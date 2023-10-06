X5 Group запланировала протестировать формат малых магазинов под названием «Около» Статьи редакции
Их площадь составит 90-150 м².
- Тестирование франшизы для небольших магазинов начнётся в ближайшие месяцы, рассказал на конференции X5 Dialog директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. Его слова приводит Shopper's.
- Магазины площадью 90-150 м² будут называться «Около». Других деталей по проекту — например, в каких регионах группа планирует протестировать формат — пока нет.
- X5 Group уже управляет торговыми точками в форматах «жёсткий» дискаунтер (сеть «Чижик»), магазин «у дома» («Пятёрочка») и супермаркет («Перекрёсток»).
- В 2020 году ритейлер запускал агрегатор для сервисов доставки под брендом «Около», но в марте 2022-го отказался от развития проекта. В конце августа 2023 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака со словом «около» оранжевого цвета, обратил внимание Shopper's.
992 показа
1.4K открытий
Ололо!
Попячтесь, ибо близко уныние!
Вполне логичное продолжение ПеПяКа (перекресток, пяторочка, карусель)
А как же чижик...
На Фонтанке водку пьет
ОЧиПеПяКа
В 2017-м году на парковке офиса Х5 стоял павильон тестовый, все никак не отпустит видать идея
И что там был за ассортимент?
Околонуля надо было назвать. И слоган "Цены околонуля". А на самом деле, цены около трех нулей
А если серьезно - хотят добить мелкую розницу. Владельцам магазинчиков приготовиться к разорению. Ну ничего, служба по контракту всегда под рукой если чо
Этим владельцам только служба в армянской или азербайджанской светит
Не, они уже граждане России, в основном. Так что вперед, отрабатывать гражданство
Когда речь заходит об сво главным становится солнечные Родины)
Коммуналка
Сначала «около», потом «рядом», а затем «недалеко». И так можно до бесконечности
А протестировать формат Светофора X5 не желает?
У них есть жёсткий дискаунтер чижик
Даже не думайте писать этот промпт в миджорни :)
X5херней зпнимается вместо того чтоб еще жестче с магнитом конкурировать
О, да, конечно, формат малых магазинов - это то, чего нам всем так не хватало!