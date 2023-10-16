Wildberries начал возмещать продавцам стоимость подменённых товаров Статьи редакции
Деньги поступят в течение 30 дней с момента обнаружения подмены, после проверки сотрудниками маркетплейса.
- Wildberries обновил правила работы с подменёнными товарами и начал возвращать продавцами их стоимость, сообщила пресс-служба сервиса. Партнёры могут получить актуальную на день обнаружения подмены цену товара за вычетом комиссии площадки и без учёта скидки постоянного покупателя.
- Сотрудники маркетплейса сами соберут информацию о всех этапах движения товара, а деньги поступят в течение 30 дней с момента обнаружения подмены, отметили в компании. При этом сам товар продавцу не вернут.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. 14 марта некоторые из них пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары.
- После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и компанией на базе «Опоры России».
- В апреле маркетплейс утвердил решение о перезапуске обновлённой системы списаний за подмены товаров. Срок оспаривания начислений за подмену товара увеличили с 7 до 14 дней. Партнёры также получили возможность оспаривать результаты проверок в случае ошибок при определении виновного в подмене товара.
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Ну нифига себе, они там курс по очеловечиванию прошли???
Курс по манипуляции и пыли в глаза для успокоения.
Не сомневаюсь, что до конца года опять будут новые приколы для продавцов или ПВЗ.
Это очень хорошая новость) надеюсь увидим ее в реальности
Пока никто не знает, как именно это будет происходить, однако, новость позитивная, ибо зае.. ла гопота нищая.