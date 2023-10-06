У нас есть небольшое подразделение, «X5 для бизнеса», где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект — посмотрим, что у нас будет получаться.

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Это в основном то, что аналитики называют «несетевой розницей». Этот сегмент, по разным оценкам, составляет 1,5-2 трлн рублей. Мы тоже, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом.