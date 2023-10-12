Торговля
Евгения Евсеева

«Почта России» запустила доставку посылок из дома в отделение Статьи редакции

Нужно зарегистрировать и оплатить посылку, а потом вызвать курьера.

  • Услуга доступна в городах, где проживает более 500 тысяч человек, объявила «Почта России».
  • Чтобы воспользоваться ею, нужно заранее упаковать посылку, зарегистрировать её и оплатить на сайте или в приложении «Почты России» — картой или через СБП. После нужно вызвать курьера. Распечатывать бланк для посылки не обязательно, можно только указать полученный трек-код отправления.
  • Стоимость услуги «Почта России» не раскрыла. На сайте указаны две цены — 100 рублей и 219 рублей. Редакция vc.ru обратилась к компании за комментарием о стоимости. В среднем процесс должен занимать не больше 40 минут, отмечает «Почта России».
  • Пока услуга недоступна, убедился редактор vc.ru. После регистрации отправления возможности вызвать курьера нет.
  • У «Почты России» есть доставка отправлений из отделения на дом. Можно выбрать доставку в удобный день — за 100 рублей, или ускоренную за 90 минут — за 149 рублей. Также можно курьером доставить посылку от двери до двери.

#новость #почтароссии

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59 комментариев
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 Дмитрий Зима

Но сначала нужно сходить в отделение и купить фирменную коробку, потому как в другой не принимают

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Наталья Астафьева

Что за глупости? В любых принимают

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23 комментария
Иван Серик

Доставка из отделения до клиента осуществляется с помощью сторонних служб доставки. Например рабами Яндекса.

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Васисуалий Лоханкин

Таскать посылки по 10-15 килограмм будут конечно усталые тетки-почтальоны с зарплатой 20 тыщ рублей?

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Мурад Муртазалиев

Почта это про стабильность

Почта России» запустила доставку посылок из дома в отделение
Пока услуга недоступна
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Antonio

Нет, таскать вообще никто не будет, бортовая газелька с открытым кузовом паркуется под окном, ты выкидываешь посылку из окна прямо в кузов.

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6 комментариев
Невероятный Блондин

Да. И это не шутка. Это делается силами самих почтальонш

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Александр Колпаков

там отдельные курьеры есть, как в нормальных курьерках

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3 комментария
Латте Маккиато

Конечно. Это же традиция, чтобы люди так горбатились за копейки. Понимаете, в почте России. Просто слишком эффективные менеджеры - им не до таких глупостей.

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Anton Zimin

Ну может расщедрятся и купят самокаты для них )

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2 комментария
Вадим Д.

То есть прямо в подъезде терять будут. Штош. Это если курьер найдёт куда приехать нужно.

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Иван Серик
Отправка посылки в отделение курьером доступна в почтовых отделениях: 109451, 109384, 109559, 109649, 115470.

Забздели по всей стране запускать - тестируют!

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AleXXX

Пусть сперва хоть раз донесут из отделения до дома. Сколько раз не заказывал – тишина, потом через день раздупляются, звонят просят самому идти, типа курьеров нет.

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Антон Большаков

Как то я заказывал себе доставку EMS до двери.
Посылка пришла на почтовое отделение и пролежала там неделю.
На мой вопрос - какого хера ? получил ответ - у нас нет свободных людей, идите и забирайте сами.
Полагаю что то же самое будет и с доставкой от дома к отделению - сначала платишь, потом вызываешь курьера, тебя шлют нахер, а так как оплачено, придется тащить самому ?)

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Невероятный Блондин

Учитывая, что они тарифицируют посылки по их весу, я не представляю как я могу оплатить посылку не зная ее веса.

А как известно, даже при наличии домашних весов, результат никогда не совпадает с результатом на их весах в отделении. Вес всегда в итоге отличается, и стоимость в итоге другая.

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selecadm

После оплаты картой могут досписать или наоборот вернуть разницу. А вот с СБП так уже не прокатит, если ничего не поменялось.

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1 комментарий
Александр Колпаков

у них весы поверенные, а у вас бытовые. поэтому по их весу и будет
я думаю что почта этот момент учла и будет с карты списывать лишнее

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Тоже хочу

Опять услуга от Почты, которая мало кому нужна.

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Дарко

А потом получатель скажет, что в посылке чего-то не хватает и обвинят в этом курьера?

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Chil

Ага и придет курьер через неделю
Лучше самому, а еще лучше отправить через любую другую ТК( кроме ex mail это лютое дерьмо от авито , оно еще хуже Почты)

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Александр Кайт

Новость, рождающая шутки)

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Александр Кайт

Если в слове Почта заменить одну букву - получится Почти.
Основополагающий слоган для всех их нововведений.

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Anton Efimov

Зачем? Если реально со штатом ж*па? Кто это будет делать? Лучше бы дифференциацию цен ввели от региона к региону

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Юрий

Столько негатива на «Почту», только забывают, что носят, теряют посылки обычные люди, которые нас окружают, которым по большей части всё равно на других. И дело не в «Почте», а в людях. В нас самих!

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56 комментариев
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