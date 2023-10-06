Торговля
Таня Боброва

X5 Group запланировала протестировать формат малых магазинов под названием «Около» Статьи редакции

Их площадь составит 90-150 м².

  • Тестирование франшизы для небольших магазинов начнётся в ближайшие месяцы, рассказал на конференции X5 Dialog директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. Его слова приводит Shopper's.
  • Магазины площадью 90-150 м² будут называться «Около». Других деталей по проекту — например, в каких регионах группа планирует протестировать формат — пока нет.

У нас есть небольшое подразделение, «X5 для бизнеса», где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект — посмотрим, что у нас будет получаться.

<…>

Это в основном то, что аналитики называют «несетевой розницей». Этот сегмент, по разным оценкам, составляет 1,5-2 трлн рублей. Мы тоже, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом.

Владимир Салахутдинов (цитата по ТАСС)
  • X5 Group уже управляет торговыми точками в форматах «жёсткий» дискаунтер (сеть «Чижик»), магазин «у дома» («Пятёрочка») и супермаркет («Перекрёсток»).
  • В 2020 году ритейлер запускал агрегатор для сервисов доставки под брендом «Около», но в марте 2022-го отказался от развития проекта. В конце августа 2023 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака со словом «около» оранжевого цвета, обратил внимание Shopper's.

#новость #x5group

992 показа
1.4K открытий
0
24 комментария
Написать комментарий...
 Опасный

Ололо!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Попячтесь, ибо близко уныние!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Морозов

Вполне логичное продолжение ПеПяКа (перекресток, пяторочка, карусель)

Ответить
Развернуть ветку
Где деньги?

А как же чижик...

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

На Фонтанке водку пьет

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

ОЧиПеПяКа

Ответить
Развернуть ветку
Клюев
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Чиняев
Ответить
Развернуть ветку
Федор Русаков
Ответить
Развернуть ветку
lakoros
Ответить
Развернуть ветку
Tim Konatov

В 2017-м году на парковке офиса Х5 стоял павильон тестовый, все никак не отпустит видать идея

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

И что там был за ассортимент?

Ответить
Развернуть ветку
Корень Зла

Околонуля надо было назвать. И слоган "Цены околонуля". А на самом деле, цены около трех нулей

Ответить
Развернуть ветку
Корень Зла

А если серьезно - хотят добить мелкую розницу. Владельцам магазинчиков приготовиться к разорению. Ну ничего, служба по контракту всегда под рукой если чо

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Этим владельцам только служба в армянской или азербайджанской светит

Ответить
Развернуть ветку
Корень Зла

Не, они уже граждане России, в основном. Так что вперед, отрабатывать гражданство

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Когда речь заходит об сво главным становится солнечные Родины)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Коммуналка

Ответить
Развернуть ветку
Федор Русаков

Сначала «около», потом «рядом», а затем «недалеко». И так можно до бесконечности

Ответить
Развернуть ветку
NN

А протестировать формат Светофора X5 не желает?

Ответить
Развернуть ветку
Следствие вели

У них есть жёсткий дискаунтер чижик

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Даже не думайте писать этот промпт в миджорни :)

Ответить
Развернуть ветку
Серж

X5херней зпнимается вместо того чтоб еще жестче с магнитом конкурировать

Ответить
Развернуть ветку
Стёпа

О, да, конечно, формат малых магазинов - это то, чего нам всем так не хватало!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
21 комментарий
Раскрывать всегда
null