Apple выпустит устройство, которое позволит продавцам Apple Store обновлять ОС на iPhone до продажи — Bloomberg Статьи редакции
Тогда покупателю не придётся сразу после покупки ждать, пока обновления загрузятся и установятся.
- О планах компании узнал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, устройство будет представлять собой специальную подставку.
- Как только продавец разместит на ней закрытую коробку с iPhone, система беспроводным способом включит смартфон, скачает и запустит обновление и после установки выключит его. Apple собирается начать поставки таких станций в магазины до конца 2023 года.
- Наличие предустановленных обновлений важно, помимо прочего, потому, что устаревшее программное обеспечение может содержать ошибки, которые подрывают безопасность работы с телефоном или мешают комфортному использованию (как, например, перегрев iPhone 15), отмечает Гурман.
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Ну а у нас покупатели сами обновят, чай, не маленькие.
А товарищ майор даже не расстроился — всё равно на все параллельные девайсы будут ставить пакеты изумительного софта.
Товарищ майор будет пытаться обязать apple устанавливать так пакет программ царь-град и гойда
Закон подведут, как раз название подходящее: гойдный пакет (-:
Просто берешь и сажаешь серовозов. После того, как 15 й серовоз поедет покорять Магадан, начиная с 16-го, научатся в яблоко любую Гойду устанавливать.
Эти же в Магадане и научатся, шарашка 2.0, как диды делали!
главное, чтобы цена от таких самостоятельных обновлений после перепродажи девайса не упала
Лишь бы Рустор был, а там неважно
Не люблю есть надкусанное яблоко. Может его какой бомж откусил до меня?
Зависть - плохое чувство
и еще "сбер" накатывать
Спасибо. Теперь у меня будет больше свободного времени, чтобы плакать.
Пидрилы, джелбрейк все сложнее
Для Android тоже не мешало бы :)
Помню как планшет от Lenovo 2,5 часа обновления накатывал (специально засекли)