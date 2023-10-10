Обувной ритейлер Ralf Ringer получил иск о банкротстве из-за долга и не может его погасить из-за ареста счетов Статьи редакции
Блокировка счетов компании связана с разбирательством с налоговой — из-за этого она не может заплатить арендодателю.
- В июне 2023 года ООО «Стивали» подало заявление о банкротстве АО «Ральф Рингер» (бренд Ralf Ringer, более 150 магазинов в России), обратил внимание «Ъ». Ответчик подал апелляционную жалобу, заседания назначены на октябрь 2023 года.
- Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение Талдомской обувной фабрики в Подмосковье, объяснили в компании. Ритейлер разместил там производство обуви. По его словам, сумма задолженности перед «Стивали» превышает 20,7 млн рублей. С этой компанией газета связаться не смогла.
- Ритейлер планирует погасить долг, но сделать это непросто из-за ареста счетов, наложенного Пресненским райсудом Москвы в рамках уголовного дела.
- Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной уведомил об этом ФНС. Он упоминает об уголовном деле в отношении руководства «Ральф Рингер» об уклонении от уплаты налогов и просит регулятора разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет. В ФНС на запрос не ответили.
- Налоговая доначислила ритейлеру 3,2 млрд рублей налогов, штрафов и пеней ещё в 2021 году. В 2022-м компания добилась снижения суммы претензий до 1,45 млрд рублей.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Стивали» принадлежит Александру Балухтину. Он же владеет по 0,1% в ООО «Ральф Рингер Провижн» и ООО «Ральф Рингер Продакшн». Обеими компаниями вместе с «Ральф Рингер» управляет «Ральф Рингер Менеджмент».
- С учётом этой связи суд может констатировать наличие фактической аффилированности, допустил советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин, но такой подход спорен. Партнёр юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов пояснил, что в таком случае «надо доказать наличие существенного воздействия кредитора на должника».
- В любом случае, полагает Боломатов, начало банкротства даёт арендодателю преимущество — текущие платежи по аренде, возникшие с даты возбуждения дела, могут быть выплачены должником при заморозке других долгов. Юристы считают, что целью «Стивали» может быть назначение независимого от ФНС арбитражного управляющего, но налоговая всё равно сможет получить контроль над процедурой банкротства на более поздних стадиях рассмотрения дела.
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Ну твою ж так, такие отличные ботинки и кроссы у них брал. Жаль, конечно, крайне жаль. Ну итить их за ногу, Икею отобрали, теперь Ральф.
Заберите Роскосмос нахрен лучше!
Вернут и потом доплатят еще
Мда, согласен. Ну Роскосмосу деньги не помешают, они ж жаждут торговать данными с государством за деньги налогоплательщиков.
Рольф тоже забрали
После банкротства будет куплен за рупь, кем надо
ну не за рупь, скорее за несколько рупей, но может быть
Очень жаль. Обувь у них очень качественная.
Серьезно?
На удивление , лучше чем Испортившейся Ecco. Может модели не такие ультра модные, но на мужчин и детей подходит замечательно!
Рейдеры
рейдеры заставляли их дробить бизнес и уходить от налогов?
Ничего не понял в этой Санта-Барбаре. Ну да и хуй с ним.
ИФНС доначислили налогов и арестовала счета АО Ральф Рингер. ООО Стивали добивается банкротства АО Ральф Рингер, чтобы быть в первой очереди на получение своих 20,7 млн.
А не понимаете вы ничего потому что, зачем-то сидите на предпринимательском сайте без опыта в бизнесе.
Деньги на счету есть, но я вам их не отдам
на логотип его нужно поставить, только другую, где он себе в рот конфету пихает
Подача заявления о банкротстве не равно банкротству. Тем более сумма такая смешная. Коль скоро счета арестованы, но на них есть деньги, вполне возможно либо менеджмент найдёт деньги и погасит долг сам либо суд и без этого признает заявление о банкротстве необоснованным.
Счета арестованы потому что налоги не уплачены, а неуплачены потому что на счете нет этих денег. Тем более задолженность по прошлым периодам. ИФНС еще не проверяла 2021, 2022 годы. А погасить задолженность в 20,7 млн не могут т.к. счета заблокированы для уплаты налогов. По этой схеме можно запросто признать компанию банкротом.
Денег не обязательно нет, может быть их просто недостаточно, но явно больше, чем 20 миллионов.
Нет, если налоговая заявится в это же дело со своими требованиями, то наверняка наблюдение введут.
Ральф рингер Землю заставляет крутиться!
Блин, как красив список комментариев без Вадима.
Стоило того, чтобы вернуться
ЧС надо осваивать. С возвращением! Не знаю кто Вы, но, пожалуй, забаню (-:
А куда он делся?
Выручка за 2021 год 9,5 млрд, уплата налогов на 500 млн. Чуть больше 5,2% Конечно начислят по полной. Нагрузка меньше 11% уже вызывает вопросы у ФНС.
Когда не просчитал юнит экономику.Из судебных актов можно сделать вывод, что АО «Ральф Рингер» не полностью платило или вовсе не платило налог на доходы физлиц с заработной платы своих работников, а также страховые взносы, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Это, по его мнению, может быть связано в том числе с «дроблением бизнеса» ради налоговых льгот и льгот по страховым взносам, доступных для малых и средних предприятий. С ним согласны и другие опрошенные «Ведомостями» юристы.
Шить в Белоруссии, продавать, как Италия. Профит
опять 90е?
Дмитрий, у вас все хорошо?
я думаю там уже все хорошо, и на долго)
А жаль. Очень нравилась их обувь
Планы, вероятно, были составлены. Они украдут весь товар, заплатив комиссию нужным людям.
А всего лишь, нужно было платить по счетам.
Тем кто сдает в аренду конечно не выгодно банкроство. По уму то.
Ой...