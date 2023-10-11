Она [формула] выглядит следующим образом: у нас есть около 28 тысяч отделений почтовой связи, которые находятся в населённых пунктах с численностью жителей меньше 5000. Дальше мы говорим, что у нас есть расходы на содержание этих отделений, у нас есть выручка, которую они получают, у нас есть убыток.

Вот мы считаем, что честно в формулу закладывать, что половина этого убытка у нас «закрывается» в рамках инфраструктурного платежа от маркетплейсов. Вторая половина этого убытка, собственно, обеспечивается за счет прибыльных услуг самой «Почты России» и так далее. Но нам кажется, что, исходя из этих расчётов, это абсолютно математически прозрачная модель.