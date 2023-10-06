Ozon запустил инструмент для продвижения бренда — с ним его логотип и название отображаются в карточке товара Статьи редакции
Разовый платёж за включение инструмента — 35 тысяч рублей, с 7 ноября — 50 тысяч рублей.
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- С 27 сентября 2023 года Ozon запустил новую систему выделения брендов на платформе — чтобы помочь им стать «заметнее». С этой даты маркетплейс предложил части брендов попробовать новый инструмент продвижения товаров. С 4 октября подключить его можно самостоятельно, с 5 октября за продвижение начали взимать плату. На изменения обратил внимание Telegram-канал «Что в коробке?».
- В личном кабинете продавцов появился раздел «Товары» → «Бренды», в котором собраны все бренды из ассортимента.
- Оплачивать инструмент нужно разово. Стоимость до 6 ноября 2023 года — 35 тысяч рублей, после — 50 тысяч рублей. Также дополнительно будут удерживаться 0,5% с каждой продажи товаров. Вносить разовый платёж нужно тому продавцу, который включает инструмент. Если продвижение для бренда уже включено, платить нужно только 0,5% от продажи.
- Бренды с подключённым продвижением получают логотип в фильтрах, занимают верхнюю позицию в них и подсвечиваются, когда название вводят в поисковую строку.
- Товары брендов подсвечиваются названием бренда в каталоге и поисковой выдаче, а также названием и логотипом в карточке. Из неё можно перейти на страницу со всеми товарами бренда. С 7 ноября 2023 года товары будут дополнительно продвигать в поиске.
- Подключить услугу продвижения могут только продавцы с ролями «Управляющий» или «Администратор» — для всех категорий, кроме книг. Ozon может проверить документы на бренд, подтверждающие право продавать товары. Если их не будет, товары скроют от покупателей. Возврата оплаты не будет.
- Если у продавца есть хоть один товар бренда, он может подключить продвижение самостоятельно или присоединиться к уже существующему продвижению.
- В первом случае нужно перейти в раздел «Товары» → «Бренды» → «Продвижение брендов», выбрать нужный и включить инструмент. Товары начнут автоматически продвигаться через 24 часа, тогда же маркетплейс удержит плату. Отключить инструмент можно только через 24 часа после включения.
- Во втором случае продавцу придёт уведомление, а товары будут продвигаться автоматически. Сначала даётся три дня пробного периода, потом будут взимать комиссию с продаж. Услугу можно отключить.
- Если отключить продвижение, из карточки товара исчезнет логотип и название бренда — его можно указать только в названии или описании. Также из карточки нельзя будет перейти на страницу бренда, а товар не будет продвигаться в поиске.
фича прикольная , продвигает твой продукт в топ
нечего сказать. Только если про момент, что Амазон ссанина с точки зрения юзера после опыта с Озон
А разве так не было раньше? Вроде всегда, когда тыкаешь на продавца, то переходишь в его магазин
хочу забрендить Озон Алибабаевич Амазон
Такой вопрос. А разве там не должно быть тогда маркировки о рекламе?
Две новости рядом читаются показательно, насколько рашка-инновации отстали