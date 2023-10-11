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Торговля
Евгения Евсеева

Минцифры предложило направить «инфраструктурный платёж» от маркетплейсов в пользу «Почты России» на ремонт отделений Статьи редакции

В Госдуме говорят, что платёж нужен для закрытия «финансовой дыры» в компании, а не для ремонта.

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  • Минцифры предлагает направлять «инфраструктурный платёж» на покрытие 50% убытков отделений «Почты России» в поселениях с численностью меньше 5000 человек, а также их ремонт. Об этом на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил глава ведомства Максут Шадаев, его слова передаёт «Интерфакс».
  • По словам Шадаева, сейчас Минцифры работает над формулой расчёта инфраструктурных отчислений маркетплейсов на эти цели в пользу «Почты России».

Она [формула] выглядит следующим образом: у нас есть около 28 тысяч отделений почтовой связи, которые находятся в населённых пунктах с численностью жителей меньше 5000. Дальше мы говорим, что у нас есть расходы на содержание этих отделений, у нас есть выручка, которую они получают, у нас есть убыток.

Вот мы считаем, что честно в формулу закладывать, что половина этого убытка у нас «закрывается» в рамках инфраструктурного платежа от маркетплейсов. Вторая половина этого убытка, собственно, обеспечивается за счет прибыльных услуг самой «Почты России» и так далее. Но нам кажется, что, исходя из этих расчётов, это абсолютно математически прозрачная модель.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • За счёт полученных в 2021-м и 2022-м средств из бюджета (10 млрд рублей) к концу 2023 года получится отремонтировать около 2500 отделений, в 2024-м их количество вырастет до 3300, отметил Шадаев. Ещё для 18,7 тысячи пунктов денег в бюджете нет, заявил министр. При этом на реконструкцию всех этих отделений потребуется время до конца 2030 года, поэтому «как минимум до 2030-го» должен быть и обоснован введённый норматив по отчислениям маркетплейсов.
  • Против предложения высказался глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он напомнил, что платеж предполагалось вводить, чтобы «закрыть существующую сегодня финансовую дыру в компании», а не для ремонта и реконструкции.
  • В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые пункты в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
  • Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.
  • Возможный законопроект уже не раз критиковали: против него высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. В августе «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота. В сентябре интернет-ритейлеры предложили вовсе отказаться от проекта, а затем заявили о готовности закупить у компании услуги и сервисы — как минимум на 33,5 млрд рублей в 2024 году.
Торговля
Евгения Евсеева
«Почта России» попросила разрешить ей закрывать убыточные отделения и снизить частоту доставки — РБК Статьи редакции

Это одна из мер поддержки, о которых компания хочет попросить у государства — помимо «инфраструктурного платежа» с маркетплейсов.

#новость #минцифры #почтароссии

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50 комментариев
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 Kirill Sushilnikov

Ага, вы ещё Джеку Ма напишите, чтобы и он на ремонт скинулся от Aliexpress.

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varchar

Интересно, а почему почта не хочет покрыть убыток ozon?

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Philipp Novikov

Потому что Почте по большей части не нужен Озон, а Озону нужна Почта. :()

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Nickolai Vasiliev

Значит, путь Озон адресно скидывается на ремонт отделений, которыми пользуется. В нашем мухосранске 10 ПВЗ Озона и столько же ВБ.

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Киприан Лейн

Ща если эта тема сработает, то следующей внедрят десятину на ремонт церквей.

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КакЦапля

И на СВО

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Матвей Горняков

Это дело полезное

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Ivan Petrov

Хуле, если на финансовую дыру, то уже не распилить, а на ремонте можно 80% пиздануть

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Катя Булгакова

Есть предложение лучше:
Всем школьникам надо сдать на ремонт Почты России

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КакЦапля

А их родители пусть ремонт делают бесплатно, после работы, или на выходных.

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Катя Булгакова

И каждый родитель должен принести что-то для оформления уюта: шторы, цветы, картины

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Frolov Konstantin

Консервы, марки

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Катя Булгакова

Да, а они на продажу потом пойдут

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Frolov Konstantin

Можно пойти дальше: обязать бюджетников покупать виртуальные товары, купил эдакую nft-консерву раз в месяц и гордишься, соревнуешься с коллегами на работе, кто больше купил, кто дороже. Ввести premium-консервы для руководителей.

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Litvinov

Пора уже кидать предложения Почте России, они там не так хорошо штурмуют идеи по выходу из своего кризиса

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magnifique

Предлагаю обязать маркетплейсы закрыть свои ПВЗ и выдавать заказы через почту России, с комиссией 50 процентов от прибыли с каждого заказа. Логистика и доставка заказов до отделения, конечно же на плечах маркетплейсов.

