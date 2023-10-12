Производители алкоголя предложили поднять минимальную цену водки — до 301 рубля за пол-литра Статьи редакции
Источники «Коммерсанта» говорят, что предложение скорее всего поддержат в Минфине.
- Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) предложил с 2024 года повысить минимальные цены на водку на 7%. Обращение направили главе Минфина Антону Силуанову в сентябре 2023-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его копию.
- Минимальные отпускные цены союз предлагает повысить с 229 рублей до 243 рублей, оптовые — с 238 рублей до 253 рублей, розничные — с 281 рубля до 301 рубля за бутылку 0,5 л.
- В письме компании отмечают, что по плану с 2024 года акциз на водку повышается на 5%, до 128,6 рубля за 0,5 л. Но удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля, а также рост затрат на логистику влияют на компании уже сейчас.
- По оценкам СПАП, в 2023 году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти на 10% и более, а повышение минимальных цен позволит избежать продаж ниже себестоимости и снижения объёмов производства.
- В Минфине заявили «Ъ», что обращение СПАП рассматривается. Два источника издания в отрасли говорят, что ведомство поддержит предложение.
- Повышение цен на 7% не отражает роста всех издержек производителей, даже если ориентироваться на официальные цифры инфляции в 7,5% в 2023 году, к чему ещё добавляется увеличение акциза, рассказал президент СПАП Игорь Косарев. Также это должно снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать водку дешевле себестоимости.
- В Алкогольной сибирской группе (бренды «Пять озёр» и «Белая берёзка») говорят, что рентабельность бизнеса уже «предельно низкая» — без повышения цен легальные игроки будут работать в убыток, что грозит развитием «серого» рынка. В 2023-м себестоимость водки выросла на 4,9% в том числе из-за девальвации рубля, так как, например, этикетки, закупаются только в валюте. В Ladoga («Царская») говорят, что повышение цен немного приблизит их к реальной стоимости водки.
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Ого, то есть в России не нашлось никого, кто бы этикетки выпускал?
Бумага, точнее белило или как там его - тож импортное)
Экономика максимально построена так, что может лишь быть придатком чего-то там. Обидно и досадно, что вот так вот всё наплевательски сделано.
Да пиздец стыдоба.
Для водки, Карл, для ВОДКИ не можем этикетки выпустить!
Там не сказано что их за границей закупают и что за валюта)
Водка стоит сто рублей — это не беда
Хоть вообще-то эт не водка, а одна вода
Самый лучший вариант — всем глаза залить
Спьяну жизнь херово видно, даже легче жить
https://www.youtube.com/watch?v=UYKYNpEe4N0&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE
Эй гуляй кацап пропивай что есть
Как ты не пахал кацап-обносился весь
Нашу Русь пропили едарасы на корню
Так что пей и ты мужик, пей за всю керню
Теперь-то точно папа будет меньше пить!
Это ты будешь меньше кушать :)
ПАПАлкашъ!
так не понял снижаем цену или повышаем?
Тогда надо на виски понизить!
Ирландию можно не трогать, а на шотландцев — точно понизить!
Белая река, капли о былом.
Ну Шевчук то на дорогую наскребёт
Даже если спирт замёрзнет,
Всё равно его не брошу:
Буду грызть его зубами,
Потому что он — хороший (-:
Осуждаю, негодую, но пить не брошу.
Так и помрёшь нищим
Я завтра брошу пить, вот удивится свет,
Прочту десяток книг и натяну вельвет,
Я выдавлю прыщи и патлы постригу,
Тройной одеколон для рожи сберегу.
А в гастроном с утра войду как человек,
И корешам назло на торт я выбью чек.
И с этим вот тортом пойду к себе домой.
А Клавка, дверь открыв, воскликнет: «Боже мой!»
И станем чай мы пить, газетки вслух читать.
А Клавка, может быть, с собой положит спать.
Ах, Клавдия моя, как я тебя любил!
От этих чувств больных быть может я и пил.
А дальше все пойдет как в фирменном кино:
Куплю машину я, обои и трюмо.
Общественность, завод – сам посуди, не пью,
Посадит за столом как своего судью.
И вот на "Москвиче" качу к себе домой.
А Клавдия-то, растолстев, все потчует икрой.
Горит цветной экран, хрустит во рте икра!
Настанет, мужики, счастливая пора!
За это же не грех сегодня выпить нам!
Налей-ка, Коль, еще мне красненькой сто грамм.
Давай дерябнем, Вась, мы за мою судьбу!
Да за такое ведь я белую возьму!
Такую дешёвую и так только подростки берут. Если цена поднимется, так даже лучше будет
просто будут больше брать у родителей, стрелять у метро и вытаскивать из карманов одноклассников.
ну так логично, бутылка водки дешевле 3 баксов )) Зачем нам ваши Дьюти фри
а кто им мешать продавать дороже мрц?
Никто...в мухосрансках так и делают продают по акциям купи 3 и получи 5-ю в подарок...
Предлагаю вообще от 1000 продавать, чтоб все перешли на виски. Водка та ещё гадость
Революции хотят, нелюди
минфин им поможет поискать в гугле производителя качественной этикетки в РФ) бред конечно полный про этикетку, ладно бы глянцевый журнал выпускали. или пусть у Пятерочки спросят где они печатают этикетки на свой бренд "Красная цена". Ну серьезно ребят, не надо Силуанова держать за идиота. Там себестоимость бутылки водки от силы 60-100Р. Скорее всего меньше. Какие 300Р? Але? Все сырье отечественное - спирт Экстра, стеклотара, крышка. Этикетка от силы 0.5-1.0Р стоит
Самые лучшие этикетки для водки это какая нибудь Царская или Имперская на газетной бумаге. Сразу видно качество
Ваши рассуждения - популизм и казуистика. Очевидно, что минимальная цена не должна равняться минимальному качеству, когда разговор идёт о водке
Три евро за пузырь. Жесть, можно только представить что это за бадяга
Дурик, там водки самой на 30-40р. Остальное налоги тара и прибыль барыг.
На святое покусились! Негодяи!
Всё равно я пить не брошу!
Потому что я хороший!!!
Топовая новость в сообществе русскоязычных стартаперов, конечно.
Топовее наверное только у бритов про эль
А не бояться ли они что народ вдруг протрезвеет и откроет глаза на происходящее?!
Они уже повышали. Кто-то заметил изменения? Нет
Вот и стали андидепрессанты для бумеров дорогими
Вот и чудно)) можно 100р за 100гр?)
Так и догонят «люксовые» брэнды по цене с качеством «экстра» с наценкой за риски низкой ликвидности в условиях конкуренции.
Я за повышение цены от 3000 рублей за бутылку. А бутылки пива от 1500 рублей. Меньше алкашей будет.
Считаешь ? Я вот думаю будет больше кредитов)
Ну будут пить подпольные напитки. Народ тут выход найдет.
Почему не повышают цену на боярышник?
Народу думаю до звезды какая этикетка будет на бутылке. Раньше печатали в обычной типографии и все было не плохо. И вкус был у напитках. А сейчас и бутылка крутая, и этикетка чуть не голографическая. Еще и буклетик на горлышка прикрепят. А внутри пойло ...
А насчет цен. Вот допустим хотят они по 300 свою творчество продавать, так продавайте. Кто не дает это делать?