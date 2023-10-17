Теперь «Лента» сможет реализовать схему параллельного развития трёх форматов: «Лента» — гипермаркет, «Лента» — супермаркет, а все малые форматы, в развитии которых был ряд проблем, трансформировать в «Монетки», в итоге получится эффективный мультиформатный бизнес.