Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» собирается внедрить систему для блокировки продаж просроченных продуктов на кассах Статьи редакции
Когда именно это произойдёт — пока не уточняется.
- X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», планирует внедрить во всех магазинах механизм автоматизированного запрета продажи просроченных продуктов. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов, пишет ТАСС.
- С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России проводили эксперимент по по блокировке продаж на кассах магазинов просроченной и нелегальной продукции. Он касался некоторых видов молочной продукции, питьевой и минеральной воды, пива, части слабоалкогольных напитков и табачной продукции.
- Если во время проверки товара выяснялось, что код маркировки продавали повторно или истёк срок годности продукта, ПО магазина автоматически блокировало продажу. По данным системы маркировки товаров «Честный знак», это привело к снижению продаж просроченных продуктов на 25%.
- В июне Минпромторг предложил запустить официальный механизм блокировки продаж товаров, подлежащих обязательной маркировке, с 1 ноября 2023 года. По проекту ведомства, с конца 2023-го и по март 2024-го розничные магазины будут добровольно подключаться к проверке кодов, с 1 марта 2024 года режим станет обязательным для табачной продукции.
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Неужели больше не будет эпичных драк пенсионеров за просрочку?)))
Будут, но за магазином. Да будет битва!
Просрочку нельзя реализовывать никаким образом (были попытки типа бесплатно раздать). Поэтому (адекватные) магазины следят за тем, чтобы она была утилизирована и не попала к потребителям.
лучше бы просто сделали полки «зеленых ценников», где срок заканчивается. ну и скидки туда до 50%
или даже больше, но по пенсионным
Идея хорошая, но жопой чую что реализация будет как всегда.
Тоже искал подвох. С виду все гладко, но мы же в России: на каждую хитрую жопу всегда найдется *** с винтом.
с резьбой
Представляю себе очередь и у каждого второго просрочка не бьётся. Естественно эти люди пойдут за годным, а все остальные будут ждать.
Магнит уже так давно делает. Мне не продавали йогурты, на которых я не проверял сроки, а просто пробив откладывали и другой сотрудник приносил на кассу свежее, пока мне пробивали остальное
видимо у меня вокруг дома 2 магнита хоть даже визуально оно будет неупотребимо продадут не моргнув глазом
Ну у меня было такое только один раз. А так я теперь стал проверять сам на всякий😄
Может и сделали вид, что автоматический. Но у нас сейчас все магниты и товары в них выглядят прилично.
Подтверждаю, был случай, кассир устроилась недавно и не поняла, почему не пробивается общий чек, старший работник подтвердил, что из-за срока годности, который истекал через день.
Планируют вообще отказаться от продаж? Оригинальный способ банкротства.
Меня однажды узбеки довели до истерики. Я пытался научить их считать до 10, загибая пальцы.
...
Не вышло!
Довёл всё-таки)
Респект
Прикольно кстати
Это круто , по началу как обычно система сырая , потом наладят 😁
Как-то совсем невовремя они с этой инициативой. Наоборот, блокировку утилизации надо продумывать.
Гениально 👍
А разве через "честный знак" нельзя просрочку регулировать? За что мы платим-то)
Об этой маркировке и речь в блоке про эксперимент.
так тут прокатит только с товарами на которых есть маркировка (Data Matrix).
так что просроченные товары из морозилки не прокатят
Обязательная маркировка
молочные продукты;
упакованная вода;
лекарства;
табак;
товары легкой промышленности (одежда, белье);
обувь;
шубы;
духи и туалетная вода;
шины и покрышки;
фотоаппараты и лампы-вспышки.
В БД давно уже есть показатели сроков годности. Товар приходуется, согласно виду номенклатуры присваивает срок годности и все. При попытке провести расход будет проверяться срок годности и, соответственно пробиваться или не пробиваться.
ЧЗ это все же больше про отслеживание цепочки на гос.уровне, а данная инициатива больше внутренний бизнес процесс.
Я думал просрочку с витрин должны мерчендайзеры убирать, а не то что бы я на кассе потом тупил.. бред какой-то.
Так и вижу, что товар не пробился и продавец говорит идите возьмите другой и все стоят ждут, как сейчас бывает, что возьмите второй и будет скидка.
Все нормально. Просто если очередь за тобой большая, то эта очередь и решит, что сегодня ты без этого товара обойдешься. Не гонять же кассира в самом деле.
У меня такой случай на кассе был, вечером в час пик, человеку впереди меня предложили муку другую взять, типо это с дыркой. Товаров было много, и кассир решила, что он успеет. Мужчина решил по дороге ещё что-то набрать, пока мы терпеливо ждали. В общем очередь решила, что он уходит в конец очереди 🤣
Это может потянуть за собой ввод маркировки на товары, на которых сейчас её нет. А это опять же новый виток цен и косвенный налог
Зато огромный простор для всяческих фирм посредников, помогающих не умереть в бюрократическом аду за жалкие х20 от стоимости маркировки.
Бизнес расцветает буйным цветом.
Дык «Честный знак» так и вводят - постепенно сейчас и позже на все продукты.
Тут речь пока только про личный эксперимент Пятерочки. А Честный знак свой проводил и доказал, что это работает.
Предполагаю такие меры будут полезны