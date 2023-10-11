Минцифры предложило направить «инфраструктурный платёж» от маркетплейсов в пользу «Почты России» на ремонт отделений Статьи редакции
В Госдуме говорят, что платёж нужен для закрытия «финансовой дыры» в компании, а не для ремонта.
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- Минцифры предлагает направлять «инфраструктурный платёж» на покрытие 50% убытков отделений «Почты России» в поселениях с численностью меньше 5000 человек, а также их ремонт. Об этом на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил глава ведомства Максут Шадаев, его слова передаёт «Интерфакс».
- По словам Шадаева, сейчас Минцифры работает над формулой расчёта инфраструктурных отчислений маркетплейсов на эти цели в пользу «Почты России».
- За счёт полученных в 2021-м и 2022-м средств из бюджета (10 млрд рублей) к концу 2023 года получится отремонтировать около 2500 отделений, в 2024-м их количество вырастет до 3300, отметил Шадаев. Ещё для 18,7 тысячи пунктов денег в бюджете нет, заявил министр. При этом на реконструкцию всех этих отделений потребуется время до конца 2030 года, поэтому «как минимум до 2030-го» должен быть и обоснован введённый норматив по отчислениям маркетплейсов.
- Против предложения высказался глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он напомнил, что платеж предполагалось вводить, чтобы «закрыть существующую сегодня финансовую дыру в компании», а не для ремонта и реконструкции.
- В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые пункты в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
- Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.
- Возможный законопроект уже не раз критиковали: против него высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. В августе «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота. В сентябре интернет-ритейлеры предложили вовсе отказаться от проекта, а затем заявили о готовности закупить у компании услуги и сервисы — как минимум на 33,5 млрд рублей в 2024 году.
Ага, вы ещё Джеку Ма напишите, чтобы и он на ремонт скинулся от Aliexpress.
Интересно, а почему почта не хочет покрыть убыток ozon?
Потому что Почте по большей части не нужен Озон, а Озону нужна Почта. :()
Значит, путь Озон адресно скидывается на ремонт отделений, которыми пользуется. В нашем мухосранске 10 ПВЗ Озона и столько же ВБ.
Ща если эта тема сработает, то следующей внедрят десятину на ремонт церквей.
И на СВО
Это дело полезное
Хуле, если на финансовую дыру, то уже не распилить, а на ремонте можно 80% пиздануть
Есть предложение лучше:
Всем школьникам надо сдать на ремонт Почты России
А их родители пусть ремонт делают бесплатно, после работы, или на выходных.
И каждый родитель должен принести что-то для оформления уюта: шторы, цветы, картины
Консервы, марки
Да, а они на продажу потом пойдут
Можно пойти дальше: обязать бюджетников покупать виртуальные товары, купил эдакую nft-консерву раз в месяц и гордишься, соревнуешься с коллегами на работе, кто больше купил, кто дороже. Ввести premium-консервы для руководителей.
Пора уже кидать предложения Почте России, они там не так хорошо штурмуют идеи по выходу из своего кризиса
Предлагаю обязать маркетплейсы закрыть свои ПВЗ и выдавать заказы через почту России, с комиссией 50 процентов от прибыли с каждого заказа. Логистика и доставка заказов до отделения, конечно же на плечах маркетплейсов.
и работника специального для выдачи заказов должен оплачивать маркетплейс.. а когда работнику делать нечего он пусть почту выдает и гречкой барыжит
можно еще дополнительно 10% комиссии для продавцов ввести в пользу Почты России
Похоже они нашли новую дойную корову - маркетплейсы. Что там на очереди?:
- инфраструктурный платеж на содержание сельских детских садов и школ
- инфраструктурный платеж на сельские поликлиники
- инфраструктурный платеж на сельские дороги
- инфраструктурный платеж Газпрому на газификацию удаленных сёл
- инфраструктурный платеж Роснефти на содержание сельских АЗС?
А чё, подумаешь. ведь всего по 0,5%.
Проще закрыть убыточную компанию.
Почта не может быть неубыточной, она социальную функцию выполняет. Вопрос почему нет денег и почему оплачивать должен другой успешный бизнес
Максут, ты чего гасишься? Выползай сюда, важный вопрос есть: какие консервы ты чаще всего покупаешь в отделениях Почты России?
А давайте просто возьмём и увеличим НДФЛ. Добавим в него затраты на содержание Почты России. Раз уж сама почта не справляется... И вообще, давайте всем миром будем содержать те компании, которые вечно в убытках сидят. Тот же Аэрофлот и иже с ним. Нет, ну а чЁ? Мы же не жадные, всегда готовы помочь.
Вот, интересно, до этих господ доходит тот факт, что маркетплейсы просто переложат затраты на клиентов? И что Почту России этот платеж не сподвигнет улучшать свою работу, скорее наоборот?
вы итак их содержите из налогов так или иначе все субсидии ими получаемые из бюджета
— Вот это на обои, а это — на линолеум.
— Но этого же не хватит на все отделения!
— А на все и не нужно. В год по одному.
Было бы правильно у насквозь убыточной компании, которая нагло пытается поиметь денег с частных бизнесов, сделать прозрачными зарплаты и парашюты топ-менеджмента, я боюсь мы все прифигеем с таких цифр, ну и собственно задать вопросы руководству компании, и задать вопросы кто это самое руководство назначал и как оценивалась эффективность в прошлые годы, это же все не произошло "вдруг". Здесь вопрос только в эффективности системного подхода. Лично я вижу железобетонное желание ничего не менять любой ценой. Предлагаю вручить принудительно все отделения Почты России вайлдберису, под гарантии, текущее руководство Почты разогнать с волчьими билетами в виду того что, как показывает практика, они ни черта не соображают в том что им поручено.
Вайлдберриз? Вы конечно нашли кому передать)
"это абсолютно математически прозрачная модель" а главное еще справедливая)
Может, начать оказывать услуги по нормальным ценам?
10 млрд. рублей / 2500 отделений = 4 млн. рублей на ремонт одного отделения. Если предположить, что они на эти деньги все 3300 отделений отремонтируют до конца 2024, то это выходит чуть больше 3 млн. на отделение. Что же это там за ремонт, господа?
Сделают современный ремонт с хорошими материалами, приято будет зайти даже в глухопердяйское отделение, круто же
Хороший анекдот
Ну хотя бы честно говорят, что никакого даже минимального развития и не планируют.
Мы просто тут спиздили, а дырку вот так заткнем
А что тут требует ремонта? Видно же, что на века строили.
А потом - короче закрываем маркетплейсы, делаем единый на базе Почты
Роспосылторг
на деньги маркетплейса дворец вместо почты россии стоять будет
вот это правильно, ремонт это самая благодарная тема….пару месяцев назад какой-то псих журналист в телеге мне писал, чтобы я ему рассказал про опыт US post, как там датируют почту, хотя мой коммент был прост - всё ведь просто украдут, какой. ам опыт юс пост :)))
Забыли налог на уплату инфраструктурного платежа ввести. Недоработка.
Пожертвования налогом не облагаются :)
Подрядчики ремонтных бригад озолотятся (даже после вычета доли).
Плоти!
Так и живём
Предложил министр транспортного развития
Я и маркетплейсы не люблю и эту почту. У меня ❓, почему почте не нравится работать? Почему нормально работает СДЭК за те же деньги?
Озон не обеднеет
Только приватизация.
Думаю, нужно у РПЦ денег попросить на сохранение почты. Они всё равно налоги не платят.
Почта в целом хорошо исполняет свои услуги, но я так понимаю все дело в убыточных отделениях в горных селах