Торговля
Таня Боброва

Американская Hines выставила на продажу свои доли в аутлетах в Подмосковье и Санкт-Петербурге — «Ведомости» Статьи редакции

Рыночная стоимость «Outlet Village Белая Дача» — около 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — 8-9 млрд, оценила эксперт.

  • Hines продаёт доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два работавших с объектами консультанта.
  • Конкретных претендентов на них источники не назвали. По их словам, компания рассматривает различные предложения от инвесторов.
  • В Hines только отметили, что «процесс выхода из активов сложный и требует полного соблюдения государственных требований, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов».
  • «Outlet Village Белая Дача» общей площадью около 40 тысяч м² открылся в 2012 году. «Outlet Village Пулково» площадью более 31 тысячи м² — в 2015-м. На сайте Hines сказано, что компания — девелопер и владелец обоих объектов.
  • Рыночная стоимость «Outlet Village Белая Дача» составляет около 11-12 млрд рублей, «Outlet Village Пулково» — 8-9 млрд, оценила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По мнению управляющего партнёра Alto Real Estate Fund Наталии Тишендорф, стоимость обоих комплексов примерно 17 млрд рублей.
  • Но если Hines найдёт покупателей на эти активы, она получит меньше, указывает издание: в этих проектах у неё есть партнёры. Например, «Outlet Village Белая Дача» строился вместе с группой «Белая Дача» (в компании не ответили на запрос). Соинвестором «Outlet Village Пулково» была UFG Asset Management (газете не удалось с ней связаться). Размеры их долей не раскрываются.
  • Опрошенные «Ведомостями» консультанты и эксперты считают, что у Hines не будет сложностей с поиском покупателей: аутлеты во время экономических кризисов — самый устойчивый тип торговой недвижимости во всём мире. Объекты могут заинтересовать российские компании, в том числе региональных игроков, а также банки, считают они.
  • Эксперты отмечают потенциальные риски для таких объектов: например, уход из России некоторых иностранных премиум-брендов. В аутлетах расположены магазины российских и зарубежных брендов, которые продают одежду, обувь и другие товары со скидками.
«Outlet Village Белая Дача» / Источник: Hines

#новость #аутлеты

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13 комментариев
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 Мощный

Аутлетах? Совершенно не нужное использование, есть же русские аналоги. Зачем?

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Семён Печкин

Это какие, например? Вот чтоб прям ёмко, одним словом и сразу все поняли о чём речь.

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Слегка Придурковатый

Какие?

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Капитан Эчпочмак

Даже нет смысла гадать, кто выкупит эти доли

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дед Мазай и ёжики

Дерипаска?.. Угадал?

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Вадим Д.
11-12 млрд рублей, 8-9 млрд

Скидка 50%+49% будет? Если да, то норм и можно брать.

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Vladislav Miroshnikov

Я бы задушил их по цене 😈☝️ и отдали бы за копейки)

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Саша Индонез

аутлеты во время экономических кризисов — самый устойчивый тип торговой недвижимости во всём мире

Да, там было норм Лакост и тд покупать

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Тимоха

Не понимаю причину продажи

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Серж

Деньги очень нужны

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Эксперт Александрович

Аутлет Пулково в конце октября перед Хэллоуином-самое атмосферное место в Петербурге
Накупил шмоток, выпил глинтвейн и ходишь под фонариками

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дед Мазай и ёжики

На Белой Даче аналогично. Фонтаны, кафешки, променадные зоны... В период пандемии приятно было гулять.

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Edward

Это даже не сам аутлет, это Питер)

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10 комментариев
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