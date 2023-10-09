Американская Hines выставила на продажу свои доли в аутлетах в Подмосковье и Санкт-Петербурге — «Ведомости» Статьи редакции
Рыночная стоимость «Outlet Village Белая Дача» — около 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — 8-9 млрд, оценила эксперт.
- Hines продаёт доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два работавших с объектами консультанта.
- Конкретных претендентов на них источники не назвали. По их словам, компания рассматривает различные предложения от инвесторов.
- В Hines только отметили, что «процесс выхода из активов сложный и требует полного соблюдения государственных требований, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов».
- «Outlet Village Белая Дача» общей площадью около 40 тысяч м² открылся в 2012 году. «Outlet Village Пулково» площадью более 31 тысячи м² — в 2015-м. На сайте Hines сказано, что компания — девелопер и владелец обоих объектов.
- Рыночная стоимость «Outlet Village Белая Дача» составляет около 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — 8-9 млрд, оценила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По мнению управляющего партнёра Alto Real Estate Fund Наталии Тишендорф, стоимость обоих комплексов примерно 17 млрд рублей.
- Но если Hines найдёт покупателей на эти активы, она получит меньше, указывает издание: в этих проектах у неё есть партнёры. Например, «Outlet Village Белая Дача» строился вместе с группой «Белая Дача» (в компании не ответили на запрос). Соинвестором «Outlet Village Пулково» была UFG Asset Management (газете не удалось с ней связаться). Размеры их долей не раскрываются.
- Опрошенные «Ведомостями» консультанты и эксперты считают, что у Hines не будет сложностей с поиском покупателей: аутлеты во время экономических кризисов — самый устойчивый тип торговой недвижимости во всём мире. Объекты могут заинтересовать российские компании, в том числе региональных игроков, а также банки, считают они.
- Эксперты отмечают потенциальные риски для таких объектов: например, уход из России некоторых иностранных премиум-брендов. В аутлетах расположены магазины российских и зарубежных брендов, которые продают одежду, обувь и другие товары со скидками.
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Аутлетах? Совершенно не нужное использование, есть же русские аналоги. Зачем?
Это какие, например? Вот чтоб прям ёмко, одним словом и сразу все поняли о чём речь.
Какие?
Даже нет смысла гадать, кто выкупит эти доли
Дерипаска?.. Угадал?
Скидка 50%+49% будет? Если да, то норм и можно брать.
Я бы задушил их по цене 😈☝️ и отдали бы за копейки)
аутлеты во время экономических кризисов — самый устойчивый тип торговой недвижимости во всём мире
Да, там было норм Лакост и тд покупать
Не понимаю причину продажи
Деньги очень нужны
Аутлет Пулково в конце октября перед Хэллоуином-самое атмосферное место в Петербурге
Накупил шмоток, выпил глинтвейн и ходишь под фонариками
На Белой Даче аналогично. Фонтаны, кафешки, променадные зоны... В период пандемии приятно было гулять.
Это даже не сам аутлет, это Питер)