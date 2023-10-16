Торговля
Полина Лааксо

Apple выпустит устройство, которое позволит продавцам Apple Store обновлять ОС на iPhone до продажи — Bloomberg Статьи редакции

Тогда покупателю не придётся сразу после покупки ждать, пока обновления загрузятся и установятся.

  • О планах компании узнал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, устройство будет представлять собой специальную подставку.
  • Как только продавец разместит на ней закрытую коробку с iPhone, система беспроводным способом включит смартфон, скачает и запустит обновление и после установки выключит его. Apple собирается начать поставки таких станций в магазины до конца 2023 года.
  • Наличие предустановленных обновлений важно, помимо прочего, потому, что устаревшее программное обеспечение может содержать ошибки, которые подрывают безопасность работы с телефоном или мешают комфортному использованию (как, например, перегрев iPhone 15), отмечает Гурман.
Дизайн
Дарья Протасевич
«Ничего лишнего, простые формы и натуральные материалы»: как Джобс с командой разрабатывали первый магазин Apple Store Статьи редакции

Том Кобе работал над Apple Store в 1999 году. В книге Лорн Бухман “Make to know” он вспоминает, как представлял проект Джобсу и работал с дизайнерами, чтобы создать пространство, где всё понятно и доступно.

Первый магазин Apple Store Apple

#iphone #новость

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Ну а у нас покупатели сами обновят, чай, не маленькие.

А товарищ майор даже не расстроился — всё равно на все параллельные девайсы будут ставить пакеты изумительного софта.

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Денис Демидов

Товарищ майор будет пытаться обязать apple устанавливать так пакет программ царь-град и гойда

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Вадим Д.

Закон подведут, как раз название подходящее: гойдный пакет (-:

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Мурад Муртазалиев

Просто берешь и сажаешь серовозов. После того, как 15 й серовоз поедет покорять Магадан, начиная с 16-го, научатся в яблоко любую Гойду устанавливать.

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Денис Демидов

Эти же в Магадане и научатся, шарашка 2.0, как диды делали!

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Julio Leiataua

главное, чтобы цена от таких самостоятельных обновлений после перепродажи девайса не упала

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Степан Беленький

Лишь бы Рустор был, а там неважно

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Александр Курбатов

Не люблю есть надкусанное яблоко. Может его какой бомж откусил до меня?

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Vika Rodina

Зависть - плохое чувство

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Seppo Nopilainen

и еще "сбер" накатывать

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Griby Lenina
Тогда покупателю не придётся сразу после покупки ждать, пока обновления загрузятся и установятся.

Спасибо. Теперь у меня будет больше свободного времени, чтобы плакать.

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Eon Bronzen

Пидрилы, джелбрейк все сложнее

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Aina Timo / wdroid.net

Для Android тоже не мешало бы :)
Помню как планшет от Lenovo 2,5 часа обновления накатывал (специально засекли)

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10 комментариев
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