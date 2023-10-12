Wildberries ввёл комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard Статьи редакции
Компания объясняет это «вознаграждением» банку за обработку платежа, но эксперты говорят, что для площадки не должно быть разницы между оплатой этими картами или картами «Мир».
- Маркетплейс ввёл плату с 9 октября 2023 года, сообщил «Ведомостям» источник. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платёжных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идёт о «вознаграждении» банку, который обрабатывает такой платёж.
- Колесников объяснил, что изменение условий оплаты связано с «особенностями операционно-технологического процесса приёма платежей». Сейчас Wildberries не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, заявил он.
- Покупатели могут выбрать альтернативные способы оплаты, не предусматривающие это «вознаграждение»: карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что позиция маркетплейса выглядит сомнительной — расчёты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая находится в России. Разницы между платежами по ним или по картам «Мир» для маркетплейса быть не должно. По их мнению, так Wildberries пытается переложить на клиентов расходы на эквайринг.
- В конце августа 2021 года Wildberries уже менял условия для оплаты покупок по картам Visa и Mastercard — они стали дороже, чем при оплате по картам «Мир», СБП и SberPay на 2%. Тогда платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн. В Mastercard напоминали, что все транзакции обрабатывает НСПК, платёжная система никаких комиссий не берёт.
- В марте 2022 года Visa, а затем Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все выпущенные российскими банками карты продолжили работать в стране, но в других государствах расплатиться ими нельзя.
Первой на vc.ru о комиссии Wildberries сообщила Елена.
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О, ВБ давно ничего не выдавал. Жду, что бы их снова натянули, а лучше закрыли. Шарашка садоводная
Да да обязательно закроют, сразу после Роснефти Газпрома и Магнита
Кто-то еще пользуется вб, когда есть озон и мм?
Да-да, никто не пользуется ВБ, ВК, Одноклассниками и что там еще вам не нравится.
Но на МегаМаркете же почти ничего нет..
Вы находитесь на ресурсе, где люди умеют пользоваться симиларвебом.
И подобные вопросы с вашей стороны говорят о том, что уровень вашей компетенций более соответствует Пикабу, чем venture capital dot ru
"Вознаграждение" банку?
Но ведь эти три процента уходят им, а не банкам, если они это ввели...
Они жадные. Они платят твоими деньгами свой эквайринг, который для них составляет 0,8% :) Вспоминается плеер.рю
Ну вот и штраф покупателям. Давненько не было, неуважаемый WB.
Не только продавцам и ПВЗ своё снимание уделяете.
Опять охуевшие мрази вышли на большую дорогу.
Или у них есть инсайды о будущем
Мы научим тебя, съука, родину любить! (с)
Озон - проблемы с виза и мк? Не вопрос, вот вам озоновский мир, при оплате которым даем скидку. WB - ваши деньги это мои деньги.
Зачем мне озоновский Мир если мне нужно заплатить со своего Мастеркарда?
Эту комиссию на Озоне сейчас платят продавцы.
Это вообще незаконно: цена должна быть одинакова, независимо от способа платежа. Но WB может нарушать закон когда крыша во власти есть
РФ, 2023 год
Да я вижу, тебя даже вчерашний шторм не разбудил...
Ещё вчера
https://vc.ru/u/1724486
спасибо, добавим
Да все гораздо проще. Они приложение в рф выпускают и не могут формально принимать рубли. Иначе их забанят в сторах. Вот они и пытаются быть чисто русскими.
Ничего не понятно.
ВБ: Хорошая идея! Нужно принимать оплату в монгольских тугриках и брать ещё 5% за конвертацию.
Один я задаюсь вопросом зачем рекламирует карту МИР?
Походу
Мир цифровой рубль куар коды все сразу все сервисы все в разные стороны. Лебедь и щука не пришли только.
Где тот чувак, который года два назад пытался нагибать ВБ за 2%?
Это не я, но я выигрывал суд у ВБ по этому вопросу (в профиле). У меня дежавю когда увидел сейчас снова эту новость, я бы ещё просудился но уже давно ничего не покупаю там.
Он понял, что его нагибалка ещё не выросла.
Ахахахах
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Пздц позорище
Что за дискриминация по картам...
Ягодки выдали очередной кринж
Самый дpищeнский маркетплейс.
@Евгения Евсеева браво! Хоть кто-то смог понять, о чем там вчера написала Елена
Я даже не могу придумать удачную аналогию. Это как ICQ или скайп в свое время. Они были самым большим маркетплейсом и так удачно пребывают рынок. Они делают буквально все, чтобы растерять клиентов и продавцов.
В двух фирмах работал и там был категорический отказ работать на Вайлдберриз.
За последнее время Озон очень резко набрал обороты и почти каждое обновление радует. Даже Яндекс и то кое как старается. Вся более менее прогрессивная аудитория уже перетекла в Озон, на вб до поры до времени останутся только мамонты, которых доить еще получится некоторое время, но и они рано или поздно поймут.
Толку только ноль от стараний Яндекса.
@Игорь фас ))
А никого не удивляет, что ВБ даёт покупателю скидку в размере комиссии продавца, а иногда и больше?
Учитывая, что карты VISA и Mastercard продолжают работать только лишь потому что системы не смогли их добить на территории РФ, логично, что в их поддержке смысла нет ни для клиентов (что-то мне подсказывает, что программы лояльности тоже не работают), ни для магазина.
Конечно, немного странный способ избавиться от технического долга по их поддержке, но это же WB...
Вот и инфраструктурный платеж проявился
У Бакальчук, опять период активности начался, ждем веселых новостей.