Будем масштабировать на все магазины по стране. Видим в этой технологии, что продукты, на которых истек срок годности, просто не попадают в чек. Раньше это был человеческий фактор, когда кассир вручную проверял это на кассе и это занимало у нас длительное время. Благодаря маркировке эти процессы упрощаются.