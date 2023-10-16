«Ничего лишнего, простые формы и натуральные материалы»: как Джобс с командой разрабатывали первый магазин Apple

Том Кобе работал над Apple Store в 1999 году. В книге Лорн Бухман “Make to know” он вспоминает, как представлял проект Джобсу и работал с дизайнерами, чтобы создать пространство, где всё понятно и доступно.