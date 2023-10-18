Торговля
Евгения Евсеева

СДЭК запустил для продавцов сервис получения денег до оплаты покупателем Статьи редакции

Деньги интернет-магазин получит от СДЭК, а покупатель заплатит уже курьерской службе.

  • СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов, пишет Rusbase. Она позволяет сразу получить деньги за товар, а не ждать, пока покупатель его получит и оплатит.
  • Оставить заявку на подключение сервиса можно в личном кабинете продавца на сайте.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, магазину нужно сдать товар в доставку СДЭК. Компания проанализирует сделку и возьмёт оплату посылки на себя — вместо покупателя. Затем — перечислит продавцу сумму покупки за вычетом комиссии, которая составит 1%.
  • Когда посылка доедет до клиента, он рассчитается за неё как обычно, но деньги получит СДЭК.
  • В компании считают услугу выгодной для продавцов: они смогут сразу получить деньги и пустить их в оборот или на другие цели. На что именно будут потрачены деньги, СДЭК не отслеживает.

#новость #сдэк

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 настя б

А если покупатель откажется от посылки или вообще не придет?

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Тогда ты зарегистрируешь ип зарегистрируещь магазин найдёшь дропа с карточкой чтобы кинуть сдек на одну покупку?
Или вернут деньги.
Что-то одно.

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Ilya

Почему сразу мошенничество в голову приходит? Посылка может повредиться при перевозке, получатель может забить и не оплатить. Резонный вопрос, как потом с магазина деньги выбивать назад. Либо на самом деле не всё так красиво и выплачивать сразу не будут.

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Hadi G

Как вариант только проверенным магазинам предлагать будут услугу.

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Hadi G

Я думаю они будут анализировать посылку по данным получателя, сколько у него возвратов и сколько выкупов. У них же в ЛК можно проверить покупателя через черный список

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Hadi G

Клиент при получении заказа и так платил в СДЭК, а сдэк уже потом переводил деньги конечному клиенту, это есть наложенный платеж. Если сейчас они предлагают деньги за посылку сразу, до доставки, выходит к комиссии по наложенному платежу они будут добавлять 1% за более быстрый вывод денег?

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Иван Серик
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Mike Kosulin

Раньше уже был факторинг, просто через PimPay, сейчас запустили свой.
https://www.cdek.ru/ru/news/view/2015-03-12-kompaniya_sdek-zapuskaet_uslugu_ochen_bystrye_deng/

Компания СДЭК запускает услугу «Очень Быстрые…
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