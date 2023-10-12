Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries ввёл комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard Статьи редакции

Компания объясняет это «вознаграждением» банку за обработку платежа, но эксперты говорят, что для площадки не должно быть разницы между оплатой этими картами или картами «Мир».

  • Маркетплейс ввёл плату с 9 октября 2023 года, сообщил «Ведомостям» источник. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платёжных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идёт о «вознаграждении» банку, который обрабатывает такой платёж.
  • Колесников объяснил, что изменение условий оплаты связано с «особенностями операционно-технологического процесса приёма платежей». Сейчас Wildberries не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, заявил он.
  • Покупатели могут выбрать альтернативные способы оплаты, не предусматривающие это «вознаграждение»: карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что позиция маркетплейса выглядит сомнительной — расчёты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая находится в России. Разницы между платежами по ним или по картам «Мир» для маркетплейса быть не должно. По их мнению, так Wildberries пытается переложить на клиентов расходы на эквайринг.
  • В конце августа 2021 года Wildberries уже менял условия для оплаты покупок по картам Visa и Mastercard — они стали дороже, чем при оплате по картам «Мир», СБП и SberPay на 2%. Тогда платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн. В Mastercard напоминали, что все транзакции обрабатывает НСПК, платёжная система никаких комиссий не берёт.
  • В марте 2022 года Visa, а затем Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все выпущенные российскими банками карты продолжили работать в стране, но в других государствах расплатиться ими нельзя.

Первой на vc.ru о комиссии Wildberries сообщила Елена.

#новость #wildberries #visa #mastercard

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63 комментария
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 Султанов Андрей

О, ВБ давно ничего не выдавал. Жду, что бы их снова натянули, а лучше закрыли. Шарашка садоводная

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Серж

Да да обязательно закроют, сразу после Роснефти Газпрома и Магнита

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Денис Солин

Кто-то еще пользуется вб, когда есть озон и мм?

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Макс Мартин

Да-да, никто не пользуется ВБ, ВК, Одноклассниками и что там еще вам не нравится.

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1 комментарий
Илья Посаженников

Но на МегаМаркете же почти ничего нет..

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3 комментария
Иннокентий Фефилов

Вы находитесь на ресурсе, где люди умеют пользоваться симиларвебом.
И подобные вопросы с вашей стороны говорят о том, что уровень вашей компетенций более соответствует Пикабу, чем venture capital dot ru

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Нейрослав Жепетеев

"Вознаграждение" банку?
Но ведь эти три процента уходят им, а не банкам, если они это ввели...

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Sergei Timofeyev

Они жадные. Они платят твоими деньгами свой эквайринг, который для них составляет 0,8% :) Вспоминается плеер.рю

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5 комментариев
Вадим Д.

Ну вот и штраф покупателям. Давненько не было, неуважаемый WB.
Не только продавцам и ПВЗ своё снимание уделяете.

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Невероятный Блондин
расчёты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая находится в России. Разницы между платежами по ним или по картам «Мир» для маркетплейса быть не должно

Опять охуевшие мрази вышли на большую дорогу.

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Случайные фотографии

Или у них есть инсайды о будущем

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Sergei Timofeyev

Мы научим тебя, съука, родину любить! (с)

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АМА

Озон - проблемы с виза и мк? Не вопрос, вот вам озоновский мир, при оплате которым даем скидку. WB - ваши деньги это мои деньги.

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Макс Мартин

Зачем мне озоновский Мир если мне нужно заплатить со своего Мастеркарда?

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2 комментария
Catarina0905

Эту комиссию на Озоне сейчас платят продавцы.

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7 комментариев
Fred Han
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Михаил Октябрьский

Это вообще незаконно: цена должна быть одинакова, независимо от способа платежа. Но WB может нарушать закон когда крыша во власти есть

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Alexey Ivanov
Это вообще незаконно
РФ, 2023 год

Да я вижу, тебя даже вчерашний шторм не разбудил...

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2 комментария
Илья Посаженников

Ещё вчера

https://vc.ru/u/1724486

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Евгения Евсеева
Автор

спасибо, добавим

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Baddy Boy

Да все гораздо проще. Они приложение в рф выпускают и не могут формально принимать рубли. Иначе их забанят в сторах. Вот они и пытаются быть чисто русскими.

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Oleg Shirochenkov

Ничего не понятно.

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Бинарный Ёж

ВБ: Хорошая идея! Нужно принимать оплату в монгольских тугриках и брать ещё 5% за конвертацию.

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Макс Мартин
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Артем Якимов

Один я задаюсь вопросом зачем рекламирует карту МИР?

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Султанов Андрей

Походу

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Случайные фотографии

Мир цифровой рубль куар коды все сразу все сервисы все в разные стороны. Лебедь и щука не пришли только.

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Слегка Придурковатый

Где тот чувак, который года два назад пытался нагибать ВБ за 2%?

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Игорь
Где тот чувак, который года два назад пытался нагибать ВБ за 2%?

Это не я, но я выигрывал суд у ВБ по этому вопросу (в профиле). У меня дежавю когда увидел сейчас снова эту новость, я бы ещё просудился но уже давно ничего не покупаю там.

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Митроченков Дмитрий

Он понял, что его нагибалка ещё не выросла.

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Бабаевский по акции

Ахахахах

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Комментарий удален модератором

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Сергей Сахно

Пздц позорище

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Чижик-Пыжик

Что за дискриминация по картам...

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Злой Чел

Ягодки выдали очередной кринж

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Лицо в толпе

Самый дpищeнский маркетплейс.

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Невероятный Блондин

@Евгения Евсеева браво! Хоть кто-то смог понять, о чем там вчера написала Елена

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Виктор Якунин

Я даже не могу придумать удачную аналогию. Это как ICQ или скайп в свое время. Они были самым большим маркетплейсом и так удачно пребывают рынок. Они делают буквально все, чтобы растерять клиентов и продавцов.

В двух фирмах работал и там был категорический отказ работать на Вайлдберриз.

За последнее время Озон очень резко набрал обороты и почти каждое обновление радует. Даже Яндекс и то кое как старается. Вся более менее прогрессивная аудитория уже перетекла в Озон, на вб до поры до времени останутся только мамонты, которых доить еще получится некоторое время, но и они рано или поздно поймут.

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Митроченков Дмитрий

Толку только ноль от стараний Яндекса.

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Траун

@Игорь фас ))

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Митроченков Дмитрий

А никого не удивляет, что ВБ даёт покупателю скидку в размере комиссии продавца, а иногда и больше?

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Петр П

Учитывая, что карты VISA и Mastercard продолжают работать только лишь потому что системы не смогли их добить на территории РФ, логично, что в их поддержке смысла нет ни для клиентов (что-то мне подсказывает, что программы лояльности тоже не работают), ни для магазина.
Конечно, немного странный способ избавиться от технического долга по их поддержке, но это же WB...

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Дмитрий Зима

Вот и инфраструктурный платеж проявился

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Вадимов Вадим

У Бакальчук, опять период активности начался, ждем веселых новостей.

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