Торговля
Евгения Евсеева

Производители алкоголя предложили поднять минимальную цену водки — до 301 рубля за пол-литра Статьи редакции

Источники «Коммерсанта» говорят, что предложение скорее всего поддержат в Минфине.

  • Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) предложил с 2024 года повысить минимальные цены на водку на 7%. Обращение направили главе Минфина Антону Силуанову в сентябре 2023-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его копию.
  • Минимальные отпускные цены союз предлагает повысить с 229 рублей до 243 рублей, оптовые — с 238 рублей до 253 рублей, розничные — с 281 рубля до 301 рубля за бутылку 0,5 л.
  • В письме компании отмечают, что по плану с 2024 года акциз на водку повышается на 5%, до 128,6 рубля за 0,5 л. Но удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля, а также рост затрат на логистику влияют на компании уже сейчас.
  • По оценкам СПАП, в 2023 году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти на 10% и более, а повышение минимальных цен позволит избежать продаж ниже себестоимости и снижения объёмов производства.
  • В Минфине заявили «Ъ», что обращение СПАП рассматривается. Два источника издания в отрасли говорят, что ведомство поддержит предложение.
  • Повышение цен на 7% не отражает роста всех издержек производителей, даже если ориентироваться на официальные цифры инфляции в 7,5% в 2023 году, к чему ещё добавляется увеличение акциза, рассказал президент СПАП Игорь Косарев. Также это должно снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать водку дешевле себестоимости.
  • В Алкогольной сибирской группе (бренды «Пять озёр» и «Белая берёзка») говорят, что рентабельность бизнеса уже «предельно низкая» — без повышения цен легальные игроки будут работать в убыток, что грозит развитием «серого» рынка. В 2023-м себестоимость водки выросла на 4,9% в том числе из-за девальвации рубля, так как, например, этикетки, закупаются только в валюте. В Ladoga («Царская») говорят, что повышение цен немного приблизит их к реальной стоимости водки.

#новость #цены #водка

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65 комментариев
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 Вася Пражкин
например, этикетки, закупаются только в валюте

Ого, то есть в России не нашлось никого, кто бы этикетки выпускал?

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oneselday

Бумага, точнее белило или как там его - тож импортное)

Экономика максимально построена так, что может лишь быть придатком чего-то там. Обидно и досадно, что вот так вот всё наплевательски сделано.

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8 комментариев
Я сказал свое имя машине

Да пиздец стыдоба.
Для водки, Карл, для ВОДКИ не можем этикетки выпустить!

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1 комментарий
Серж

Там не сказано что их за границей закупают и что за валюта)

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Xi

Водка стоит сто рублей — это не беда
Хоть вообще-то эт не водка, а одна вода
Самый лучший вариант — всем глаза залить
Спьяну жизнь херово видно, даже легче жить

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Владимир Егоров

https://www.youtube.com/watch?v=UYKYNpEe4N0&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Эй гуляй кацап пропивай что есть
Как ты не пахал кацап-обносился весь
Нашу Русь пропили едарасы на корню
Так что пей и ты мужик, пей за всю керню

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Griby Lenina

Теперь-то точно папа будет меньше пить!

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Леший

Это ты будешь меньше кушать :)

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Премудрый пискарь

ПАПАлкашъ!

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3 комментария
Тарас Перещук

так не понял снижаем цену или повышаем?

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Лицо в толпе
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Алексей Марков

Тогда надо на виски понизить!

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Вадим Д.

Ирландию можно не трогать, а на шотландцев — точно понизить!

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Док

Белая река, капли о былом.

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Байд Джонов

Ну Шевчук то на дорогую наскребёт

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Вадим Д.

Даже если спирт замёрзнет,
Всё равно его не брошу:
Буду грызть его зубами,
Потому что он — хороший (-:

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Слегка Придурковатый

Осуждаю, негодую, но пить не брошу.

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Байд Джонов

Так и помрёшь нищим

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2 комментария
Иван Помидоров

Я завтра брошу пить, вот удивится свет,
Прочту десяток книг и натяну вельвет,
Я выдавлю прыщи и патлы постригу,
Тройной одеколон для рожи сберегу.

А в гастроном с утра войду как человек,
И корешам назло на торт я выбью чек.
И с этим вот тортом пойду к себе домой.
А Клавка, дверь открыв, воскликнет: «Боже мой!»

