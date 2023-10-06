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Торговля
Евгения Евсеева

Ozon ввёл плату за указание логотипа и названия бренда в карточке товара Статьи редакции

Разовый платёж за включение инструмента — 35 тысяч рублей, с 7 ноября — 50 тысяч рублей.

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  • С 27 сентября 2023 года Ozon запустил новую систему выделения брендов на платформе — чтобы помочь им стать «заметнее». С этой даты маркетплейс предложил части брендов попробовать новый инструмент продвижения товаров. С 4 октября подключить его можно самостоятельно, с 5 октября за продвижение начали взимать плату. На изменения обратил внимание Telegram-канал «Что в коробке?».
  • В личном кабинете продавцов появился раздел «Товары» → «Бренды», в котором собраны все бренды из ассортимента.
  • Оплачивать инструмент нужно разово. Стоимость до 6 ноября 2023 года — 35 тысяч рублей, после — 50 тысяч рублей. Также дополнительно будут удерживаться 0,5% с каждой продажи товаров. Вносить разовый платёж нужно тому продавцу, который включает инструмент. Если продвижение для бренда уже включено, платить нужно только 0,5% от продажи.
  • Бренды с подключённым продвижением получают логотип в фильтрах, занимают верхнюю позицию в них и подсвечиваются, когда название вводят в поисковую строку.
Фото Ozon
  • Товары брендов подсвечиваются названием бренда в каталоге и поисковой выдаче, а также названием и логотипом в карточке. Из неё можно перейти на страницу со всеми товарами бренда. С 7 ноября 2023 года товары будут дополнительно продвигать в поиске.
Фото Ozon
  • Подключить услугу продвижения могут только продавцы с ролями «Управляющий» или «Администратор» — для всех категорий, кроме книг. Ozon может проверить документы на бренд, подтверждающие право продавать товары. Если их не будет, товары скроют от покупателей. Возврата оплаты не будет.
  • Если у продавца есть хоть один товар бренда, он может подключить продвижение самостоятельно или присоединиться к уже существующему продвижению.
  • В первом случае нужно перейти в раздел «Товары» → «Бренды» → «Продвижение брендов», выбрать нужный и включить инструмент. Товары начнут автоматически продвигаться через 24 часа, тогда же маркетплейс удержит плату. Отключить инструмент можно только через 24 часа после включения.
  • Во втором случае продавцу придёт уведомление, а товары будут продвигаться автоматически. Сначала даётся три дня пробного периода, потом будут взимать комиссию с продаж. Услугу можно отключить.
Фото Ozon
  • Если отключить продвижение, из карточки товара исчезнет логотип и название бренда — его можно указать только в названии или описании. Также из карточки нельзя будет перейти на страницу бренда, а товар не будет продвигаться в поиске.

#новость #ozon

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19 комментариев
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 Artem Tarasov

фича прикольная , продвигает твой продукт в топ

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Макс Мартин

Правда? А теперь смотри, мой юный друг, ВСЕ продавцы озона ее покупают и никто никуда не двигаетсы. Ну, только озон по деньгам

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Хозяин местных лахтаботов

нечего сказать. Только если про момент, что Амазон ссанина с точки зрения юзера после опыта с Озон

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Тоже хочу

Две новости рядом читаются показательно, насколько рашка-инновации отстали

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Мурад Муртазалиев

Просто мы ещё ничего не начинали

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oneselday

Вот скооооро КАК ВОЗЬМЁМ, КАК ЖАХНЕМ В ПРОГРЕСС! Все позавидуют, даже Обама.

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Байд Джонов

Может начнёте уже?

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Roman S

покупателям все равно, что там маркетплейс запускает, спутники на орбиту или навоз из катапульты. Им главное пользовательский интерфейс. Amazon кривой весь, с дизайном из нулевых. Ozon намного удобнее, постоянно дизайн улучшает.

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Премудрый Вискарь

хочу забрендить Озон Алибабаевич Амазон

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Игорь Панкратов

Такой вопрос. А разве там не должно быть тогда маркировки о рекламе?

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Николай Зуев

Значок с брендом должен подчеркивать оригинальность товара. Чтобы защищать покупателя от подделок. А они его просто продавать решили.
Ждём крупных оптовиков с брендами-подделками, купивших значок. Через какое-то время доверие к озону упадёт. Но они этого не понимают кажется.

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Тоже хочу

А разве так не было раньше? Вроде всегда, когда тыкаешь на продавца, то переходишь в его магазин

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Виталий

У бренда может быть несколько продавцов

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Тоже хочу

ну да, кстати да.. и чего теперь... типа будет показывать всех продавцов, кто торгует этип брендом?

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Виталий

Скорее всего, у Яндекс маркета так тоже вроде сделано

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Алeкcандр Блoxин

При маржинальность маркетплейса в 20% получается 2,5% от прибыли. Звучит дороговато. А у кого-то и всё 5% будут.

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Байд Джонов

Лучше бы спутники запустили. Как в соседних новостях.

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noname

Запускай.

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Oleg Dubovitskiy

Озон уже не знает на чем еще заработать

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16 комментариев
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