данным Rusprofile, выручка юрлица за 2022-й составила 7,5 млрд рублей, чистая прибыль — 508 млн рублей.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что для оставшихся игроков логично пытаться «защитить территорию», не допуская бесконтрольного импорта своих напитков. У разрешённого к параллельному импорту алкоголя может быть до десяти импортёров в одном регионе, а бренды не из списка могут приезжать в Россию в обход правообладателей, но это «скорее единичные случаи».
- Если бренд есть в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности и не разрешён к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя. В случае молчания последнего, она может выпустить товар, если у него нет признаков контрафакта. Campari могла не ответить таможне вовремя, считает эксперт.
В ФТС заявили, что защищают права на бренды, включённые в реестр, а отсутствие согласия правообладателя — не основание для отказа в выпуске.
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Aperol Боярышник и вопрос решён.
Добрый Боярышник
👍🍊🌿
Да-да, он очень полезный. Только не тогда, когда под видом БАДа продают бурдамагу для алкашей.
Время создавать свой Ареголь, как сделали с Ягером.
так уже полно альтернатив ему. не вижу проблем разрешить возить aperol параллельно
проблема то, просто разрешить параллельный импорт этого ликера и все, тем более владелец бренда ограничил продажи в стране.
Ах, вот же в чем дело.
К своему алкостыду, ни разу не пил этот Апероль. Его же чистоганом не пьют, я так понимаю? Типа для коктейлей штоле?
С шампанским нормально заходит.
А в чем смысл? ЕслиCampari Group. Бенефициар — Лука Гараволья с состоянием $4,4 млрд, по оценке Forbes.
с начала 2023-го «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. В 2022 году выручка компании выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 507,6 млн руб.