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Иван Иванов

и работника специального для выдачи заказов должен оплачивать маркетплейс.. а когда работнику делать нечего он пусть почту выдает и гречкой барыжит

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Мистер Блондин

можно еще дополнительно 10% комиссии для продавцов ввести в пользу Почты России

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Вадимов Вадим

Похоже они нашли новую дойную корову - маркетплейсы. Что там на очереди?:
- инфраструктурный платеж на содержание сельских детских садов и школ
- инфраструктурный платеж на сельские поликлиники
- инфраструктурный платеж на сельские дороги
- инфраструктурный платеж Газпрому на газификацию удаленных сёл
- инфраструктурный платеж Роснефти на содержание сельских АЗС?
А чё, подумаешь. ведь всего по 0,5%.

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Vitaly Ya

Проще закрыть убыточную компанию.

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Black7

Почта не может быть неубыточной, она социальную функцию выполняет. Вопрос почему нет денег и почему оплачивать должен другой успешный бизнес

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Слегка Придурковатый

Максут, ты чего гасишься? Выползай сюда, важный вопрос есть: какие консервы ты чаще всего покупаешь в отделениях Почты России?

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Andrew Volosnikov

А давайте просто возьмём и увеличим НДФЛ. Добавим в него затраты на содержание Почты России. Раз уж сама почта не справляется... И вообще, давайте всем миром будем содержать те компании, которые вечно в убытках сидят. Тот же Аэрофлот и иже с ним. Нет, ну а чЁ? Мы же не жадные, всегда готовы помочь.
Вот, интересно, до этих господ доходит тот факт, что маркетплейсы просто переложат затраты на клиентов? И что Почту России этот платеж не сподвигнет улучшать свою работу, скорее наоборот?

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неформат

вы итак их содержите из налогов так или иначе все субсидии ими получаемые из бюджета

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Вадим Д.

— Вот это на обои, а это — на линолеум.
— Но этого же не хватит на все отделения!
— А на все и не нужно. В год по одному.

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Grakh Surtr

Было бы правильно у насквозь убыточной компании, которая нагло пытается поиметь денег с частных бизнесов, сделать прозрачными зарплаты и парашюты топ-менеджмента, я боюсь мы все прифигеем с таких цифр, ну и собственно задать вопросы руководству компании, и задать вопросы кто это самое руководство назначал и как оценивалась эффективность в прошлые годы, это же все не произошло "вдруг". Здесь вопрос только в эффективности системного подхода. Лично я вижу железобетонное желание ничего не менять любой ценой. Предлагаю вручить принудительно все отделения Почты России вайлдберису, под гарантии, текущее руководство Почты разогнать с волчьими билетами в виду того что, как показывает практика, они ни черта не соображают в том что им поручено.

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Kelerius

Вайлдберриз? Вы конечно нашли кому передать)

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Соня

"это абсолютно математически прозрачная модель" а главное еще справедливая)

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Sergei Timofeyev

Может, начать оказывать услуги по нормальным ценам?

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Прекрасный День

10 млрд. рублей / 2500 отделений = 4 млн. рублей на ремонт одного отделения. Если предположить, что они на эти деньги все 3300 отделений отремонтируют до конца 2024, то это выходит чуть больше 3 млн. на отделение. Что же это там за ремонт, господа?

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Док

Сделают современный ремонт с хорошими материалами, приято будет зайти даже в глухопердяйское отделение, круто же

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Dimitri

Хороший анекдот

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Я сказал свое имя машине

Ну хотя бы честно говорят, что никакого даже минимального развития и не планируют.
Мы просто тут спиздили, а дырку вот так заткнем

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Griby Lenina

А что тут требует ремонта? Видно же, что на века строили.

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debil
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oneselday

А потом - короче закрываем маркетплейсы, делаем единый на базе Почты

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Frolov Konstantin

Роспосылторг

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Yar Dev

на деньги маркетплейса дворец вместо почты россии стоять будет

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Andrey Azhigirov

вот это правильно, ремонт это самая благодарная тема….пару месяцев назад какой-то псих журналист в телеге мне писал, чтобы я ему рассказал про опыт US post, как там датируют почту, хотя мой коммент был прост - всё ведь просто украдут, какой. ам опыт юс пост :)))

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President of the United States

Забыли налог на уплату инфраструктурного платежа ввести. Недоработка.

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sunblade

Пожертвования налогом не облагаются :)

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Бинарный Ёж

Подрядчики ремонтных бригад озолотятся (даже после вычета доли).

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Black7

Плоти!

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Soulis
«закрыть существующую сегодня финансовую дыру в компании», а не для ремонта и реконструкции.

Так и живём

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Ovechkin
И раз они партии товара своего возят в фурах, то пусть и на ремонт дорог скинутся

Предложил министр транспортного развития

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OLGA ZAVATSKAYA

Я и маркетплейсы не люблю и эту почту. У меня ❓, почему почте не нравится работать? Почему нормально работает СДЭК за те же деньги?

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Андрей Матросов

Озон не обеднеет

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Stanislav Lem

Только приватизация.

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M S

Думаю, нужно у РПЦ денег попросить на сохранение почты. Они всё равно налоги не платят.

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Тарас Перещук

Почта в целом хорошо исполняет свои услуги, но я так понимаю все дело в убыточных отделениях в горных селах

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