Торговля
Таня Боброва

Обувной ритейлер Ralf Ringer получил иск о банкротстве из-за долга и не может его погасить из-за ареста счетов Статьи редакции

Блокировка счетов компании связана с разбирательством с налоговой — из-за этого она не может заплатить арендодателю.

  • В июне 2023 года ООО «Стивали» подало заявление о банкротстве АО «Ральф Рингер» (бренд Ralf Ringer, более 150 магазинов в России), обратил внимание «Ъ». Ответчик подал апелляционную жалобу, заседания назначены на октябрь 2023 года.
  • Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение Талдомской обувной фабрики в Подмосковье, объяснили в компании. Ритейлер разместил там производство обуви. По его словам, сумма задолженности перед «Стивали» превышает 20,7 млн рублей. С этой компанией газета связаться не смогла.
  • Ритейлер планирует погасить долг, но сделать это непросто из-за ареста счетов, наложенного Пресненским райсудом Москвы в рамках уголовного дела.
  • Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной уведомил об этом ФНС. Он упоминает об уголовном деле в отношении руководства «Ральф Рингер» об уклонении от уплаты налогов и просит регулятора разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет. В ФНС на запрос не ответили.
  • Налоговая доначислила ритейлеру 3,2 млрд рублей налогов, штрафов и пеней ещё в 2021 году. В 2022-м компания добилась снижения суммы претензий до 1,45 млрд рублей.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Стивали» принадлежит Александру Балухтину. Он же владеет по 0,1% в ООО «Ральф Рингер Провижн» и ООО «Ральф Рингер Продакшн». Обеими компаниями вместе с «Ральф Рингер» управляет «Ральф Рингер Менеджмент».
  • С учётом этой связи суд может констатировать наличие фактической аффилированности, допустил советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин, но такой подход спорен. Партнёр юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов пояснил, что в таком случае «надо доказать наличие существенного воздействия кредитора на должника».
  • В любом случае, полагает Боломатов, начало банкротства даёт арендодателю преимущество — текущие платежи по аренде, возникшие с даты возбуждения дела, могут быть выплачены должником при заморозке других долгов. Юристы считают, что целью «Стивали» может быть назначение независимого от ФНС арбитражного управляющего, но налоговая всё равно сможет получить контроль над процедурой банкротства на более поздних стадиях рассмотрения дела.
Источник: Ralf Ringer

#новость #ralfringer

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34 комментария
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 Вадим Д.

Ну твою ж так, такие отличные ботинки и кроссы у них брал. Жаль, конечно, крайне жаль. Ну итить их за ногу, Икею отобрали, теперь Ральф.

Заберите Роскосмос нахрен лучше!

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Борис Шувалов

Вернут и потом доплатят еще

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Вадим Д.

Мда, согласен. Ну Роскосмосу деньги не помешают, они ж жаждут торговать данными с государством за деньги налогоплательщиков.

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Андрей Соломатов
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Sergei Timofeyev

Рольф тоже забрали

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Alex Melnikoff

После банкротства будет куплен за рупь, кем надо

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Ирина Родионова

ну не за рупь, скорее за несколько рупей, но может быть

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Миша Палкин

Очень жаль. Обувь у них очень качественная.

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Сергей Д.

Серьезно?

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Ирина Навигатор

На удивление , лучше чем Испортившейся Ecco. Может модели не такие ультра модные, но на мужчин и детей подходит замечательно!

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Барон Люберецкий

Рейдеры

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Кузя

рейдеры заставляли их дробить бизнес и уходить от налогов?

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Слегка Придурковатый

Ничего не понял в этой Санта-Барбаре. Ну да и хуй с ним.

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Александр Кабешов

ИФНС доначислили налогов и арестовала счета АО Ральф Рингер. ООО Стивали добивается банкротства АО Ральф Рингер, чтобы быть в первой очереди на получение своих 20,7 млн.

А не понимаете вы ничего потому что, зачем-то сидите на предпринимательском сайте без опыта в бизнесе.

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Борис Шувалов

Деньги на счету есть, но я вам их не отдам

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Андрей Соломатов

на логотип его нужно поставить, только другую, где он себе в рот конфету пихает

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Эмиль Тахмазов

Подача заявления о банкротстве не равно банкротству. Тем более сумма такая смешная. Коль скоро счета арестованы, но на них есть деньги, вполне возможно либо менеджмент найдёт деньги и погасит долг сам либо суд и без этого признает заявление о банкротстве необоснованным.

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Александр Кабешов

Счета арестованы потому что налоги не уплачены, а неуплачены потому что на счете нет этих денег. Тем более задолженность по прошлым периодам. ИФНС еще не проверяла 2021, 2022 годы. А погасить задолженность в 20,7 млн не могут т.к. счета заблокированы для уплаты налогов. По этой схеме можно запросто признать компанию банкротом.

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Эмиль Тахмазов

Денег не обязательно нет, может быть их просто недостаточно, но явно больше, чем 20 миллионов.

Нет, если налоговая заявится в это же дело со своими требованиями, то наверняка наблюдение введут.

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Диванный воЕн

Ральф рингер Землю заставляет крутиться!

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Я сказал свое имя машине

Блин, как красив список комментариев без Вадима.
Стоило того, чтобы вернуться

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Вадим Д.

ЧС надо осваивать. С возвращением! Не знаю кто Вы, но, пожалуй, забаню (-:

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noname

А куда он делся?

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Pavel Voronkov

Выручка за 2021 год 9,5 млрд, уплата налогов на 500 млн. Чуть больше 5,2% Конечно начислят по полной. Нагрузка меньше 11% уже вызывает вопросы у ФНС.

Когда не просчитал юнит экономику.

Из судебных актов можно сделать вывод, что АО «Ральф Рингер» не полностью платило или вовсе не платило налог на доходы физлиц с заработной платы своих работников, а также страховые взносы, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Это, по его мнению, может быть связано в том числе с «дроблением бизнеса» ради налоговых льгот и льгот по страховым взносам, доступных для малых и средних предприятий. С ним согласны и другие опрошенные «Ведомостями» юристы.
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Тоже хочу

Шить в Белоруссии, продавать, как Италия. Профит

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Neutron

опять 90е?

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Дмитрий
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Григорий Ефремов

Дмитрий, у вас все хорошо?

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Андрей Соломатов

я думаю там уже все хорошо, и на долго)

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Юлиана Махеева

А жаль. Очень нравилась их обувь

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новый участник

Планы, вероятно, были составлены. Они украдут весь товар, заплатив комиссию нужным людям.

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Юрист Королёв Дмитрий

А всего лишь, нужно было платить по счетам.

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Дмитрий Рявкин

Тем кто сдает в аренду конечно не выгодно банкроство. По уму то.

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Премудрый пискарь

Ой...

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