И станем чай мы пить, газетки вслух читать.
А Клавка, может быть, с собой положит спать.
Ах, Клавдия моя, как я тебя любил!
От этих чувств больных быть может я и пил.

А дальше все пойдет как в фирменном кино:
Куплю машину я, обои и трюмо.
Общественность, завод – сам посуди, не пью,
Посадит за столом как своего судью.

И вот на "Москвиче" качу к себе домой.
А Клавдия-то, растолстев, все потчует икрой.
Горит цветной экран, хрустит во рте икра!
Настанет, мужики, счастливая пора!

За это же не грех сегодня выпить нам!
Налей-ка, Коль, еще мне красненькой сто грамм.
Давай дерябнем, Вась, мы за мою судьбу!
Да за такое ведь я белую возьму!

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Вишняковский

Такую дешёвую и так только подростки берут. Если цена поднимется, так даже лучше будет

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Tanur

просто будут больше брать у родителей, стрелять у метро и вытаскивать из карманов одноклассников.

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Dragunov (Софт Майнинг)

ну так логично, бутылка водки дешевле 3 баксов )) Зачем нам ваши Дьюти фри

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user0564335

а кто им мешать продавать дороже мрц?

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Премудрый пискарь

Никто...в мухосрансках так и делают продают по акциям купи 3 и получи 5-ю в подарок...

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Александр Пустовалов

Предлагаю вообще от 1000 продавать, чтоб все перешли на виски. Водка та ещё гадость

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Революции хотят, нелюди

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Андрей Комягин

минфин им поможет поискать в гугле производителя качественной этикетки в РФ) бред конечно полный про этикетку, ладно бы глянцевый журнал выпускали. или пусть у Пятерочки спросят где они печатают этикетки на свой бренд "Красная цена". Ну серьезно ребят, не надо Силуанова держать за идиота. Там себестоимость бутылки водки от силы 60-100Р. Скорее всего меньше. Какие 300Р? Але? Все сырье отечественное - спирт Экстра, стеклотара, крышка. Этикетка от силы 0.5-1.0Р стоит

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Байд Джонов

Самые лучшие этикетки для водки это какая нибудь Царская или Имперская на газетной бумаге. Сразу видно качество

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1 комментарий
Кирилл Таран

Ваши рассуждения - популизм и казуистика. Очевидно, что минимальная цена не должна равняться минимальному качеству, когда разговор идёт о водке

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1 комментарий
EilonRo

Три евро за пузырь. Жесть, можно только представить что это за бадяга

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Дурик, там водки самой на 30-40р. Остальное налоги тара и прибыль барыг.

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1 комментарий
Премудрый пискарь

На святое покусились! Негодяи!

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Премудрый пискарь

Всё равно я пить не брошу!
Потому что я хороший!!!

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Михаил Барабаш

Топовая новость в сообществе русскоязычных стартаперов, конечно.

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Байд Джонов

Топовее наверное только у бритов про эль

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Водяной

А не бояться ли они что народ вдруг протрезвеет и откроет глаза на происходящее?!

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Костя Маслов

Они уже повышали. Кто-то заметил изменения? Нет

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дед Мазай и ёжики
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Black7

Вот и стали андидепрессанты для бумеров дорогими

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Viktoriya Bagira

Вот и чудно)) можно 100р за 100гр?)

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Roofing Abunch

Так и догонят «люксовые» брэнды по цене с качеством «экстра» с наценкой за риски низкой ликвидности в условиях конкуренции.

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Roman S

Я за повышение цены от 3000 рублей за бутылку. А бутылки пива от 1500 рублей. Меньше алкашей будет.

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Саша Буланов

Считаешь ? Я вот думаю будет больше кредитов)

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Станислав

Ну будут пить подпольные напитки. Народ тут выход найдет.

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Silver Surfer

Почему не повышают цену на боярышник?

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Станислав

Народу думаю до звезды какая этикетка будет на бутылке. Раньше печатали в обычной типографии и все было не плохо. И вкус был у напитках. А сейчас и бутылка крутая, и этикетка чуть не голографическая. Еще и буклетик на горлышка прикрепят. А внутри пойло ...

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Станислав

А насчет цен. Вот допустим хотят они по 300 свою творчество продавать, так продавайте. Кто не дает это делать?

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