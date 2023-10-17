Торговля
Таня Боброва

«Лента» купила сеть магазинов у дома «Монетка» — у неё более 2000 торговых точек Статьи редакции

Аналитик оценивал сделку в 60-70 млрд рублей.

  • Операционная компания ритейлера — ООО «Лента» — купила 99,99% материнской «РМ-Групп», управляющей 2120 магазинами у дома под брендом «Монетка». В сделку также вошли пять распределительных центров и более 560 грузовых автомобилей.
  • Сумма сделки не раскрывается, «Лента» оплатила покупку собственными и заёмными деньгами. В июле 2023 года о возможной сделке говорили источники «Ъ». Тогда гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость бизнеса «Монетки» максимум в 100 млрд рублей. Но сделка с «Лентой» могла пройти и в ценовом коридоре 60-70 млрд рублей, допускал он.
  • «Монетка» продолжит работать как отдельное юрлицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины ― под существующим брендом. В будущем «Лента» планирует открывать магазины у дома под этим же названием, а также переименовать свои точки «Мини Лента».
  • В «Ленте» отметили, что сделка позволит компании «усилить позиции» на Урале и в Западной Сибири. В разговоре с Forbes Бурмистров отметил, что сделка для ритейлера — логичный шаг: «Монетка» — один из наиболее эффективных в России «мягких» дискаунтеров.

Теперь «Лента» сможет реализовать схему параллельного развития трёх форматов: «Лента» — гипермаркет, «Лента» — супермаркет, а все малые форматы, в развитии которых был ряд проблем, трансформировать в «Монетки», в итоге получится эффективный мультиформатный бизнес.

Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитика»
  • «Монетка» основана в 2001 году в Екатеринбурге. По данным, которые приводит «Лента», большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 м². Штат компании — 23 тысячи сотрудников.
  • Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов отметил в разговоре с «Ъ», что у «Ленты» уже есть опыт интеграции сетей: в 2021 году ритейлер купил Billa за €215 млн и пермскую «Семья» за 2,35 млрд рублей.
Источник: «Монетка» / Retail.ru

#новость #лента

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 Максим

Для начала сделают приложения Монетка Онлайн и просто Монетка. В Монетка Онлайн можно будет копить баллы. А в просто Монетка - тратить. И главное: два эти приложения никогда не будут пересекаться!
p.s. Так у клиентов будет выбор, куда отправиться за продуктами. В Ленту, Ленту Онлайн, Монетку или Монетку Онлайн

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Невероятный Блондин

Ору!!! 😂

Эти два приложения у ленты, это какой-то бред

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дед Мазай и ёжики

Монетка Онлайн, Монетка Оффлайн и Монетка Билайн. Последнее будет связующим звеном между двумя другими приложениями, и чтобы тратить накопленные баллы, нужно будет запустить экспорт баллов из Монетки Оффлайн в Монетку Билайн, а затем импортировать баллы из Монетки Билайн в Монетку Онлайн. Все просто и интуитивно.

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Фоксик

Прямо, как сбермаркет

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Владимир Пивульский

Ты имел в виду сбермегамаркет?)

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Денис Смолянинов

мля... не подсказывай, они так и сделают

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Елена Ковалёва

учитывая, что некоторые товары можно найти только в ленте (не знаю уж с чем связано), то будет интересно посмотреть на ассортимент мини лент на каждом углу, если они захотят

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джага джага

Они же Монетку не будут же переделават в мини Ленту

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Елена Ковалёва

но поставлять туда что-то что не найти в других магазинах почему бы и нет

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John Johnson

В Питере и области не видел ни одного магазина , на Урале / в Сибири наверное эта сеть

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noname

Нахуя читать, если можно разу срать в комменты?

По данным, которые приводит «Лента», большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири,
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Вася Пражкин
Монетка» — один из наиболее эффективных в России «мягких» дискаунтеров

Мягких - это как?

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Pixel

Мягкий дискаунтер это магазин с очень низкими ценами. Например таковыми являются светофор, маяк, фикс прайс и некоторые другие магазины.

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Энтони

А как тогда выглядит жесткий дискаунтер?

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Кирилл Таран

Как склад. Вообще, жёсткий или мягкий - это больше про методы продажи, а не про низкие цены

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дед Мазай и ёжики

А экстремальный дискаунтер - это просто вываливают товары кучей на бетонный пол.

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Кирилл Таран

Если отвечать серьёзно, то это то же самое, что жёсткий

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Фоксик

В помойку

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lakoros

Оптовая база.

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джага джага

Магнит Б1

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Beton

Ларек с крупами и макаронами в мешках.

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Gee Baller

Светофор это хард дискаунтер

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Вася Пражкин

Светофор мягкий? Был я там, по-жесткому дискаунтят.

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Частный инвестор

Был я как-то раз в Светофоре, чет низких цен там не увидел) зато увидел склад всякого хлама вместо магазина по вполне средним ценам)

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Невероятный Блондин

— Скока стоит?
— Стока
— Ого, жёстко!

А у них наоборот, мягко ))

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Гриша Н.
Сумма сделки не раскрывается

И вот так всегда, нет бы похвастались

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дед Мазай и ёжики
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Вадим Д.

Лента монеток будет.
Интересно, ассортимент Ленты частично перекочует?

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Кирилл Таран

Если будут работать отдельно, то маловероятно

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Сергей Тихонов

интересно что же они будут там продавать

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Станислав Петраков

МонетОчка

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Евгений Заровнятных

В ЕКБ Монеток выше крыши, а вот Диксей например нет ни шиша. В ЕКБ есть Жизнь март, а Вкусвиллов не ни шиша. Свой путь. Был. Варяги все скупают.

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Андрей Мельник

Интересно, тоже года через полтора закроют, как с "Семьёй" было?

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Виктор Викторович
купила 99,99%

А 0,01% у кого?

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