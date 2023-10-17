«Лента» купила сеть магазинов у дома «Монетка» — у неё более 2000 торговых точек Статьи редакции
Аналитик оценивал сделку в 60-70 млрд рублей.
- Операционная компания ритейлера — ООО «Лента» — купила 99,99% материнской «РМ-Групп», управляющей 2120 магазинами у дома под брендом «Монетка». В сделку также вошли пять распределительных центров и более 560 грузовых автомобилей.
- Сумма сделки не раскрывается, «Лента» оплатила покупку собственными и заёмными деньгами. В июле 2023 года о возможной сделке говорили источники «Ъ». Тогда гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость бизнеса «Монетки» максимум в 100 млрд рублей. Но сделка с «Лентой» могла пройти и в ценовом коридоре 60-70 млрд рублей, допускал он.
- «Монетка» продолжит работать как отдельное юрлицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины ― под существующим брендом. В будущем «Лента» планирует открывать магазины у дома под этим же названием, а также переименовать свои точки «Мини Лента».
- В «Ленте» отметили, что сделка позволит компании «усилить позиции» на Урале и в Западной Сибири. В разговоре с Forbes Бурмистров отметил, что сделка для ритейлера — логичный шаг: «Монетка» — один из наиболее эффективных в России «мягких» дискаунтеров.
- «Монетка» основана в 2001 году в Екатеринбурге. По данным, которые приводит «Лента», большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 м². Штат компании — 23 тысячи сотрудников.
- Старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов отметил в разговоре с «Ъ», что у «Ленты» уже есть опыт интеграции сетей: в 2021 году ритейлер купил Billa за €215 млн и пермскую «Семья» за 2,35 млрд рублей.
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Для начала сделают приложения Монетка Онлайн и просто Монетка. В Монетка Онлайн можно будет копить баллы. А в просто Монетка - тратить. И главное: два эти приложения никогда не будут пересекаться!
p.s. Так у клиентов будет выбор, куда отправиться за продуктами. В Ленту, Ленту Онлайн, Монетку или Монетку Онлайн
Ору!!! 😂
Эти два приложения у ленты, это какой-то бред
Монетка Онлайн, Монетка Оффлайн и Монетка Билайн. Последнее будет связующим звеном между двумя другими приложениями, и чтобы тратить накопленные баллы, нужно будет запустить экспорт баллов из Монетки Оффлайн в Монетку Билайн, а затем импортировать баллы из Монетки Билайн в Монетку Онлайн. Все просто и интуитивно.
Прямо, как сбермаркет
Ты имел в виду сбермегамаркет?)
мля... не подсказывай, они так и сделают
учитывая, что некоторые товары можно найти только в ленте (не знаю уж с чем связано), то будет интересно посмотреть на ассортимент мини лент на каждом углу, если они захотят
Они же Монетку не будут же переделават в мини Ленту
но поставлять туда что-то что не найти в других магазинах почему бы и нет
В Питере и области не видел ни одного магазина , на Урале / в Сибири наверное эта сеть
Нахуя читать, если можно разу срать в комменты?По данным, которые приводит «Лента», большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири,
Мягких - это как?
Мягкий дискаунтер это магазин с очень низкими ценами. Например таковыми являются светофор, маяк, фикс прайс и некоторые другие магазины.
А как тогда выглядит жесткий дискаунтер?
Как склад. Вообще, жёсткий или мягкий - это больше про методы продажи, а не про низкие цены
А экстремальный дискаунтер - это просто вываливают товары кучей на бетонный пол.
Если отвечать серьёзно, то это то же самое, что жёсткий
В помойку
Оптовая база.
Магнит Б1
Ларек с крупами и макаронами в мешках.
Светофор это хард дискаунтер
Светофор мягкий? Был я там, по-жесткому дискаунтят.
Был я как-то раз в Светофоре, чет низких цен там не увидел) зато увидел склад всякого хлама вместо магазина по вполне средним ценам)
— Скока стоит?
— Стока
— Ого, жёстко!
А у них наоборот, мягко ))
И вот так всегда, нет бы похвастались
Лента монеток будет.
Интересно, ассортимент Ленты частично перекочует?
Если будут работать отдельно, то маловероятно
интересно что же они будут там продавать
МонетОчка
В ЕКБ Монеток выше крыши, а вот Диксей например нет ни шиша. В ЕКБ есть Жизнь март, а Вкусвиллов не ни шиша. Свой путь. Был. Варяги все скупают.
Интересно, тоже года через полтора закроют, как с "Семьёй" было?
А 0,01% у кого?