СДЭК запустил для продавцов сервис получения денег до оплаты покупателем Статьи редакции
Деньги интернет-магазин получит от СДЭК, а покупатель заплатит уже курьерской службе.
- СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов, пишет Rusbase. Она позволяет сразу получить деньги за товар, а не ждать, пока покупатель его получит и оплатит.
- Оставить заявку на подключение сервиса можно в личном кабинете продавца на сайте.
- Чтобы воспользоваться сервисом, магазину нужно сдать товар в доставку СДЭК. Компания проанализирует сделку и возьмёт оплату посылки на себя — вместо покупателя. Затем — перечислит продавцу сумму покупки за вычетом комиссии, которая составит 1%.
- Когда посылка доедет до клиента, он рассчитается за неё как обычно, но деньги получит СДЭК.
- В компании считают услугу выгодной для продавцов: они смогут сразу получить деньги и пустить их в оборот или на другие цели. На что именно будут потрачены деньги, СДЭК не отслеживает.
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А если покупатель откажется от посылки или вообще не придет?
Тогда ты зарегистрируешь ип зарегистрируещь магазин найдёшь дропа с карточкой чтобы кинуть сдек на одну покупку?
Или вернут деньги.
Что-то одно.
Почему сразу мошенничество в голову приходит? Посылка может повредиться при перевозке, получатель может забить и не оплатить. Резонный вопрос, как потом с магазина деньги выбивать назад. Либо на самом деле не всё так красиво и выплачивать сразу не будут.
Как вариант только проверенным магазинам предлагать будут услугу.
Я думаю они будут анализировать посылку по данным получателя, сколько у него возвратов и сколько выкупов. У них же в ЛК можно проверить покупателя через черный список
Клиент при получении заказа и так платил в СДЭК, а сдэк уже потом переводил деньги конечному клиенту, это есть наложенный платеж. Если сейчас они предлагают деньги за посылку сразу, до доставки, выходит к комиссии по наложенному платежу они будут добавлять 1% за более быстрый вывод денег?
Раньше уже был факторинг, просто через PimPay, сейчас запустили свой.
https://www.cdek.ru/ru/news/view/2015-03-12-kompaniya_sdek-zapuskaet_uslugu_ochen_bystrye_deng/